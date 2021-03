Cultiver de la nourriture et produire l'oxygène dans l'espace ?

Selon une prépublication parue sur le site de BioRxiv, il serait possible de cultiver de la nourriture et de produire de l’oxygène sur la lune. Ce sont les conclusions d’une expérience chinoise baptisée Lunar Palace 1. Des chercheurs ont vécu, pendant un an au total, dans une simulation de biosphère lunaire : Le BLSS, un système de maintien de la vie bio-régénérative. Un environnement scellé, autonome et complètement hermétique à l’extérieur. L’idée est de tester des systèmes de survie pour de futures bases lunaires. Les participants ont donc cultivé du blé, des pommes de terre, des tomates, des carottes, des concombres et des fraises : les plantes ont généré de l’oxygène et éliminé le dioxyde de carbone. Les participants ont généré eux-mêmes 98% des matériaux nécessaires à leur survie grâce au recyclage – et seuls 2% des matériaux venait de l’extérieur : des graines, du papier hygiénique ou des produits de nettoyage. L'eau potable a été obtenue par condensation. Les eaux usées ont été traitées puis réutilisées pour l'irrigation. Selon ce papier, tous les membres de l'équipage sont restés en bonne santé physique et mentale. Néanmoins, ce système peut fonctionner sur une longue période, mais pas indéfiniment. Et rien ne garantit que ce qui fonctionne sur Terre, fonctionnera dans l’espace.

De la viande de synthèse qui imite la texture d’un bifsteack

On reste dans la gastronomie du futur avec une étude parue dans la revue Science of Food. Pour la première fois de la viande de synthèse imite la texture d’un bifsteack. Une équipe japonaise a inventé une nouvelle méthode pour cultiver de la viande de synthèse. Pour plus de réalisme, ce steak cultivé en laboratoire imite désormais les muscles d’un morceau de viande. Jusqu’à présent la viande artificielle ressemble plus à du hachis. Les cellules ont été cultivées le long de brin, comme des fibres musculaires. Puis elles ont été stimulées avec de l'électricité, les brins se sont contractés comme un muscle. Les chercheurs ont ainsi obtenu la texture, le grain et le volume d’une vraie viande. Il s’agit de reproduire en bouche, la même expérience de mastication. Les chercheurs souhaitent à présent imiter la graisse et les vaisseaux sanguins pour une fausse viande encore plus réaliste.

De nouveau drones de combat supersoniques

Un premier prototype de drone de combat supersonique a été présenté la semaine dernière. Il s’agit du drone « Arrow » développé par la société « Kelley Aerospace », basée à Singapour. Très léger, il a été conçu avec un monocoque en matériau en fibre de carbone, la première du genre au monde et il est capable de voler à des vitesses supersoniques, allant jusqu'à Mach 2,1 - environ 2 500 km/h, Soit un Paris-New York en seulement 3 heures. Le financement de drones à usage militaire se généralise, cette nouvelle forme de combat aérien intéresse notamment les Etats-Unis et la Suède, qui testent en ce moment deux prototypes. « Kelley Aerospace » affirme avoir déjà reçu 100 précommandes.

De nombreuses sorties SF à venir