Covid-19 : des experts de l'OMS partagés sur la gravité de la situation

"Les chiffres de septembre devraient servir d'alarme pour nous tous" à travers l'Europe, où le nombre de nouveaux cas est désormais supérieur à ceux enregistrés en mars et avril, a déclaré ce jeudi depuis Copenhague le directeur de la branche Europe de l'Organisation mondiale de la santé, Hans Kluge. La zone Europe de l'OMS, qui comprend 53 pays dont la Russie, compte près de 5 millions de cas officiels et plus de 227 000 morts liées au virus, d'après le tableau de surveillance de l'organisation. Alors que les contaminations dans le monde ont passé le cap des 30 millions, selon l'AFP.

L'organisation onusienne a également exclu de raccourcir sa recommandation d'une quarantaine de 14 jours pour tout ceux qui ont été en contact avec le virus.

"Ceci est bien pire que toutes les sciences-fictions sur les pandémies", a déclaré mardi le docteur David Nabarro devant la commission des Affaires étrangères du Parlement britannique. Pour celui qui est l'un des six envoyés spéciaux de l'OMS à ce sujet, "C'est une situation terrible, un problème de santé qui est devenu tellement hors de contrôle qu'il plonge le monde (...) dans une contraction économique géante qui va probablement doubler le nombre de pauvres, doubler le nombre de mal nourris, conduire des centaines de millions de petites entreprises à la faillite".

Interrogée mercredi en fin d'après-midi, Sylvie Briand, directrice du département "préparation mondiale aux risques infectieux" à l'OMS, n'a pas exactement le même discours.

La deuxième vague de Covid-19 est elle désormais une réalité mondiale ?

Il est difficile de parler de première ou deuxième vague puisque certains pays sont encore en train de rencontrer le virus. Comme il s'agit d'une pandémie, le tempo de transmission varie en fonction du moment où les pays et les hémisphères ont été contaminés. Nous sommes face à une situation très variable en fait.

Quels sont aujourd'hui les zones les plus touchées par le virus aujourd'hui ?

Parmi les dix pays les plus touchés, il y a évidemment les Amériques : les Etats-Unis et le Mexique, en Amérique du Nord, mais aussi des pays d'Amérique du Sud comme la Colombie, l'Argentine et le Pérou. On observe une grosse épidémie en Inde aussi. Et puis, certains pays du Moyen-Orient, comme par exemple Israël [qui se reconfine totalement ce vendredi, ndlr] ou la Libye, connaissent aussi des épidémies assez intenses en ce moment.

Écouter Écouter Près d'un cas sur 6 de Covid-19 enregistré dans le monde provient désormais d'Inde. Le pays a franchi officiellement mercredi le seuil des 5 millions de contaminations, sur 1 milliard 300 millions d'habitants. Reportage de Sébastien Farcis. 1 min Près d'un cas sur 6 de Covid-19 enregistré dans le monde provient désormais d'Inde. Le pays a franchi officiellement mercredi le seuil des 5 millions de contaminations, sur 1 milliard 300 millions d'habitants. Reportage de Sébastien Farcis.

La situation dans ces pays est-elle désormais plus grave qu'elle ne l'était en Europe au printemps ?

C'est très variable. Aux Etats-Unis par exemple, il y a beaucoup de contrastes selon les États. A New York, où la première vague a été très forte, la situation y est désormais bien meilleure que dans d'autres États américains. Les mesures qui sont mises en place font la différence.

En fait, la gravité de l'épidémie n'est pas inéluctable. On peut très bien gérer les choses avec des mesures qui permettent de contrôler la transmission.

Mais si on ne peut pas parler d'une deuxième vague au niveau mondial, en revanche, dans certaines zones, il s'agit bien d'une deuxième vague, comme en Europe ?

Tout à fait. On a observé en Europe un premier pic épidémique, ensuite une transmission bien moindre, et on voit maintenant que la transmission repart à la faveur de certaines circonstances, comme des rassemblements ou une baisse de vigilance sur les gestes barrières.

Peut-on parler d'un déconfinement trop rapide dans certains pays ?

Trop rapide, je ne pense pas. On constate en fait une transmission de base de personne à personne. Après, il y a des événements amplificateurs comme des grands rassemblements, des fêtes, qui vont relancer la transmission du virus et provoquer des pics de contamination. Ce n'est pas seulement lié au confinement, qui a certes considérablement ralenti la transmission, mais il s'agissait surtout de la freiner pour permettre au système de santé de faire face.

"Beaucoup de pays n'ont pas pris la mesure du danger et ils se sont réveillés un peu tard"

Sylvie Briand, peut-on parler de la plus grande pandémie dans l'histoire récente ?

Oui, je le pense. Nous avions eu une pandémie de grippe en 2009. Mais comme il y avait eu l'alarme de la grippe aviaire en 2003 avec le virus H5 N1, la plupart des pays étaient vraiment préparés. Et ils s'attendaient à ce que quelque chose arrive.

Avec le nouveau coronavirus, il y a eu un effet de surprise important. Malgré les alertes lancées fin janvier, beaucoup de pays n'ont pas pris la mesure du danger et ils se sont réveillés un peu tard. Et l'effet de surprise a été très délétère dans certains pays.

Cette pandémie est vraiment unique dans l'histoire récente par son amplitude puisqu'elle touche tous les pays, et par son importante mortalité.

Justement, la Covid-19 a déjà tué près d'un million de personnes. Quel avait été le bilan de la pandémie de grippe de 2009 ?

Il était difficile à l'époque d'avoir la mortalité en temps réel, les chiffres officiels étaient très bas. Mais après avoir effectué des corrections, en récupérant les données a posteriori, on avait pu estimer qu'il y avait eu entre 400 000 et 600 000 morts liés à la grippe ou aux causes indirectes de la grippe. C'était donc beaucoup moins. Mais la situation est différente : il existe un vaccin et des antiviraux pour la grippe, alors que s'agissant du nouveau coronavirus, pour l'instant, on n'a pas de traitement et on n'a pas de vaccin.

"Il est important de ne pas succomber à la peur"

Partagez-vous l'inquiétude de votre collègue, le docteur David Nabarro, expert à l'OMS, qui dit que "Nous ne sommes qu'au début de la pandémie", que la situation est bien pire que toutes les sciences-fictions sur les pandémies ?

Je n'aurai pas cette appréciation là. Effectivement, la situation est grave, mais nous avons des ressources pour y faire face. La preuve, c'est que certains pays ont mis en oeuvre des mesures qui sont très efficaces. La science avance à grands pas. Très prochainement, on aura des vaccins et des traitements, et nous serons mieux armés.

Il est important de ne pas succomber à la peur. D'abord, parce que la peur engendre la méfiance envers les institutions, envers la science, envers un peu tout le monde. La peur engendre aussi de l'égoïsme, et ce dont on a besoin maintenant, c'est vraiment de la solidarité, de se battre ensemble contre cette pandémie.

Le docteur Nabarro parle aussi d'une "situation terrible, devenue hors de contrôle, qui plonge le monde dans la récession". Le nombre de pauvres pourrait doubler, de même que le nombre de personnes souffrant de malnutrition. Pour vous, ce sont des propos un petit peu excessifs ?

Je crois qu'il faut prendre la mesure du danger, mais ne pas baisser les bras. Si on laisse les choses évoluer sans agir, on peut avoir effectivement des conséquences très, très néfastes. Mais si on agit, on peut tout à fait enrayer la pandémie et en réduire l'impact, en particulier sur les populations les plus fragiles, les plus démunies. Il existe des moyens d'aider et de soutenir ces populations. Mais cela demande de la solidarité, c'est cela qu'il faut préserver.

Et partagez-vous l'analyse du docteur Nabarro sur le fait que nous serions au début de la pandémie ?

Effectivement, comme il s'agit d'un nouveau virus, et donc une nouvelle maladie contre laquelle la plupart des gens n'ont pas d'immunité, il y a un potentiel de transmission qui reste encore très important. Et les premières études sérologiques montrent qu'il y a seulement une petite portion de la population qui a rencontré le virus lors des premières épidémies. Il y a donc potentiellement de nouvelles vagues de transmission dans un avenir proche.

Vous évoquiez tout à l'heure les mesures efficaces mises en place par certains pays. A quoi faisiez-vous allusion ?

Au départ, comme on ne connaissait pas la maladie, il y a eu des mesures extrêmes mises en œuvre. Je pense notamment au confinement très strict de Wuhan, en Chine (d'où est partie l'épidémie, ndlr). On pouvait comprendre qu'il fallait prendre ce genre de mesures face à un virus inconnu. Mais aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux la maladie. On sait quelles sont les circonstances qui favorisent la transmission et on peut mettre en place des interventions plus localisées et plus efficaces.

Certains rassemblements sont plus dangereux que d'autres, il faut les éviter ou prendre plus de précautions si on veut qu'ils soient maintenus. Je pense aux matchs de football par exemple qui, au début de l'épidémie, ont donné lieu à de nombreuses transmissions : les gens sont proches, ils restent longtemps ensemble, ils crient.

Evidemment, à l'extérieur, il y a moins de risque. Mais dans une discothèque, les gens sont confinés, ils dansent dans un lieu qui est mal aéré. C'est l'addition de ces facteurs qui favorise la transmission du virus.

Dans ces circonstances-là, nous recommandons de prendre des précautions. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut tout annuler. Il faut faire une analyse du risque avant l’événement, et prendre des mesures pour réduire ce risque en limitant la fréquentation.

Quels sont les pays qui selon vous vont dans la bonne direction pour appliquer ce type de mesures ?

Certains pays d'Asie qui avaient l'expérience du SRAS avaient déjà pris l'habitude de prendre ces mesures, et les prenaient d'ailleurs régulièrement avec les épidémies de grippe. La Corée du Sud a eu une très forte épidémie de MERS (Syndrome respiratoire du Moyen-Orient) en 2015. Cela avait amené les autorités coréennes à instaurer des mécanismes pour faire face à ce genre d'épidémie liée à des pathogènes respiratoires : les systèmes de surveillance actuels en Corée du Sud sont tirés de cette expérience.

Mais il y a aussi un phénomène culturel qui fait qu'en Asie les gens ont tendance à porter des masques pour diverses raisons, soit contre la pollution atmosphérique comme en Chine, soit contre les épidémies de grippe.

Sylvie Briand, la présidente de la Commission européenne Urusla von der Leyen appelle à une Union européenne de la santé. Mais n'est-ce pas finalement trop tard ? N'est-ce pas contradictoire avec le travail de l'OMS, votre organisation ?

Non, je ne le pense pas. Dès que l'on parle d'union, c'est positif, car les épidémies ne respectent pas les frontières, le virus n'a pas besoin de passeport pour passer d'un pays à l'autre. Il est important d'être tous coordonnés, de travailler ensemble. Et les pays de l'Union européenne font partie de l'OMS. Et c'est pour nous une nouvelle garantie d'avoir plus de cohésion, plus de coordination et plus d'entraide. Nous travaillons déjà beaucoup avec l'Union européenne, nous avons un burea u régional à Copenhague qui travaille aussi avec la Commission européenne.

"Il est important de rappeler que plus de 80% des cas d'infection ne font pas de maladie grave"

Peut-on envisager, non pas une régression, mais peut être une stagnation de l'épidémie à plus ou moins brève échéance ?

On a moyen de réduire la transmission de façon significative, mais tant qu'il y aura des poches de transmission un peu intenses, il sera difficile d'éliminer vraiment la maladie. Et puis au bout d'un certain temps, quand l'immunité des populations aura augmenté, on aura beaucoup moins de transmissions. Mais on reste dans une période où il y a beaucoup de gens susceptibles d'être infectés.

Il est important de rappeler que plus de 80% des cas d'infection ne font pas de maladie grave. Il ne faut pas affoler les populations. Je crois qu'il faut rester serein et juste prendre les précautions qui s'impose.

Qu'entendez-vous par un certain temps ? C'est quelque chose qui se chiffre en mois, en années ?

_S_i on prend l'expérience de la grippe en 2009, lors de la première vague on avait vu 30% de la population qui avait été infectée. Avec la Covid-19, c'est beaucoup plus difficile à mesurer : on estime qu'il n'y a pas seulement une immunité humorale, c'est-à-dire liée aux anticorps, mais qu'il y a probablement aussi une immunité cellulaire. Et celle là, elle est plus difficile à mesurer au niveau des populations. C'est pourquoi on ne peut pas très bien évaluer actuellement le pourcentage de personnes qui ont déjà rencontré le virus et qui ont développé une immunité. Mais si on considère que chaque vague touche à peu près 30% de la population, il faudra deux ou trois ans pour arriver à une situation plus stable.

Peut-on dire aujourd'hui que le virus a évolué, a muté ?

Le virus évolue, tous les virus évoluent de toute façon. Mais c'est un virus qui change moins que, par exemple, les virus grippaux. Il est plus stable, mais effectivement il évolue. Nous suivons son évolution et nous essayons de comprendre l'impact de cette évolution sur la maladie des humains.

La Russie dit avoir déjà mis au point son propre vaccin et Donald Trump promet aussi un vaccin, peut-être avant l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis. Où en est-on précisément d'un point de vue scientifique dans cette recherche du vaccin ?

Il existe déjà beaucoup de candidats vaccins, pas moins de 130. En revanche, entre le candidat vaccin et le vaccin vraiment mis sur le marché, il y a beaucoup d'étapes. Il y a plusieurs phases, au moins trois, et la dernière phase est très importante car c'est celle qui va permettre de tester à grande échelle la sécurité du vaccin. Pour l'instant, nous avons environ huit candidats vaccins en stade d'essais cliniques et quelques uns en phase 3. La Russie fait référence justement à cette dernière phase, les Etats-Unis aussi.

Mais nous avons quand même besoin d'attendre la fin des tests de phase 3 pour pouvoir conclure et s'assurer vraiment que le vaccin est sûr et ne va pas créer d'effets secondaires qu'on regretterait.

Et là, c'est l'affaire de plusieurs mois ?

Cela dépend du nombre de gens que l'on arrive à vacciner. Car pour détecter les effets secondaires, il faut plusieurs milliers de personnes prêtes à tester le vaccin. Si les pays concernés arrivent à recruter de nombreux volontaires, nous aurons plus rapidement des résultats définitifs.

Et l'OMS participe à la coordination de tous ces efforts pour trouver un vaccin ?

_T_out à fait. Nous essayons déjà de standardiser les façons de faire les tests, mais nous avons aussi développé avec les pays impliqués le profil du candidat vaccin idéal. Car nous voudrions évidemment un vaccin qui protège bien, qui soit facile à administrer, qui ne demande pas par exemple des chaînes du froid trop compliquées à mettre en place. Nous avons une série de critères pour déterminer le vaccin qui aura notre préférence.

Avec un critère de prix aussi peut être pour que ce vaccin soit facilement accessible ?

Oui, nous essayons évidemment de négocier les prix. C'est toujours un peu difficile avant que le vaccin ne soit définitivement mis au point. Mais l'un des aspects de notre travail consiste aussi à nous assurer que tout le monde puissse avoir accès à ce vaccin.

Sylvie Briand, on sait que la Covid-19 est partie de Chine, mais que sait on précisément sur l'origine de cette pandémie?

On pense que le virus actuel vient d'un virus animal qui serait hébergé par des chauves-souris dans le sud de la Chine. Car on retrouve chez ces chauves-souris un virus similaire à celui qui est en train de circuler chez les hommes. Il y a probablement eu un hôte intermédiaire, c'est à dire un autre animal qui a hébergé le virus et qui a permis que cela arrive chez les hommes. Mais on ne sait pas encore quel est cet hôte intermédiaire. On a évoqué le pangolin à un certain moment, mais il y a peut être d'autres animaux qui ont servi d'hôte intermédiaire avant que ce virus ne pénètre les populations humaines

Et ce fameux marché à Wuhan qui avait été mis en cause a-t-il eu effectivement un rôle dans la propagation du virus ?

C'est fort probable. Les marchés sont des endroits où il y a beaucoup d'interactions entre les hommes et les animaux. Et à Wuhan, le marché propose des animaux sauvages à la vente. Il y a donc possibilité d'amener un animal contaminé dans un lieu où il y a d'autres animaux qui peuvent aussi se contaminer. Et c'est aussi un lieu où il y a beaucoup de contacts humains très rapprochés, un lieu fermé, souvent humide puisque c'est un marché de poissons. On a pu constater que certaines conditions atmosphériques favorisent probablement la transmission.

S'agissant de la thèse selon laquelle il y aurait pu y avoir des maladresses ou des imprudences dans un laboratoire, le fameux laboratoire P4 à Wuhan, qu'en est-il exactement ?

Ce sont des hypothèses sur lesquelles il faudra enquêter. Mais quand on connait un peu les épidémies et quand on voit le portrait du virus chez les chauves-souris, la thèse de transmission zoonotique naturelle fait plus de sens. Bien évidemment, il ne faut éliminer aucune piste, mais le laboratoire de Wuhan est un laboratoire classé haute sécurité. Et ces laboratoires sont réputés pour être très sûrs.

Une questions sur la situation sanitaire en France : on constate que le nombre de nouveaux cas augmente sensiblement, mais la mortalité reste largement inférieure à ce qu'elle était au printemps. Y a-t-il une explication ?

Il y a plusieurs explications.

La première est que l'on teste plus de gens. Et parmi eux, beaucoup sont soit asymptomatiques, soit font des maladies très bénignes qui ne nécessitent pas une hospitalisation, car ils ne développeront pas une forme grave de la Covid. Et cela peut expliquer la différence entre le nombre de cas et le nombre de décès.

Il y a aussi le fait que les hôpitaux sont mieux préparés et que l'afflux de patients est beaucoup plus étalé dans le temps. En mars, il y avait eu un afflux massif de patients qui avaient besoin de soins très sophistiqués, qui étaient en soins intensifs, et le système de santé ne pouvait pas faire face. Aujourd'hui, en offrant des meilleurs soins aux patients, on arrive à en sauver beaucoup plus.

En conclusion, Sylvie Briand, il faut sans doute rappeler l'importance des gestes barrières. C'est désormais une certitude, le masque, l'hygiène, la distanciation, ce sont des choses absolument indispensables pour contenir cette pandémie ?

Tout à fait. Il faut que chacun prenne ses responsabilités et s'assure de se protéger lui même tout en protégeant les autres en appliquant ces gestes barrières. Il faut y ajouter des mesures plus sociales : on évite les grands rassemblements, et si on ne les évite pas, on prend les mesures qui vont réduire le risque lors de ces grands rassemblements. Si on combine l'ensemble de ces précautions, on a déjà un impact très important sur la transmission du virus.

Faut-il penser à réduire nos déplacements ?

Il est évident que quand les gens bougent, le virus bouge, et il devient plus difficile de le dépister.

Dans les zones à très forte transmission, il vaut mieux éviter que les gens de cette zone, qui ont beaucoup de risques de porter le virus, aillent les distribuer ailleurs, surtout dans des endroits qui sont aujourd'hui relativement épargnés. En même temps, notre société moderne est basée sur le mouvement, les déplacements. Il faut donc faire en sorte que ces déplacements soient le plus sûrs possible.

