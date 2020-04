Covid-19 : Nicolas Martin répond aux auditeurs en direct

Depuis le 8 avril, France Culture a mis en place un nouveau rendez-vous interactif pour répondre en direct sur les pages Facebook et Twitter de la chaîne, aux nombreuses questions scientifiques des auditeurs sur la Covid-19.

Nicolas Martin, producteur de La Méthode Scientifique et qui assure avec Radiographie du coronavirus un point quotidien sur le virus et la pandémie dans Les Matins de France Culture, aborde ainsi avec les auditeurs, les progrès de la recherche, tente de réfuter les fausses informations qui circulent et éclaire les débats en cours.

“Si on a été contaminé, à partir de quand peut-on se considérer comme immunisé et plus dangereux pour les autres ? Arrive-t-on à expliquer pourquoi des personnes n'ont pas ou peu de symptômes par rapport à d'autres ? Pourquoi les coronavirus ne partent-ils pas avec les beaux jours ?" … Appuyé par toute l'équipe de La Méthode scientifique, Nicolas Martin a déjà répondu à des dizaines de questions parmi les centaines reçues. Vu par 50 000 personnes en live (110 000 vues sur la vidéo depuis), France Culture installe ce rendez-vous supplémentaire dans son dispositif d’information sur la maladie et de suivi au quotidien de la pandémie et des progrès de la recherche.

Toutes les réponses sont à retrouver sur franceculture.fr et sur la page Facebook de France Culture.

Le prochain rendez-vous live est prévu mercredi 15 avril à 9h en direct sur la page Facebook et Twitter de France Culture.

À ÉCOUTER AUSSI

Retrouvez toutes les chroniques de Nicolas Martin dans Radiographie du coronavirus, un podcast quotidien composé d’une sélection d’émissions avec les dernières avancées scientifiques, des analyses précises et le recul historique ou en sciences sociales pour comprendre et suivre l’actualité de l’épidémie de Covid-19 dans le monde.