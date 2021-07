Entraînement des athlètes : les recettes d'une chercheuse en physiologie

Comment préparer au mieux un athlète et l’aider à accomplir des performances de haut niveau ? Cette question n’est pas forcément réservée aux sportifs professionnels. Véronique Billat est chercheuse en physiologie, connue pour avoir entraîné notamment le cycliste centenaire Robert Marchand, qui battait à 103 ans de nouveaux records de vitesse. Aujourd’hui, la chercheuse met sa batterie de tests très sophistiqués au service d’athlètes amateurs. Comme la coureuse Estelle Garcia, 17 ans, venue d’Aubagne avec son père et son oncle solliciter les conseils de Véronique Billat. Reportage au Bois de Vincennes, à Paris.

Une jeune athlète venue améliorer ses performances

Dans son appartement-laboratoire, situé près du bois de Vincennes, Véronique Billat, chercheuse en physiologie et ancienne athlète, reçoit ce matin-là beaucoup de monde.

Il y a d’abord Estelle Garcia, 17 ans et demi, qui vient de participer aux championnats de France cadet-junior à Evry. La jeune fille a couru le 800 mètres l'avant-veille et s’est qualifiée pour la finale du 1 500 mètres. Elle est arrivée dixième sur douze participantes mais elle a battu son propre record, à 4’47’’au moment des séries. Pour pouvoir participer aux épreuves, la jeune fille avait fait un temps de 4’49’'63.

Estelle Garcia est venue d’Aubagne, accompagnée par son père, Jean-Luc et son oncle, Hervé, parce qu’elle cherche à continuer à s’entrainer au mieux, malgré la nouvelle vie qui l’attend.

La jeune bachelière a décroché une entrée en première année d’école vétérinaire à Toulouse, où elle se trouvera dès la rentrée. Estelle voudrait donc marier études et sport, tout en sachant déjà qu’elle aura moins de temps à consacrer à la course à pied. Elle présente ses objectifs et Véronique Billat lui rappelle qu’on peut progresser à tout âge et que ce n’est pas une question de nombre d’heures d’entraînement. La chercheuse a encadré le cycliste Robert Marchand qui est parvenu à l’âge de cent ans, à améliorer son record de vitesse sur piste.

Estelle Garcia s'entraîne 3 à 4 fois par semaine, Véronique Billat lui explique qu'on peut améliorer ses performances à tout âge

La course ne peut pas être mise en équation

Hervé Garcia, l’oncle d’Estelle, lui sert souvent de coach. C’est un ancien coureur lui aussi et il connaît Véronique Billat depuis une quinzaine d’années. Régulièrement, quand il était journaliste sportif à l’Équipe, Hervé faisait appel à la chercheuse pour décrypter l’entraînement des athlètes de haut niveau. Car Véronique Billat a consacré sa vie à chercher à améliorer les performances du corps humain en partant toujours du terrain. C’est l’une de ses originalités, mêler la science au ressenti de l’athlète en pleine action.

Professeure des universités, d’abord à Lille puis longtemps à l’université d’Evry où elle fonde le laboratoire de biologie intégrative des adaptations à l’exercice, Véronique Billat a aussi créé sont entreprise Billatraining en 2014. Ancienne vice-championne de France du cross-country, au début des années 1980, et skieuse de fond, Véronique Billat a mis au point un test qui permet de "valider les sensations de l’athlète".

C’est le facteur déterminant de la performance : la prise de décision qu’on va avoir à un moment donné, est-ce que je relance ou est-ce que je suis trop fatiguée ? Moi qui suis physiologiste depuis plus de trente ans, au début je pensais très fort que tout pouvait être calculé, que la course pouvait être mise en équation (…) mais en réalité, nous ne sommes pas des machines.

La chercheuse en physiologie, Véronique Billat

Il est quand même intéressant de mesurer précisément les performances d’un athlète, voilà pourquoi Estelle Garcia va courir avec une panoplie d’appareils sur elle qui vont permettre d’effectuer des mesures. Véronique Billat demande d’abord à Hervé de détailler la finale du championnat qu’Estelle a couru le samedi précédent.

Hervé raconte la dernière course d'Estelle et Véronique Billat précise le contenu du test Rabit

50 000 euros d'équipement sur le dos

L’évaluation réalisée par l’équipe de Véronique Billat se déroule selon un schéma très précis. Il s’agit d’abord d’équiper l’athlète avec un matériel qui coûte "presque 50 000 euros, alors il ne faudra pas que tu partes en courant", plaisante la chercheuse.

Dans l’appartement, les deux doctorants qui épaulent Véronique Billat s’activent. Iraj Hashemi va poser les électrodes qui vont mesurer la fréquence cardiaque et Florent Palacin guide Estelle pour utiliser un nouvel appareil afin de mesurer sa "masse grasse".

"On voit que tout est dans la norme, toutes tes données sont optimales."

Une fois ces constantes relevées, cap sur le bois de Vincennes où la jeune coureuse va s’exercer. Il faut d’abord qu’elle soit entièrement harnachée. Estelle va donc arborer un masque relié à un boîtier qu’elle porte dans le dos pour connaître sa consommation d’oxygène, une ceinture cardiofréquencemètre qui précisera son rythme cardiaque, un GPS pour mesurer sa vitesse, ainsi qu’un capteur attaché aux lacets qui permet de calculer le temps de pose du pied au sol qui doit être le plus bref possible pour mieux rebondir.

Cet équipement va-t-il servir à vérifier si Estelle court bien ? "Déjà, il faut savoir que nous ne sommes pas dans le jugement, il n’y a pas de bien ni de mal. On va chercher à voir quel est son profil : plutôt puissant ? Endurant ? Tolérant à l’acidose ? Et on va essayer de savoir si elle se connaît bien."

Test Rabit

Pour cela, Estelle va courir en plusieurs étapes : dix minutes "allure facile", c’est à elle de trouver à quoi cela correspond en fonction de ce qu’elle ressent, puis une minute de récupération. Un sprint puis 1 minute de pause. 5 minutes "allure moyenne" et 1 minute de pause. 3 minutes "allure dure" et 1 minute de récupération. Un dernier sprint de 30 secondes, 1 minute de pause. Puis 10 minutes "allure facile" afin de savoir justement si Estelle a vu sa sensation d’allure facile modifiée par rapport à la première course qu’elle a faite au début du test.

Comme elle vient de sécréter beaucoup d’endorphines, il y a de fortes chance pour qu’elle courre plus vite qu’à une allure "facile" sans même s’en rendre compte. Véronique Billat détaille tous ces équipements et leurs fonctions :

"Elle a aussi un accéléromètre qui peut mesurer la fréquence des chocs au sol."

Le test Rabit prend donc environ une demi-heure. Les analyses précises seront effectuées plus tard par l’équipe de Véronique. Mais déjà, grâce à la présence d’un médecin, la chercheuse peut prélever l’acide lactique produit par le corps de l’athlète à chaque fin de course. C’est une donnée très intéressante car elle permet de savoir si la coureuse recycle vite l’acide lactique qu’elle produit, "résiste bien à l’acidose, ce qui lui permet alors de fournir un effort intense".

D’ailleurs en procédant à ces mesures avec le médecin, Véronique Billat se rend compte qu’Estelle Garcia ne court pas, en ce moment, dans la bonne catégorie. "Il faut qu’elle fasse du 400m" s’écrire la chercheuse après le sprint de 30 secondes réalisé par Estelle "je suis désolée, elle a une sacrée foulée, qu’est-ce que vous allez la gaspiller sur 1500 mètres ? Je suis révoltée !" Révoltée parce que l’entraîneur de la jeune fille n’a pas réalisé quel était son véritable talent.

Elle a une capacité à encaisser beaucoup d’acides lactiques, elle va très vite, elle est très puissante, elle a une foulée qui déménage. Sa place est sur 400 m pour l’instant, ou 800 m. Et dans 15 ans tu fais du marathon.

Véronique Billat, chercheuse en physiologie

Le père d’Estelle, Jean-Luc et son oncle, Hervé, acquiescent. Eux aussi savent que la jeune fille peut courir vite, mais ils n’ont jamais réussi à convaincre son coach de la sortir du groupe d’entrainement des demi-fond. Voici le test qui a permis à l’équipe de vérifier qu’Estelle a le profil d’une coureuse de 400 m :

"Il faut que tu fasses aussi un peu de pilates parceque tu es en antéversion."

Le corps fonctionne comme un moteur hybride

Véronique Billat rappelle que la façon de s’entraîner a - cela paraît évident - une incidence importante sur le profil des athlètes.

Dans les années 2000, il y a eu un relent d’eugénisme en France. Certains voulaient un classement à part parce que les Africains gagnaient les compétitions. J’avais donc testé plusieurs Africains et j’avais fait un article expliquant que les Africains d’un même village, qui avaient un entraînement différent A ou B n’avaient pas le même profil physiologique (…). Je voulais montrer la dominance de l’acquis sur l’inné. Dans un même village, on avait d’un côté ceux qui s’entraînaient avec une méthode longue et d’autres qui s’entraînaient avec une méthode intense. Ils avaient quasiment les mêmes performances mais avec des ingrédients différents. Certains consommaient plus d’oxygènes que d’autres, etc.

La chercheuse Véronique Billat

Pour mieux comprendre comment fonctionne le corps d’un sportif, la chercheuse fait l’analogie avec un moteur hybride, car plusieurs métabolismes sont à l’œuvre au moment d’une course.

Le moteur thermique, c’est la consommation d’oxygène, qui brûle les sucres et les graisses. Et la batterie électrique, c’est être capable de fermenter les sucres - et non de les oxyder. Ils se transforment ensuite en acide lactique, comme dans un yaourt. Dans cette phase où on démarre un peu fort, c’est la batterie électrique qui nous permet de démarrer (…). Après, quand on ralentit, on recycle l’acide lactique en sucre, et là c’est l’oxygénation et les oxydations qui font leur travail. L’acide lactique redevient alors une source d’énergie et ce va-et-viens est important. Comme dans un moteur thermique, quand on décélère dans une descente avec une voiture électrique.

Véronique Billat

Mais ces deux mécanismes doivent se combiner, explique Véronique Billat :

"Pour être endurant, il faut travailler sur une réserve de puissance"

Si Estelle Garcia est venue passer ce test, c’est pour bénéficier d’un entraînement spécifique, qui puisse lui garantir de ne pas perdre ses qualités sportives, même en poursuivant ses études de vétérinaire.

Son oncle, Hervé et son père avaient pressenti qu’elle ne s’entraînait pas à la hauteur de ses capacités, dans le club d’Aubagne qu’elle fréquente. Ils sont donc très attentifs à "l’ordonnance" que délivre Véronique Billat : "Au menu, je mettrais 400 m, 800 m et cross."

"Ce serait intéressant qu'Estelle travaille sur du 400 m et du 800 m"

Hervé Garcia connaît bien le milieu de la course à pied. Il a lui même participé à des compétitions sur 1 500 mètres et quand il était journaliste à l’Équipe, il s’intéressait de très près à l’entraînement des sportifs. C’est donc en coach avisé qu’il revient sur les performances de sa nièce.

Si l’entraineur d’Estelle a choisi de faire faire du demi-fond à la jeune fille, c’est surtout "parce qu’il a repris son schéma d’entraînement quand lui-même était athlète. Il était coureur de 800 m, mais quand il s’alignait sur les championnats, il s’alignait sur 1 500 m pour la simple et bonne raison qu’il y a plus de qualifiés sur 1 500 m que sur 800 m. On se dit, voilà, j’ai plus de chance de réussir mon championnat de France. Mais c’est une vue à court terme, pas une vue à long terme, selon moi".

Hervé Garcia regrette aussi que l’on plaque souvent des entraînement d’adultes sur des jeunes athlètes adolescents en plein développement :

"Il y a plein de jeunes qui battent des records en catégorie benjamin, cadet, junior, mais souvent ce ne sont pas ceux qui performent une fois adultes."

D’ici quelques semaines, Estelle Garcia recevra sur son application un programme d’entraînement personnalisé, basé sur le profil que l’équipe a pu tracer d’elle, grâce à toutes les données prélevées sur le terrain.

Véronique Billat insiste sur l’intérêt de ces mesures qui viennent dresser un portrait physiologique très précis. Mais il faut que l’athlète lui-même puisse se détacher de tous ces chiffres. Le plus important, c’est d’arriver à courir à la sensation et de se connaître le mieux possible, conclut la chercheuse :

"L'expérience du terrain ne doit pas être mise en opposition avec la science, mais la science ne doit pas se contenter d'être sur un tapis roulant"