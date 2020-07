Covid-19 : le test "français" de NG Biotech en réalité essentiellement chinois

Le 5 juin 2020 est un jour de consécration pour les dirigeants de NG Biotech. Frédérique Vidal débarque à Guipry-Messac, dans la banlieue de Rennes où l’entreprise est installée depuis sa création, en 2012. La ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation vient confirmer une commande de 1,5 million de tests sérologiques de détection du Covid-19. Le montant du marché, tenu secret par la direction générale de la Santé, se situerait aux alentours de 15 millions d’euros d’après nos informations. Un gros contrat pour cette PME de 30 salariés qui envisage de passer à 100 collaborateurs, et qui vient de faire sortir une usine de terre en cinq semaines.

"Je pense que c'est très important dans des conditions particulières que l'on puisse connaître le statut sérologique des gens, explique Frédérique Vidal devant les dirigeants de l’entreprise, tout sourire. Cela donne une prévisibilité sur la production. La société NG Biotech a pris son risque, elle a investi. Il est normal que l'État soit à ses côtés." La puissance publique a effectivement bien accompagné cette société. Dès le 31 mars 2020, la direction générale de l’Armement (DGA) lui notifiait un premier marché d’un million d’euros, accompagné d’une aide au développement d’un second type de kit de test (contactée, la DGA n’a pas répondu à nos questions). La région Bretagne lui a également commandé pour un million d’euros de tests, et accordé une aide, sous forme d’avance remboursable de 250 000 euros, tandis que mi-mai, l’AP-HP confirmait de son côté l’achat de 100 000 tests, après d’autres commandes du département d’Ille-et-Vilaine et du CHU de Rennes.

"Le premier test développé, fabriqué et validé cliniquement en France"

Le marché des tests sérologiques rapides est très prometteur, mais aussi très concurrentiel. Depuis la fin mai, plus de 70 "biotechs" ont fait valider leur test par le Centre national de référence (CNR), sésame qui autorise leur remboursement. Difficile d’émerger dans ce contexte. Mais NG Biotech a bénéficié de deux atouts. D’abord, son test est sorti très tôt, dès la fin mars. Ensuite, il est "le premier développé, fabriqué et validé cliniquement en France" comme l’annonce le premier communiqué de presse envoyé par la PME le 31 mars. Dans les semaines qui suivent, NG Biotech bénéficie d’une couverture médias exceptionnelle pour une entreprise de cette taille (comme sur BFMTV, ou bien sur France Inter), la société est qualifiée de "pépite" et son jeune PDG, Milovan Stankov Pugès, intronisé "chasseur de coronavirus" . Le Point relate que ce test sérologique est "dérivé d'un test de grossesse et d'un test d'antibiorésistance, commercialisé par NG Biotech dans 70 pays". Le PDG de la société explique qu’il "a été mis au point en un temps record".

Le label "made in France" semble avoir été décisif dans le choix de NG Biotech par l’État pour la commande de 1,5 million de tests annoncée par Frédérique Vidal. La direction générale de la Santé (DGS) l’a confirmé à la cellule investigation de Radio France : "Cette période a montré la nécessité de disposer d’une filière de production nationale sur ce type de produits, explique-t-on à la DGS. C’était un engagement du gouvernement. Le choix de NG Biotech a été largement guidé par le fait que leur production est réalisée intégralement en France, sur un marché où la plupart des tests viennent d’Asie." Un membre du cabinet de Frédérique Vidal se souvient également que "l’un des points saillants de cette opération, c’était de commander français".

Un fournisseur chinois qui commercialise également ses tests sous sa marque

Pourtant, d’après des documents consultés par la cellule investigation de Radio France, le test de NG Biotech est en réalité très largement chinois. Les tests rapides sont constitués d’une bandelette "papier" en nitrocellulose sur laquelle sont fixés les antigènes spécifiques du virus. Cette bandelette est ensuite insérée dans un boitier en matière plastique qui va faciliter l’application d’une goute sang et la lecture du résultat du test. La bandelette est donc le "cœur" du dispositif. Or, comme NG Biotech l’a spécifié à l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) lors de la validation du "NG Test" (voir le document ci-dessous), elle est "réalisée par un sous-traitant chinois". D’après nos informations, NG Biotech importe en France les bandelettes sous forme de grandes feuilles, appelées master sheets (pour "feuilles maîtresses"), qui sont ensuite découpées à Guipry-Messac et introduites dans les boitiers. La seule fabrication effectuée directement par NG Biotech est celle de la "solution tampon" qui va faciliter la migration du sang dans la bandelette.

Grâce à des documents internes à NG Biotech que nous avons pu consulter, nous avons pu identifier le sous-traitant chinois. Il s’agit du laboratoire Vivachek, qui commercialise par ailleurs des tests rapides sous sa propre marque dans un boîtier différent de celui utilisé par NG Biotech. Vivachek est un pionnier du test rapide Covid-19. Les tests sous marque Vivachek ont d’ailleurs également été validés par les autorités sanitaires françaises. Le 27 mars, quelques jours avant de lancer son opération de communication en France, NG Biotech passe une première commande de master sheets à son fournisseur chinois. Vivachek nous a confirmé être le sous-traitant de plusieurs laboratoires en Europe et en France, mais n’a pas souhaité nous spécifier si NG Biotech faisait partie de ses clients pour des raisons de confidentialité. NG Biotech invoque quant à lui le "secret industriel".

"Nous n’avons pas cherché à cacher quoi que ce soit"

Lorsque nous lui présentons ces éléments le 7 juillet 2020, Alain Calvo, directeur du développement et co-fondateur de NG Biotech nie toute tentative de "cacher quoi que ce soit". "Je ne connais aucune entreprise du secteur qui n’ait pas recours à des fournisseurs étrangers, nous explique-t-il, et notre communication est que nous avons développé ce test. Nous avons un savoir-faire dans le choix des composants, dans l’assemblage, et notre dispositif ‘tout-en-un' est unique." Ce boitier plastique "autopiqueur" n’est pas non plus produit par NG Biotech. Il est fourni par une société australienne, Atomo, qui a signé un accord de partenariat avec l’entreprise bretonne.

Contacté une première fois le 1er juillet, Alain Calvo n’avait pourtant jamais évoqué ses sous-traitant chinois et australiens, malgré nos questions. Lors de cette première prise de rendez-vous, le cabinet de communication missionné par NG Biotech nous avait au contraire spécifié que le gros atout du NG Test était son caractère "100% français". Une journaliste qui a couvert la visite de Frédérique Vidal à Guipry-Messac raconte : "Dans mon esprit ça ne faisait aucun doute que c’était eux qui avaient inventé et qui produisaient eux même ce test. En tout cas, c’est comme cela que ça nous a été présenté ce jour-là par les représentants de l’entreprise."

Plusieurs spécialistes du secteur que nous avons interrogés n’ont pas semblé surpris par nos informations. "Les biotechs chinoises avaient plusieurs mois d’avance sur les européennes, explique l’un d’eux, elles se sont positionnées très tôt sur le marché. Pour être prêt dès le mois de mars, le temps imparti était très court. Il était plus simple de leur commander directement les tests."

C’est d’ailleurs le choix qu’ont fait, et expliqué publiquement, trois concurrents français de NG Biotech : le laboratoire AAZ, installé à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, et les alsaciens Toda Pharma et Biosynex. "D’ici septembre, je pense que nous serons en mesure de produire un test 100% européen, estime Larry Abensur, le PDG de Biosynex. Mais en attendant, nous faisons appel à un sous-traitant chinois, référencé, que nous connaissons bien pour les bandelettes." De son côté, le PDG du laboratoire francilien AAZ, Joseph Coulloc’h explique qu’il est "toujours en pourparlers pour trouver des fournisseurs de réactifs, afin de réduire [notre] dépendance à un sous-traitant". D’après nos informations, NG Biotech serait également en cours de développement d’un test dont il assurerait une plus grande partie de la production, telle que l’impression des bandelettes, mais il ne serait pas encore prêt.

Les tests de certains concurrents français semblent plus performants

Interrogé sur ce qui différencie NG Biotech de ces trois concurrents français, Alain Calvo n’a pas souhaité nous répondre, ne voulant pas "se livrer à un comparatif entre concurrents". Le développement et la fabrication de leurs tests semblent pourtant très similaires à celui de NG Biotech. Avec parfois de meilleures performances : d’après le CNR, le test de NG Biotech n’est pas interprétable pour la détection des IgM (les anticorps qui apparaissent au bout d’une semaine), mais seulement des IgG (qui apparaissent au bout de 14 jours). Alors que le test de Biosynex a été validé pour les deux types d’anticorps. "Nous ne sommes pas une société de négoce, affirme-t-il, nous sommes un fabricant." Au sens de la réglementation, NG Biotech est effectivement un fabricant. Mais peut-on parler d’un produit "français" quand il est la résultante de l’assemblage de composants étrangers ? "Tout le monde n’est pas capable de faire un test rapide performant, répond le co-fondateur de NG Biotech. Nous assumons parfaitement le fait que notre test a été conçu, développé et produit en France", a tenu à nous préciser la société.

Pour faire face à une demande qu’ils estiment en pleine croissance, les laboratoires français qui se sont positionnés sur le marché des tests ont tous embauché des dizaines de salariés et investi dans leur outil de production ces derniers mois. NG Biotech a ainsi construit, en quatre semaines, une deuxième unité de production juste à côté de son site de Guipry-Messac. "Il est sûr que c’est plus sécurisant lorsque l’on bénéficie d’une grosse pré-commande de l’État", fait remarquer l’un des acteurs de ce marché. NG Biotech, qui a bénéficié de beaucoup plus de commandes publiques que ses concurrents, a-t-elle tenté de capter l’attention en communiquant de façon ambigüe sur un produit "français" sans spécifier qu’il était, pour l’essentiel fourni par un laboratoire chinois, comme ses concurrents ? Alain Calvo affirme que non. Ce n’est pas ce que semblent avoir compris certains journalistes et décideurs publics.