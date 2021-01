Face une situation "extrêmement difficile", le généticien Axel Kahn appelle à vacciner "tous les soignants"

Entretien | Critiqué depuis plusieurs jours pour le démarrage timide de la campagne de vaccination contre le coronavirus, le gouvernement change de ton et veut aller plus vite, ce que salue Axel Kahn. Le généticien appelle cela dit à aller plus loin et vacciner tous les soignants, sans distinction d'âge.

La campagne de vaccination contre le coronavirus a débuté dimanche 27 décembre en France, avec une priorité donnée aux pensionnaires d'une vingtaine d'Ehpad et aux soignants jugés les plus fragiles. Le gouvernement vise les 15 millions de Français vaccinés d'ici cet été. Cet objectif paraissait ces derniers jours difficilement atteignables : en une semaine, près de 200 Français ont donc reçu les injections, alors qu'on en compte plusieurs milliers chez nos voisins allemands et italiens. Ce jeudi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé une accélération de la campagne vaccinale, avec notamment la création de centres de vaccination de ville. En changeant de ton, le gouvernement semble répondre aux critiques émises ces derniers jours, notamment par le généticien Axel Kahn. L'Académie de médecine elle-même avait dénoncé "un démarrage très lent", une "extrême prudence" qui aurait ainsi été contreproductive.

Entretien avec le généticien Axel Kahn, président de la Ligue nationale contre le cancer, qui avait lancé, il y a quelques jours sur France Culture, un appel à vacciner tous les soignants, sans distinction d'âge.

Le gouvernement semble répondre à vos critiques concernant la campagne de vaccination, que vous jugiez trop lente. Ce jeudi, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a promis que les soignants de plus de 50 ans pourront se faire vacciner dès lundi 4 janvier. Est-ce que cela vous convient ?

Il y a une avancée incontestable, d'autant plus qu'Olivier Véran ne s'est pas contenté d'indiquer que les soignants de plus de 50 ans pourront dès lundi se faire vacciner, il a également annoncé qu'il y aurait une accélération de la procédure, une simplification du consentement, plus d'enthousiasme dans la présentation de la vaccination, et une ouverture de centres de vaccination en ville. Nous le demandions avec la Ligue nationale contre le cancer, par conséquent nous ne pouvons qu'être satisfaits de cela. On ne l'est cependant pas totalement parce que nous craignons une situation sanitaire extrêmement difficile. Il faut impérativement préserver les soignants, quel que soit leur âge, pour qu'ils soient capables de soigner.

Appelez-vous à changer de stratégie globale, c'est-à-dire oublier la priorisation et vacciner tous les volontaires, pas seulement les soignants, et sans distinction d'âge ?

Je l'aimerais bien, mais je suis un homme extrêmement réaliste. Je sais que les doses de vaccin disponibles sont limitées, elles le sont en réalité dans tous les pays européens. Les Britanniques ont pris la décision héroïque de ne faire qu'une injection, et non pas le rappel, de manière à ce que les doses de vaccin servent à deux fois plus de personnes. Dans cette difficulté, vacciner les personnes prioritaires, parce que les plus fragilisés, ainsi que les soignants et les personnes âgées en dehors des Ehpad me semble raisonnable dans un premier temps. Dès que cela sera possible, il faudra élargir la vaccination. Ce que nous ont appris les dix derniers mois qui viennent de s'écouler, c'est que le Covid-19, on ne peut pas vivre avec et la seule possibilité de s'en sortir, de permettre à l'économie de repartir et aux gens de reprendre un peu le cours de leur vie de manière naturelle, c'est d'obtenir une immunité collective qui ne peut être obtenue que par une couverture vaccinale.

Une campagne massive, cela suppose d'avoir un grand nombre de doses disponibles et de pouvoir logistiquement les acheminer sur tout le territoire. Cela vous semble réalisable ?

Il y a, d'une part, la question logistique. La réponse est oui, c'est réalisable. On l'a déjà fait en 2009 pour la grippe A H1N1, c'est donc possible avec des grands centres de vaccination. Il serait possible, si on avait assez de doses de vaccins, de vacciner toute la population qui désire se faire vacciner d'ici juin. Malheureusement, on n'aura pas assez de doses de vaccin et cet objectif ne pourrait donc être atteint qu'au mois de septembre ou à la fin de l'année 2021. Néanmoins, si on protège toutes les personnes les plus fragiles, alors on pourra petit à petit sortir de cette situation faite d'accalmies et de reprises épidémiques.

Lors de ces vœux ce jeudi à l'occasion de la Saint-Sylvestre, le président Emmanuel Macron n'a pas beaucoup insisté sur la nécessité de se faire vacciner. Il n'a pas fait de pédagogie autour du vaccin. Le regrettez-vous ?

J'ai reproché franchement au ministère des Solidarités et de la Santé et à son titulaire, Olivier Véran, de s'être avancé dans cette campagne de vaccination comme à regret, "une politique petits bras", or ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut naturellement de la transparence, il faut naturellement que la vaccination soit basée sur le volontariat. Ce que l'on vit là est totalement enthousiasmant ! C'est la première fois qu'on a un vaccin mis au point en un an, ce vaccin est redoutablement efficace car il protège entre 94 et 97 % des personnes. Le nombre d'effets secondaires est exceptionnel : il y a moins d'un cas d'allergies importantes pour 100 000 personnes vaccinées. On vit là un épisode qui est totalement enthousiasmant, il faut de l'enthousiasme, que diantre ! On avait l'impression que le gouvernement s'excusait presque de pouvoir vacciner les gens, ça n'allait pas. Et dans ses tweets, le ministre de la Santé a assumé cela et a commencé de changer de ton.

Il y a une certaine réticence de la part de la population, seuls 40 % des Français ont l'intention de se faire vacciner, selon un récent sondage réalisé par Ipsos. Comment convaincre ces vaccino-sceptiques, selon vous ?

Avant le début de cette campagne comme à regret du gouvernement, 55% des personnes désiraient se faire vacciner. Le gouvernement a fait une telle erreur psychologique, une si grossière erreur psychologique en se disant : il y a beaucoup de réticence à ce vaccin, on va faire très, très attention, on va leur dire qu'on est prêt à arrêter, qu'ils peuvent signaler les effets secondaires. Face à cette prudence, les gens qui hésitaient se sont dits que ce n'était pas ordinaire, que le gouvernement devait avoir peur. C'était une gigantesque et étonnante erreur psychologique. Là, il faut changer cela. Si on arrive à vacciner 55 % de personnes, si les soignants se font vacciner en masse en donnant confiance à la vaccination, on arrivera à un taux de couverture vaccinale correct. Il y a aujourd'hui en France environ 15 % de personnes qui ont une immunité parce qu'ils ont contracté le Covid-19, si vous ajoutez 50 % de personnes qui se font vacciner, on obtient un taux d'immunité collective de 70 %.

Parmi les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, il y a deux populations très différentes. Il y a les vaccino-sceptiques professionnels qui, de toutes façons, luttent contre toutes les formes d'autorité, qu'elles soient scientifiques, académiques, politiques. Ils véhiculent des fausses nouvelles, ils étaient contre les masques, contre le confinement. C'est à peu près 20 à 25 % de la population. Tant pis, ils ne se feront pas vacciner. Ceux qu'il faut convaincre, ce sont les personnes hésitantes. La méthode que l'on a adoptée jusqu'à présent était totalement contreproductive.

Faut-il que les ministres, voire Emmanuel Macron lui-même, se fassent vacciner devant les caméras et les appareils photo, comme on a pu le voir notamment aux États-Unis avec le président élu Joe Biden ?

Ce serait sans doute à double effet, je crois, parce qu'Emmanuel Macron est jeune, il n'est pas dans un Ehpad. Il n'est pas prioritaire donc il y aurait des critiques qui diraient que c'est un passe-droit. 80 % des médecins qui sont prêts à se faire vacciner. Les Français ont confiance dans leur médecin. Si les soignants se font vacciner en masse, je crois que cela suffira. Je me ferai vacciner les premiers jours de janvier.