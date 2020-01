Des "étoiles Boucles d’or" pour chercher une vie extraterrestre

On connait le principe de la zone Boucles d’or - celle de la zone habitable - et des planètes Boucles d’or. Pour que l’eau à l’état liquide puisse apparaître sur une planète, il faut qu’elle soit à une distance optimale de son étoile : ni trop proche - sinon l’eau s’évapore - ni trop loin - sinon l’eau gèle. Lors de la dernière réunion de l'American Astronomical Society à Hawaï, une équipe américaine propose d’étendre ce concept aux étoiles. L’idée est de concentrer les recherches autour des étoiles Boucles d’or : ni trop chaudes, ni trop froides. Selon eux, les étoiles naines de type K seraient de bonnes candidates. Elles sont un peu plus froides que le Soleil et un peu plus chaudes qu'une naine rouge.

Sylvie Cabri est astronome à l’Observatoire de Paris. Selon elle, l’idée n’est pas mauvaise mais elle est très discutable.

"Star Trek : Picard" saison 1 et saison 2

« Star Trek : Picard », l’une des séries SF les plus attendues de l’année, sera diffusée dès la semaine prochaine. Le britannique Patrick Stewart reprend son iconique rôle du commandant Picard, un personnage qu’il a incarné dans la série « Star Trek : The Next Generation» entre 1987 et 1994. Ce nouvel opus sera lancé aux Etats-Unis le 23 janvier sur CBS et le 24 sur Amazon Prime Video. L'amiral Jean-Luc Picard reprendra ses fonctions alors qu’il était paisiblement en retraite dans son vignoble en France. Ce nouvel opus est réalisé par Alex Kurtzman et le scénariste Michael Chabon (Prix Pulitzer 2001). La diffusion de ces 10 épisodes n’a pas commencé que déjà, une saison 2 vient d’être signée.

Code Quantum : bientôt un remake ?

Une autre série SF culte va peut-être avoir droit à son remake : " Code Quantum" ! Trente ans plus tard, la NBC dit vouloir adapter la série pour sa plateforme de streaming Peacock. Elle aimerait remettre en scène le docteur Samuel Beckett et son ami hologramme, mais les deux acteurs principaux ne sont pas disponibles. Le projet est toujours en discussion dans la chaîne.

Et Edge of Tomorrow 2 ?

Autre événement SF très attendu : la sortie d’"Edge of Tomorrow 2". Le réalisateur Doug Liman vient d’affirmer que le projet n’est pas tombé dans l’oubli - même si cela fait six ans qu’il est censé réaliser cette suite - avec toujours Tom Cruise et Emily Blunt au casting. Toutefois, il faudra encore attendre : le scénario est toujours en cours d’écriture et surtout, il faut attendre la fin des tournages de Tom Cruise, déjà engagé pour tourner notamment le huitième Mission Impossible.

Comprendre la fin d’Inception

Dix ans plus tard, Leonardo DiCaprio affirme ne rien comprendre à la fin du film d’Inception. L’acteur a fait ses aveux lors d’une interview croisée avec Brad Pitt sur le podcast WTF de Marc Maron. Pour sa défense, il y a un millier de théories et de débats sur la fin du film de Christopher Nolan. Lors de cette interview, Brad Pitt a aussi avoué qu’il ne comprenait pas certaines scènes de son dernier film Ad Astra.