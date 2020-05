Covid-19 : faut-il tester tout le monde ?

À l'heure du déconfinement, la question des tests revient sur le devant de la scène. Il a été annoncé que ces tests pourraient accompagner la reprise d'activité, notamment les tests sérologiques qui permettent de détecter des anticorps pour savoir si on a déjà été infecté.

Mais début mai la Haute Autorité de santé a déclaré que ces tests étaient inutiles pour le grand public et réservés à des usages bien précis. Pourquoi ne peut-on pas tester toute la population ? Et qu'en est-il des tests virologiques pour détecter les personnes malades et asymptomatiques ?

Pour faire le point sur ces questions, nous avons interrogé Antoine Flahault, épidémiologiste et professeur de santé publique à l'Université de Genève.

Tester tout le monde, ça ne sert à rien ?

Antoine Flahault : "Ça dépend de quels tests l'on parle. Si l'on parle des tests virologiques, oui, ça ne servirait à rien parce que ce que l'on veut, c'est identifier les porteurs de virus dans la population. Mais en général, la plupart ont des symptômes. D’ailleurs, probablement la proportion de porteurs de virus totalement asymptomatiques est très, très faible. Enfin, elle est peut-être de 10 ou 15%. Ça n'a pas vraiment de sens de tester tout le monde, d'autant plus qu'il faudrait le faire tout le temps puisque vous n'auriez pas de points d'appel si vous n'avez aucun symptôme et que si vous n'avez pas le virus aujourd'hui, qui me dit que vous ne l'aurez pas demain ? On ne va pas faire des tests tous les jours à tous les Français en permanence."

Et avec les tests sérologiques ?

Antoine Flahault : "Oui, le test sérologique, pour le moment, est en effet utilisé à des fins de recherche, en particulier pour regarder la fraction de la population qui a rencontré le virus. Le fait est que pour un nouveau virus, on n'a pas beaucoup de recul, en particulier, on ne sait pas si les anticorps détectés sont des anticorps protecteurs, s'ils confèrent une immunité, on ne sait pas la durée de cette immunité, si elle existe. Et en tout cas, on est très loin de pouvoir garantir un “passeport corona”. Un passeport qui dirait : “J'ai été atteint, je suis immunisé et maintenant, je ne risque plus rien.” On n'est pas capable aujourd'hui de dire cela."

Pourquoi ne pas utiliser ces tests sérologiques sur le grand public ?

Antoine Flahault : "Tous les tests ne sont pas sensibles et spécifiques à 100%. Mais c'est vrai qu'on doit se donner un tout petit peu de recul pour savoir la pertinence de ces tests au niveau individuel et ne retenir, ne sélectionner que les meilleurs. Si vous faites une statistique, si on a montré, par exemple dans la première enquête de séroprévalence à la mi-avril, que 5,5% des Genevois avaient été exposés au virus. Si on a 10% d'incertitude sur ce 5,5% on est à la marge et on est à la décimale près. Ce n'est pas du tout gênant. Ça ne change rien sur nos résultats. Mais si vous dites à une personne, je me trompe peut-être dans 10% des cas, c'est beaucoup plus gênant. Il y a très peu de tests que l'on donne avec une telle marge d'incertitude. Quand vous donnez un test de grossesse, il n'y a pas 10% d'erreur, heureusement."

Avoir des anticorps, ça ne veut pas dire être immunisé ?

Antoine Flahault : "La question de la protection conférée par le taux d'anticorps est une question qui est également débattue aujourd'hui chez les scientifiques. Pour ma part, je pense que la personne qui a été infectée par le coronavirus est immunisée et protégée pendant plusieurs mois. Mais je n'ai pas de preuves pour dire cela parce qu'on n'a pas le recul encore. Comme vous le voyez, c’est un virus qui n'est apparu qu'en janvier. Les épidémies sont arrivées en février / mars en Europe. On n’a donc pas un recul suffisant pour savoir si des personnes vont se réinfecter. On a quelques rapports de réinfection qui ne sont pas très convaincants. Donc, je pense qu'on peut rester sur l'idée que si on a été infecté, on est probablement immunisé, on ne le refera pas. Mais cela reste à prouver, on ne sait pas combien de temps cette immunité va durer. Il y a de tout dans le domaine de la biologie et des sciences médicales."

Les pays qui ont testé massivement s’en sortent mieux ?

Antoine Flahault : "Ceux qui ont conçu cette politique de tests, de traçage et d'isolement des personnes porteuses du virus par rapport aux personnes bien portantes ont conçu une stratégie qui s'avère gagnante et au moins, on peut tirer les leçons en cas de nouvelle vague. En particulier, on peut tirer ces leçons pour accompagner le confinement. Mais cela n'était pas totalement intuitif. Je pense que des pays, par exemple les Suédois ou les Français, n'ont pas misé sur la politique de testing. Peut-être pensant que les tests, ça vous donne un renseignement, mais ça n'est pas un traitement. En réalité, les Allemands en particulier, mais tous ceux qui ont fait des tests de façon très massive ont pu observer une mortalité qui a été très réduite. Qu'est-ce que l'on peut faire comme hypothèse ? On peut se dire que si vous êtes identifié comme porteur du virus, que vous êtes au début de cette épidémie dont on parle et qui nous effraie tous un peu, eh bien probablement vous changez votre comportement. On va sans doute vous interroger, savoir si vous avez eu des contacts dans les 48 heures avant le début de vos symptômes. Ça ne fait pas remonter très loin puisque vous êtes probablement arrivé assez rapidement après le début de vos symptômes pour vous faire tester. Et donc, on retrouve quelques contacts à haut risque. Ces contacts vont être aussi testés. Ces contacts, lorsqu'ils seront positifs, vont être informés et tout le monde informé va être invité à se confiner, à s'auto-confiner, ou éventuellement on va leur proposer d'aller dans un hôtel pendant quelques jours pour se confiner loin de leurs proches. Et ça, ça va casser des chaînes de transmission qui ne se produiront pas en Allemagne."

Et pourquoi ne pas adopter cette stratégie à la sortie du confinement ?

Antoine Flahault : "C'est une très bonne question parce que je pense véritablement que la stratégie de testing est efficace à tout moment. Probablement les Italiens et les Espagnols et maintenant les Français qui ont instauré cette stratégie de testing beaucoup plus massive vont en tirer aussi des bénéfices très patents. Il y aura moins de mortalité qu'ils n'en auraient eu s’ils ne l'avaient pas fait. À tout moment c'est efficace. On comprend bien que si vous le faites très tôt dans l'épidémie, alors vous avez une efficacité redoublée parce que vous cassez la chaîne de transmission. Vous rabotez encore plus le pic épidémique. On est revenu à des niveaux très bas et donc c'est bien le moment de mettre en place une stratégie de testing très ambitieuse et agressive, parce qu’on a une petite chance d'éviter qu’il y ait une résurgence de cette vague pandémique sous forme d'une seconde vague ultérieure."

