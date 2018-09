Découverte : et si la vie avait existé sur Mars ?

Le planétologue et directeur de recherche au CNRS, François Forget, nous explique deux des dernières découvertes martiennes qui nous permettent, plus que jamais, de nous questionner sur la possibilité d'une vie sur Mars.

Un lac souterrain

"On a découvert un lac souterrain sur Mars grâce à un sondage radar. C’est une ancienne mission européenne qui s’appelle Mars Express qui est en orbite autour de Mars depuis 2003, qui transporte un instrument particulier : c’est un radar avec des grandes antennes de 20 m de chaque côté, qui envoient des ondes qui rentrent à travers le sous-sol, à travers la glace ça passe très bien. Et là, après toutes ces années, en faisant très, très, très attention on a tout d’un coup découvert qu’il y avait une réflexion très forte, locale, qui s’est faite à la base d’une espèce de glacier qu’on pensait être très froid. D’après nos calculs, à la base de ce glacier il devrait faire -110°C, donc il ne devrait pas y avoir d’eau liquide et pourtant une réflexion très vive qui d’après notre expérience théorique et notre expérience en Antarctique correspond à une nappe d’eau liquide, qui fait au moins quelques dizaines de centimètres de profondeur peut-être un peu plus. Au niveau de sa taille horizontale pour l’instant on sait que ça fait au moins quelques kilomètres, voire quelques dizaines de kilomètres. Donc c’est fascinant d’imaginer qu’on a là, enfin, c’est quelque chose qu’on recherche depuis longtemps sur Mars, une nappe d’eau liquide probablement complètement saturée en sel pour être liquide à des températures très basses. Évidemment c’est excitant parce qu’on peut dire que c’est propice à l’eau liquide, donc à la vie."

Des molécules organiques

"Il y a cette découverte qui a été faite par un robot géologue qui s’appelle Curiosity, dans ces très anciens terrains qui datent de plusieurs milliards d’années lorsque la planète était jeune, on s’est rendu compte qu’on était au fond d’un lac. On n’est pas venu là par hasard, on s’est rendu compte qu’il y a des sédiments lacustres* (lacustre : un être vivant, un centre urbain ou une couche sédimentaire qui se développe autour ou dans un lac) qui se sont accumulés là. Ce robot prélève des échantillons, on a découvert des restes de molécules organiques. Organiques ça ne veut pas dire que ce sont des molécules d’origine biologique, ça ne veut pas dire qu’il y a eu de la vie. Par contre, ce sont des molécules qui sont formées de carbone, d’hydrogène, un petit peu ce qui sert aux briques du vivant. Peut-être que ces molécules sont venues des météorites qui tombaient abondamment à l’époque, il y a plusieurs milliards d’années, peut-être qu’elles ont effectivement une origine biologique, on ne sait pas. Ce qui m’a beaucoup plu dans cette découverte, c’est qu’on a pu démontrer qu'au sein de sédiments extrêmement anciens, on est en train de parler de plusieurs milliards d’années, malgré le temps, dans ces très anciens minéraux on peut trouver des restes de molécules organiques. Ça veut dire que si on cherche bien, peut-être là, peut-être ailleurs, avec de meilleurs instruments on pourra trouver des traces de molécules fossiles qui cette fois-ci nous indiqueront qu’il y a eu là, ou pas, des bactéries anciennes ou des étapes dans le passage du non vivant au vivant, ce qu’on ne trouve pas du tout sur Terre. Sur Terre, toute la vie moderne a complètement effacé les étapes intermédiaires entre le vivant et le non vivant. Peut-être que Mars est le terrain idéal pour enquêter là-dessus puisqu’il y a 3 milliards d’années il y avait des lacs et des rivières sur Mars, à la même époque sur Terre la vie est apparue. Peut-être que la vie est apparue sur Mars, ou au moins peut-être qu’elle a démarré et ça c’est une enquête formidable. "