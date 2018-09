Cosmonaute, spationaute, taïkonaute ou astronaute : quel est le bon mot ?

Neil Amstrong est-il un astronaute, un taïkonaute, un cosmonaute ou un spationaute ? Et Thomas Pesquet ? Si étymologiquement les quatre appellations sont justes, le premier est un astronaute, et le second un spationaute. Petite histoire de langue et de nationalités.

Qu'est-ce qu'un astronaute ? Le terme désigne le membre de l'équipage d'un véhicule spatial. Mais alors quelle différence avec la désignation cosmonaute ou spationaute ? En terme de définition, aucune ou presque, mais la guerre froide et la course à la conquête spatiale ont joué dans ces choix linguistiques : chaque nom renvoie à la nationalité du lanceur spatial, même si le terme astronaute a tendance à englober la totalité des voyageurs de l'espace.

À LIRE AUSSI Savoirs La Chine dans l'espace : un monde à part

Le cosmonaute désigne ainsi les membres de l'équipage de véhicules spatiaux russes, et le mot est utilisé pour les membres de l'Agence spatiale fédérale russe (Roscosmos). Le terme, traduit du russe "космонавт", ou kosmonavt, trouve ses racines dans le grec, de kosmos (univers) et nautes (navigateur). Dans les archives de la Radiodiffusion-télévision française, on retrouve ainsi la première occurrence du mot dès 1961, pour le premier vol spatial de Youri Gagarine : "Aujourd'hui 12 avril 1961 en Union soviétique le premier vaisseau spoutnik Cosmique au monde, Vostok, ayant à son bord un homme, a été placé sur son orbite autour de la Terre. Le pilote cosmonaute du vaisseau Spoutnik cosmique Vostok est un citoyen de l'Union des républiques socialistes soviétiques, le pilote commandant Youri Gagarine", déclarait alors Moscou dans un communiqué.

Écouter Écouter Voyage de Youri Gagarine dans l'espace (12/04/1961) Voyage de Youri Gagarine dans l'espace (12/04/1961)

• Crédits : RIA NOVOSTI / SPUTNIK - AFP

À LIRE AUSSI Martyrs ou pionniers : cinq animaux devenus cosmonautes

Bien décidés à ne pas donner à leur propre voyageur spatial un nom choisi par l'URSS, les Etats-Unis optent quant à eux pour "astronaute", du grec ástron (étoile) et nautes (navigateur). Les ondes de la RTF diffusaient ce terme dès 1961 également, à propos du deuxième américain qui allait tenter une virée dans l'espace, Virgil Grissom : "Le compte à rebours a commencé et c'est demain, à l'aube, que le second astronaute américain sera emporté par une fusée Redstone".

Écouter Écouter Inter actualités de 12h30 du 17 juillet 1961 (RTF, 17/06/1961) Inter actualités de 12h30 du 17 juillet 1961 (RTF, 17/06/1961)

A l'issue de la guerre froide, la NASA ayant finalement "remporté" la course à l'espace avec le programme Apollo, le mot astronaute est devenu le terme le plus englobant pour désigner les voyageurs de l'espace. Pour autant, certains pays n'ont pas résisté à l'envie de se doter de leur propre dénomination, au rang desquels la France, avec le terme spationaute, mot hybride issu du latin spatium (espace) et du grec nautes (navigateur), principalement employé par l'Agence spatiale européenne (ESA). Plus récemment arrivés dans la course à l'espace, certains pays d'Asie se sont à leur tour dotés de leurs propres termes : en occident, on utilise ainsi la dénomination taïkonaute (du mot chinois tàikōngrén, tàikōng désignant l'espace et rén l'homme) pour désigner les voyageurs envoyés avec des lanceurs chinois ou encore le terme vyomanaute, du sanskrit vyoman (ciel) et du grec (nautes), pour désigner un astronaute indien... même si l’Inde n’a pas encore envoyé d'humain dans l’espace.

• Crédits : NASA

En 2008, dans son ouvrage, Convergence numérique et communication linguistique, le linguiste Frédéric Allinne critiquait ces dénominations : "Comment appellera-t-on en français un astronaute suédois ? Ou un cosmonaute rwandais ? Nul ne sait. [...] Ce serait le seul exemple dans toute la langue française d'un nom de métier adapté à la nationalité du professionnel ! Un danseur, un cuisinier ou un architecte ne changent pas de nom selon leur pays d'origine. Pas davantage dans le sport - haut lieu du chauvinisme, pourtant. [...] Les professionnels francophones de l'information et leur public sont donc invités à renoncer à cette idée reçue absurde selon laquelle il faudrait employer des mots différents pour qualifier les cosmonautes ou astronautes des différents pays du monde. Cette lubie est d'autant plus sidérante que la navigation spatiale ne connaît ni frontières ni contours territoriaux d'aucune sorte."