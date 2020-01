Écouter la voix d’une momie vieille de 3.000 ans

Des chercheurs ont reconstitué la voix d’une momie vieille de 3.000 ans. Dans cette étude parue dans Nature, cette équipe britannique s’est intéressée à Nesyamun, un prêtre de l’Egypte ancienne particulièrement bien conservé. Il restait non pas des cordes vocales mais les tissus mous de son conduit vocal. Il n’était pas question de recomposer des phrases, mais plutôt de reconstituer le timbre de sa voix. Pour obtenir ce phonème, la momie a été scannée en IRM pour avoir des images très détaillées de son conduit vocal. Sur la base de cette imagerie anatomique, le tout a été reconstitué avec une imprimante 3D, et associé ensuite à un système de synthétisation de la voix.

Pascal Belin est enseignant chercheur CNRS à Aix-Marseille Université. Il travaille sur les modulations acoustiques de la voix.

Star Trek versus US Space Force

L’armée américaine a dévoilé le nouveau logo de l’ US Space Force, lequel ressemble étrangement à un autre Logo : celui de Starfleet, l’organisation d'exploration spatiale de Star Trek. On y voit, au centre, un symbole delta, entouré d’une étoile filante et derrière, la Terre. Hommages ou plagiat, le logo a fait vivement réagir les fans et les internautes, à tel point que l’US Space Force s’est justifiée. Dans un tweet, elle rappelle que ce symbole était déjà utilisé par les forces aériennes américaines dès 1942, ce qui sous-entend que les logos militaires inspirent Star Trek et pas l’inverse…

Sport « option Fortnite »

Désormais, dans les lycées et les universités américaines, le jeu vidéo Fortnite est un sport officiel. Sport « option fortnite » est à présent possible, avec des tournois nationaux organisés par les établissements scolaires. Les étudiants peuvent à présent rejoindre une ligue compétitive Fortnite dans le cadre de leur parcours scolaire. La mesure est initiée par la N.F.H.S : la Fédération nationale des associations sportives de l’ensemble des écoles américaines. L’objectif est aussi de reconnaître le e-sport comme un sport à part entière.

Une date de sortie pour Dune de Denis Villeneuve

On en sait plus sur l’adaptation de Dune de Denis Villeneuve, le cinéaste québécois qui a réalisé la suite de Blade Runner. Sa version de Dune est très attendue. Une image a pourtant fuité des studios Warner… Elle fait comprendre que le film sortira le 23 décembre 2020. Après la première version cinématographique de David Lynch en 1984, et après la mini-série de John Harrison en 2000, ce sera la troisième adaptation du livre de Frank Herbert écrit en 1965. On sait déjà que Timothée Chalamet, Oscar Isaac et Rebecca Ferguson sont au casting.