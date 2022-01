En Chine, les restaurants "intelligents" en plein développement

Le ton est donné. Lorsqu l'on arrive dans ce restaurant de fondue chinoise du district de Chaoyang, à Pékin, une grande vitrine dans le couloir permet de voir ce qui se passe en cuisine. Il y a très peu de personnel et, à la place, des robots qui travaillent à la préparation des plats. Neuf bras de robots sont déployés sur deux rangées. Yu Zhong, l’un des responsables du restaurant, explique que les machines préparent les assiettes en séparant bien, de manière automatique, les légumes et la viande. "Les plats sont placés sur un tapis roulant. Les robots choisissent la _trajectoire optimale en fonction des ingrédients_. Les plats ne sont presque pas touchés par des personnes, ce qui renforce la sécurité alimentaire. Notre entreprise est à l’avant-garde de la restauration".

• Crédits : Sébastien Berriot - Radio France

Un gain de temps

Un peu plus loin, c’est la préparation des soupes pour les fondues et là aussi des robots sont à la manœuvre. Le responsable détaille le dispositif :

Le client fait sa commande sur une tablette. L'instruction est ensuite transférée directement à un robot. Vous voyez ces têtes d’injection, elles versent la soupe avec la quantité exacte désirée. Ce système permet de remplir six services de fondue en même temps. Ça prend vingt secondes pour chaque marmite. À coté, regardez, c’est notre ancienne plateforme de travail manuelle. Avant, ça prenait une à deux minutes par employé pour remplir une marmite. C’est un réel gain d'efficacité.

La fondue est ensuite servie par des robots mobiles dans une immense salle de 1 000 m2, où il y a tout de même du personnel. L'établissement récuse toute volonté de faire disparaître l'humain. "Les employés qui lavent ou qui coupent les légumes font un travail très très dur. Les robots les remplacent dans ces tâches. Ça nous a permis de sortir ces employés des cuisines et de les envoyer travailler dans la salle pour rendre service aux clients. Car nous sommes un restaurant chaleureux. Le sourire d'un serveur ne peut être remplacé par un robot", tient à préciser Li Ying, responsable des relations publiques.

Les robots dans les cuisines, cela ne choque plus

La plupart des clients habitués à ce genre de restaurant - de plus en plus nombreux dans les grandes villes chinoises - approuvent la formule. Et l'idée d'avoir son repas préparé par un robot ne choque pas vraiment, à l'image de cette femme de 33 ans :

J'étais très curieuse lors de ma première visite et j'ai regardé le bras robotique pendant un long moment. Mais maintenant, c’est devenu courant à Pékin, Canton et à Shanghai. Pour nous, ce n’est pas une chose très fantastique. Ça permet de réduire les coûts de main-d'œuvre. Et depuis l’épidémie, c’est devenu encore plus une tendance.

La Chine va profiter des Jeux olympiques de Pékin pour montrer son savoir-faire en la matière. Le restaurant du centre des médias des JO sera lui aussi entièrement robotisé, pour la préparation des repas et le service destiné à plusieurs milliers de journalistes étrangers.