"Eurêka", "Et pourtant elle tourne", "Un petit pas pour l'homme..." : les grandes phrases de la science

Peu nombreuses sont les grandes phrases des scientifiques à être passées à la postérité. Mais les citations qui ont survécu aux affres du temps sont devenues des préceptes, voire des dictons. Certaines d'entre elles ont même l'honneur des livres scolaires.

Du fameux "Eurêka" d'Archimède au "Petit pas pour l'homme" de Neil Armstrong, nous revenons sur ces grandes phrases qui ont fait l'histoire des sciences avec Alexis Rosenbaum, professeur de philosophie des sciences et auteur de Eurêka : petite histoire des sciences en 40 citations (Ed. Le Pommier).

• Crédits : Sneska - Getty

"Eurêka !", ou la poussée d'Archimède

Eurêka ! Eurêka !

Il faut comprendre : "J'ai trouvé ! J'ai trouvé !" C'est au IIIème siècle avant notre ère, en découvrant le principe devenu éponyme, la poussée d'Archimède, que le plus grand scientifique de l'Antiquité aurait prononcé ces mots. "Tout part pourtant d'une escroquerie", précise Alexis Rosenbaum :

C’est une fraude très difficile à mettre à jour. Le roi Hiéron II de Syracuse avait commandé une fine couronne d'or. L’orfèvre avait exécuté la commande mais un délateur avait affirmé que c’était une escroquerie et qu’il aurait empoché une partie de l’or en livrant une couronne qui était en fait composée d’un alliage d’or et d’argent. Le Roi ne pouvait pas laisser passer pareille chose. Comment être sûr que la couronne ne contenait pas seulement de l’or ? Il fait donc appel à un des plus grands savant de l’antiquité : Archimède.

Selon la légende, alors qu'il est dans un bain public, Archimède réalise que le volume d'eau qui passe par-dessus bord est proportionnel au volume de son corps immergé. Cela lui donne l'idée de calculer les différences de volume entre des couronnes qui ne sont pas faites du même métal.

Il semble que pris d’euphorie il soit sorti nu dans la rue en criant "Eurêka", deux fois. On peut imaginer que les passants de Syracuse étaient éberlués, ce qui a contribué au côté un peu marquant pour les esprits de l’anecdote.

Le récit de cette anecdote est rapporté par l'architecte romain Vitruve... près de deux siècles après les faits. Difficile, donc, de s'assurer de la véracité de l'histoire. D'autant que le principe de la poussée d'Archimède, appliqué aux couronnes, n'aurait pas été assez précis pour distinguer la vraie de la fausse, à moins d'inclure une balance très précise dans le processus.

Reste que cette citation a un peu fait passer les autres découvertes d'Archimède à la trappe, regrette Alexis Rosenbaum :

C’est un savant considérable, un des plus grands de l’Antiquité. Les biographies d'Archimède relatent un nombre incroyable de découvertes, et encore ce sont celles dont on a des traces ! C’est un stratège militaire qui a conçu un nombre de machines de guerre délirant. Et il a trouvé des relations numériques en mécanique élémentaire, sur les leviers, en hydrostatique, en mathématiques... C’est un des précurseurs du calcul infinitésimale. Je ne vois pas quel savant dans l’Antiquité pourrait prétendre à une telle ampleur dans les découvertes.

• Crédits : Science & Society Picture Library - Getty

CQFD : "Ce qu'il fallait démontrer"

Le CQFD qui vient bien souvent ponctuer une démonstration ou un argumentaire est une citation qui nous vient en réalité du mathématicien de l'Antiquité Euclide. Ce sont ces termes, "ὅπερ ἔδει δεῖξαι", qui venaient conclure chacune des démonstrations de son grand ouvrage de mathématiques .

Si l'on ignore à peu près tout d'Euclide, qui aurait vécu vers - 300 avant notre ère, son ouvrage, Les Éléments, est l'un des textes fondateurs des mathématiques, comme le raconte Alexis Rosenbaum :

Ça renvoie au fait que chez Euclide il y a un souci démonstratif assez extraordinaire. Le souci de poser initialement un certain nombre d’énoncés élémentaires qui ensuite permettent progressivement de démontrer des énoncés un peu plus compliqués, puis d’autres un peu plus compliqués encore, etc. Il y a la volonté de systématiquement partir de prémices, conduire un raisonnement selon des règles à établir et aboutir à une conclusion et quand on a la conclusion on appose le sceau magique : CQFD

Euclide est le premier à mettre en place un système général de démonstration : il distingue soigneusement ce qu'il faut poser comme principes de départ, les axiomes, et ce à quoi on peut parvenir, les théorèmes.

• Crédits : Joseph Nicolas Robert-Fleury - Getty

"Et pourtant elle tourne"

C'est certainement l'une des phrases les plus célèbres au monde, tant elle véhicule le message d'une science supérieure aux dogmes. Et pourtant, là encore, cette citation est apocryphe.

Contrairement à une idée reçue, le célèbre astronome Galilei Galileo était un protégé du pape Urbain VIII, c'est d'ailleurs lui qui lui commande un ouvrage “Dialogue sur les deux grands systèmes du monde“, dans lequel Galilée doit présenter de façon impartiale les théories aristotéliciennes et coperniciennes. Mais l'astronome italien en profite pour railler le géocentrisme et défendre l'héliocentrisme, c'est-à-dire l'idée que c'est la Terre qui tourne autour du soleil.

Devant l'ampleur du scandale, Galilée est poursuivi par l'inquisition et, lors de son procès, contraint de renier son oeuvre :

J’ai écrit et fait imprimer un livre dans lequel j’expose cette doctrine condamnée, en présentant en sa faveur une argumentation très convaincante, sans apporter aucune solution définitive ; j’ai été, de ce fait, soupçonné véhémentement d’hérésie, c’est-à-dire d’avoir maintenu et cru que la Terre n’est pas au centre et se meut. Pour ce, voulant effacer dans l’esprit de Vos Eminences et de tout chrétien fidèle ce soupçon véhément, à juste titre conçu contre moi, j’abjure et je maudis, d’un cœur sincère et avec une foi non simulée, les erreurs et les hérésies susdites, et en général toute autre erreur, hérésie, et autre entreprise contraire à la Sainte Eglise.

La légende raconte qu'à la suite de cette tirade, il aurait prononcé, à voix basse, "Et pourtant elle tourne". La première itération de cette phrase, "E pur si muove", est retrouvée sur un tableau de 1645 attribué au peintre Bartolomé Esteban Murillo, qui représente Galilée enfermé dans le cachot d'un donjon, avec l'inscription gravée sur un mur. Preuve que la légende est apparue très tôt, le procès s'étant déroulé en 1633.

Pourtant, nulle trace écrite ne semble attester du fait que Galilée aurait bel et bien prononcé ces mots. "Et on ne voit pas très bien ce qui lui aurait pris de risquer, au dernier moment, de se retrouver sur le bûcher", tranche Alexis Rosenbaum :

Si cette formule a eu une telle postérité, c’est parce qu'elle dit quelque chose d’important. Non seulement parce que ça veut dire que la science, pour Galilée lui-même, la connaissance par l’observation et la démonstration l’emportait sur les dogmes religieux. Mais surtout, à mon avis, elle symbolise vraiment l’indépendance de la connaissance. Cette formule veut dire "Quand bien même vous me forcez à dire qu’elle ne tourne pas, on ne peut rien contre les faits".

• Crédits : Heritage Images - Getty

"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme"

C'est certainement la formule de chimie la plus connue au monde et on la doit au chimiste et philosophe Antoine Lavoisier. Et pourtant, cette formule n'a pas été écrite ou prononcée par celui qui a opéré le basculement entre alchimie et chimie.

"Cette formule ne trahit pas du tout l’esprit de Lavoisier, mais la formule elle-même n’est pas vraie", précise Alexis Rosenbaum. Ainsi, dans son Traité élémentaire de chimie de 1789, c'est en ces termes que Lavoisier parle de la matière :

On voit que, pour arriver à la solution de ces deux questions, il fallait d’abord bien connaître l’analyse et la nature du corps susceptible de fermenter, et les produits de la fermentation ; car rien ne se crée, ni dans les opérations de l’art, ni dans celles de la nature, et l’on peut poser en principe que, dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l’opération ; que la qualité et la quantité des principes est la même, et qu’il n’y a que des changements, des modifications.

En étant le premier à prouver que, si la matière change d'état lors d'une réaction chimique, la masse totale des réactifs et des produits reste identique du début jusqu'à la fin de la réaction, Lavoisier a fondé les bases de la chimie moderne.

"Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité"

Le premier pas sur la Lune de l'espèce humaine, il y a 50 ans cette année, est devenu indissociable de cette phrase. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong s'élance du module LEM de la mission Apollo 11 et foule pour la première fois le satellite de la Terre avant de déclamer cette phrase :

That's one small step for man, one giant leap for mankind.

L'exploit rend nécessairement la phrase célèbre. Elle vient parachever la course à l'espace que se livrent les Américains et les Soviétiques et représente l'apogée de plus 12 ans de progrès de la science dans l'exploration spatiale.

Oui mais voilà, 50 ans plus tard, la question fait toujours débat. Quelle phrase, exactement, l'astronaute a-t-il prononcée ? Car à en croire Neil Armstrong lui-même, il aurait dit "That's one small step for a man", soit "un petit pas pour un homme". L'enregistrement de l'époque rend l'analyse difficile : non seulement Neil Armstrong a un fort accent de l'Ohio, mais surtout les ondes radio ont dû parcourir 384 467 km avant d'atteindre la Terre. Autant dire que les parasites qui saturent l'enregistrement ne le rendent pas parfaitement limpide.

Depuis, des scientifiques se sont penchés sur la question et, entre analyse de la bande sonore et tests menés sur des anglophones, il semblerait que le "a" ait bien été prononcé. Ce qu'a confirmé le journaliste Joel Shurkin. Présent dans la salle de transmission avec le reste de la presse au moment des faits, il racontait sur Slate.com qu'en l'absence d'une transmission claire, les journalistes se sont mis d'accord sur une même version de la citation. Ce sera donc "one small step for man".

Plus récemment, Dean Amstrong, le frère de Neil, confirmait que l'astronaute avait mûri la phrase des mois avant son départ (contrairement à l'idée longtemps affirmée que la phrase lui était venue après l’atterrissage du LEM sur la Lune) et lui avait demandé son avis à son sujet pendant une partie de Risk. Et précisait que la phrase était alors "for a man".

Cette célèbre citation serait donc bel et bien tronquée. Et à bien y réfléchir, la formulation "un pas de géant pour un homme" fait en effet bien plus sens qu'"un pas de géant pour l'homme" : le mot "Homme" étant souvent utilisé comme synonyme "d'humanité", la citation, sans le déterminant, était un peu redondante. Ne reste plus qu'à corriger les livres d'Histoire.