Découvrez "Un été en Antarctique" en avant-première

Durant tout cet été, sur la grille de France Culture, Nicolas Martin vous emmène en Antarctique, à la rencontre d'ornithologues, glaciologues, menuisiers, mécaniciens, cuisiniers qui séjournent 9 mois durant sur le sixième continent. Des carnets de voyage diffusés chaque matin à partir du 1er juillet pendant la matinale et sous forme de 10 épisodes de 12h à 12h30 entre le 1er et le 12 juillet. Ce sont ces épisodes que nous vous proposons dès aujourd'hui en avant-première et en podcast.

Chaque année, une vingtaine de personnes de tous horizons embarquent pour un très long voyage : ils vont passer un an en « hivernage », dont 9 mois en isolement total, sur la base Dumont d’Urville en Terre Adélie, en Antarctique. Ce sont ces hivernants que nous avons suivis, ceux qui arrivent et ceux qui repartent, après une année passée coupés du monde au contact des manchots et sur les immenses étendues gelées du continent blanc. Nicolas Martin les a rencontrés et est revenu avec dix épisodes, au plus près de l'expédition.

"Un été en Antarctique" en avant-première

