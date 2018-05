Ebola, polio, paludisme, est-il possible d'éradiquer ces maladies ?

Ebola sévit en ce moment dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, une vingtaine de personnes seraient mortes du virus. L’Organisation mondiale de la santé, l’OMS, considère que le risque de propagation est très élevé. L’épidémie s’est déclarée début avril, dans des zones isolées. Ce n’est pas la première épidémie de ce type que connaît le pays, mais la neuvième, la première remontant à 1976. Une campagne de vaccination a démarré en début de semaine, un vaccin encore expérimental. Entre 2014 et 2016, la fièvre hémorragique a provoqué une grave crise sanitaire en Afrique de l’Ouest. 11 300 personnes sont mortes en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone. Est-il possible d’éradiquer Ebola un jour ? Comment éradique-t-on une maladie ?

Éradication et élimination

Il faut d’abord distinguer éradication et élimination. Le terme éradication est réservé aux infections complètement disparues de la surface de la Terre. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, l’OMS, il faut que la suppression soit prouvée : pas de cas notifié pendant trois ans.

L’élimination est la disparition de la maladie à l’échelle d’un continent, ou d’un pays, mais ce n’est pas global, explique le Professeur Muriel Cornet, de l’université de Grenoble.

Pour éradiquer une maladie, celle-ci doit être transmise d’hommes à hommes. "Et c’est là tout le problème, explique Sylvain Baize, responsable de l'unité de Biologie des infections virales émergentes à l'Institut Pasteur. Si un pathogène a comme hôte l’homme et un autre animal, par définition, cette maladie n’est pas vraiment éradiquable. Si le pathogène a un réservoir, on peut éliminer pendant un moment la maladie chez l’homme en vaccinant toute la population, mais, il y aura toujours un risque d’infection qui va persister dans le réservoir animal."

A ce jour, donc, seule la variole a été éradiquée.

La variole, seule maladie infectieuse éradiquée à ce jour

Cette maladie épidémique, qui se transmet d’humain à humain, est apparue en Inde et en Chine, dans l’Antiquité. Elle a ensuite été importée en Europe et dans les Amériques. Le roi de France Louis XV en meurt en 1774. La petite vérole, comme on l’appelait à l’époque, a tué 50 millions d’Européens au XVIIIe siècle. En France, à l'époque, un enfant sur dix succombe. La maladie se répand comme une traînée de poudre, se transmettant par voie cutanée et respiratoire.

Le 14 mai 1796, un médecin anglais, Edward Jenner, invente le premier vaccin. Il est aujourd’hui considéré comme le père de l’immunologie. Dans les années 1770, il est alors médecin à la campagne et constate que les fermières qui contractent la vaccine, une maladie contagieuse de la vache, n’attrapent pas la variole. Il suppose alors que la vaccine est une forme atténuée de la variole humaine et que son inoculation permet d’être immunisé. Ce qu’il vérifie en 1796 en inoculant à un jeune garçon une pustule de vaccine prélevée sur une fermière. Celui-ci ne contractera pas la maladie : le premier vaccin est né.

Il a fallu attendre les années 1960 pour que l’OMS entreprenne un programme d’éradication d’ampleur mondiale. A cette époque, la variole était encore endémique en Afrique et en Asie. Selon l’OMS, la variole a été "la première maladie à avoir été combattue par des actions concertées et ciblées à l’échelle mondiale". Le dernier cas de variole a été notifié en 1977, en Somalie. L’éradication est confirmée en 1980.

"Nous avons pu l’éradiquer car c’est une maladie qui n’avait pas de réservoir animal, détaille Sylvain Baize. La vaccination à grande ampleur a permis de casser la chaîne de transmission du virus. Aujourd’hui, plus personne ne peut être affecté par la variole, sauf s’il y avait un accident de laboratoire". Car en effet, deux laboratoires dans le monde possèdent la souche.

La poliomyélite, en cours d’éradication

Autre virus qui se transmet uniquement d’homme à homme : la poliomyélite, une maladie très contagieuse qui touche essentiellement les enfants, car elle se transmet en grande partie par voie féco-orale. Comme pour la variole, l’OMS a lancé un grand plan d’éradication du virus, en 1988, par le biais de la vaccination. Mais au départ, le coût du vaccin, et les multiples injections qu'il nécessite, n'ont pas permis de l’utiliser dans tous les pays. Aujourd’hui, le vaccin est largement diffusé.

L’Amérique a réussi à éliminer le virus en 1994, puis la région du Pacifique occidental, dont la Chine, en 2000, en 2002, l’Europe, et enfin, l’Asie du sud, en 2014. "Mais il reste quelques poches de résistance qui entretiennent les foyers d’épidémie", selon le responsable de l'unité de Biologie des infections virales émergentes à l'Institut Pasteur. D'après l’OMS, nous en sommes à "99% de l’éradication mondiale de la poliomyélite. Seuls trois pays n’ont jamais interrompu la transmission du virus : l’Afghanistan, le Nigeria et le Pakistan."

Pour Sylvain Baize, "dans le nord du Nigeria, une partie de la population s’oppose à la vaccination". En Afghanistan et au Pakistan, les Talibans ont lancé une véritable guerre contre la vaccination, qu’ils considèrent comme étant une arme des Américains. Selon eux, les injections serviraient à stériliser les femmes pour détruire les populations musulmanes.

La dracunculose, éradication possible

Il existe d’autres maladies en cours d’éradication. C’est le cas de la dracunculose, plus connue sous le nom de maladie du ver de Guinée, qui est pourtant une maladie transmise à l’homme par l’animal. Les populations malades ont ingéré de l’eau contaminée par des puces d’eau parasitées. Des vers émergent de la peau après quelques mois. La dracunculose est rarement mortelle mais très handicapante. Au début des années 1980, 3,5 millions de personnes dans le monde sont touchées. Selon l’OMS, cette maladie parasitaire est en passe d’être éradiquée, "avec seulement 30 cas notifiés en 2017". Et cela grâce aux campagnes de prévention menées dans les pays les plus touchées.

Impossible d’éradiquer Ebola ou le paludisme

Mais pour d’autres maladies, il est impossible d’éradiquer le risque de transmission à l’homme. C’est le cas pour Ebola, qui est une "zoonose, à savoir une maladie qui infecte des animaux et potentiellement des hommes, explique Sylvain Baize. Le réservoir quasiment confirmé du virus, est une chauve-souris insectivore qui vit au fin fond de la forêt tropicale, et elles sont des millions, donc il est impossible d’éradiquer toutes les chauves-souris dans toute la forêt équatoriale ! De plus, ce virus circule au seins des populations animales depuis la nuit des temps".

La seule manière aujourd’hui de se prémunir d’Ebola est la vaccination de toute la population à risque et d’informer sur les risques encourus lorsque les chauves-souris sont consommées.

Ebola a été découvert en 1976, par un médecin belge. Le nom Ebola provient du nom de la rivière proche de Yambuku, en territoire de Bumba, en République démocratique du Congo, là où le premier foyer a été découvert. Mais l’OMS ne s’intéresse réellement au virus que depuis 2014, quand une grave crise sanitaire touche l’Afrique de l’Ouest. Les moyens sont alors déployés pour la vaccination.

Cette prise de conscience en a permis d’autres, selon Sylvain Baize :

Par exemple, nous avons pu développer un autre vaccin, contre la fièvre de Lassa, qui tue plus qu’Ebola. Nous avons réussi à obtenir des financements énormes pour faire des essais cliniques. Avant l’épidémie de 2014, il était utopique de penser pouvoir faire cela.

Concernant le paludisme, il n’existe toujours pas de vaccin réellement efficace. Cela fait plus de 30 ans que les chercheurs y travaillent. Ils progressent mais sans résultat probant pour le moment : le vaccin n’est efficace qu’à 40 à 50%. Une situation d’autant plus préoccupante que, d’après l’OMS, les cas de paludisme dans le monde ont augmenté pour la première fois depuis trente ans. La maladie progresse dans les zones instables ou en conflit. C’est le cas notamment au Venezuela. Des centaines de Vénézuéliens ont quitté leur pays pour trouver un travail et ils ont traversé des forêts comme l’Amazonie, là où prolifèrent les moustiques infectés.

• Crédits : Visactu

Virus émergents, "il est urgent de voir à plus long terme"

"Les virus évoluent en permanence dans la nature, nous serons toujours confrontés à des nouvelles émergences. Parmi ces virus émergents, le dernier en date est le _virus Lujo, découvert en 2008_. Virus mortel dans 80% des cas. Ce virus nous était inconnu, chez l’homme et chez l’animal", détaille Sylvain Baize de l’Institut Pasteur. Selon lui, il faut se préparer au cas où il réapparaîtrait, comme c’est le cas pour d’autres virus. Car nombre d’entre eux n’ont pas de vaccin à ce jour, comme le virus Nipah, qui sévit en ce moment en Inde, et qui a tué cinq personnes.

Ce virus est transmis par le porc, il touche donc d’abord les éleveurs dans les zones rurales. Ce virus a émergé en 1999 en Malaisie, et dans ce pays, il n’y a pas eu d’autres épidémies. Mais aujourd’hui, il circule beaucoup en Inde et au Bangladesh.

"Il est donc urgent de voir à plus long terme, conclu le chercheur, et de se dire qu’aujourd’hui des maladies qui ne sont pas un problème parce qu’elles ne touchent que très peu de monde dans une partie très localisée, avec le réchauffement climatique, ces maladies peuvent arriver dans d’autres zones et se répandre." C’est notamment le cas du virus Zika, qui est arrivé en France métropolitaine, récemment. Il existe désormais des foyers de moustiques vecteurs dans le sud de la France.