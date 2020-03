Didier Raoult, chercheur disruptif

Enquête | Ce scientifique controversé est à la tête du plus grand centre dédié aux maladies infectieuses en France, à Marseille. On lui doit la découverte des premiers virus géants et récemment une étude sur le traitement à l’hydroxychloroquine pour venir à bout du Covid-19.

"Didier Raoult, c'est un chercheur génial" s’exclame un généticien qui le connaît bien. Celui qui dirige l’IHU (Institut hospitalo-universitaire) Méditerranée Infection, à Marseille, est un chercheur reconnu internationalement que rien ne destinait à une telle carrière. Mauvais élève, il quitte Marseille à 17 ans pour s’embarquer sur un bateau sans penser à y revenir. Il veut décider de sa vie. Il passe son bac à distance. Un bac littéraire. Il fera pourtant des études de médecine, "les seules études que mon père acceptait de financer", rappelle-t-il. Un profil atypique. C’est un esprit libre qui n’aime rien mieux que de fouler des chemins peu empruntés. De son propre aveu, il "fuit les autoroutes scientifiques". C’est ainsi qu’il a, tout au long de sa carrière, étudié des sujets auxquelles peu d’équipes s’intéressent.

Expert de la maladie de Whipple et de la bactérie Q, il a reçu des malades du monde entier. Son terrain de jeu, ce sont les bactéries. En étudiant leur façon d’infecter des organismes hôtes, il découvre après un an et demi de perplexité le premier virus géant. Il reçoit en 2010 le Grand Prix de l’Inserm et figure dans le classement Thomson-Reuters des chercheurs les plus influents au monde.

Didier Raoult est décrit par la plupart de ces confrères comme "très intelligent, un gros bosseur qui travaille vite et qui a apporté beaucoup à la science". Ils ajoutent aussi "atypique, qui peut agacer". Il a signées dans Le Point et dans Les Echos jusqu’à récemment des chroniques volontairement à contre-courant du reste du corps médical. Rien ne l'amuse plus que "de détruire des théories bien établies", explique-t-il lors de sa remise de prix Inserm.

Un proche ajoute : "C’est vrai qu’il peut dire des conneries". Lors de la promotion de son livre Arrêtons d’avoir peur, paru en 2016, aux éditions Laffont, Didier Raoult s’affiche ouvertement climato-sceptique sur France Inter dans La Tête au Carré : "Il est vraisemblable qu’une partie de l’activité humaine ait aidé à générer le réchauffement du climat, mais je suis sceptique et le futur est imprévisible". Pour un journaliste qui le connaît bien, ces propos sont "de la provocation. Il pousse un peu le rôle qu’il s’est donné. C’est comme son look improbable. Quand on lui demande pourquoi il a les cheveux longs, il répond "pour les faire chier tous".

Un autre observateur ironise : "Didier Raoult, c’est le syndrome Claude Allègre : fort dans son domaine mais pas avare de mensonges et d'avis déplacés".

Son mandat à la tête de l’université Aix Marseille n’a pas laissé que de bons souvenirs. De même que son management de l’unité URMITE. En 2017, une douzaine de chercheurs de son unité dénoncent dans une lettre des tensions au sein de son équipe, dont une accusation de harcèlement sexuel de la part d’un cadre. Le professeur Raoult a minimisé ces accusations.

Son attitude volontairement provocatrice, ses contradictions (il est l'un des premiers avec morgue à avoir traité l'épidémie de grippette qui n'arriverait pas jusqu'à nous pour désormais se présenter en unique détenteur de la solution) ne l'empêche pas d'avoir l’oreille de l’actuel ministre de la Santé Olivier Véran.

La bataille de deux egos

En 2017, il exprime publiquement son différend avec le pdg de l’Inserm d’alors, Yves Lévy, qui est aussi le mari de la ministre de la santé Agnès Buzyn. Le conflit porte sur le statut des instituts hospitalo-universitaires. La ministre a décidé de le changer avec sa collègue, la ministre de la recherche, Frédérique Vidal. Yves Lévy veut mettre fin au statut de fondation de ces instituts, qui leur donne trop de liberté. La décision gouvernementale les transforme en groupe d’intérêts publics, ce qui renforce le poids de l’Inserm. Mais Didier Raoult refuse ce statut. Il estime dans la presse qu’il y a un conflit d’intérêt patent entre la décision de la ministre et la position du pdg de l’Inserm. Matignon s’en mêlera…

"C’était la bataille de deux égos. Raoult et Levy ont un ego surdimensionné. Cela a coûté à Raoult le label Inserm que Lévy lui a refusé sans explication", estime un observateur. "ET cette absence de label le décrédibilise aux yeux de l’establishment scientifique."