"Farout", dernier objet céleste avant la découverte d'une neuvième planète ?

Farout appartient à la même famille que Pluton : celle des planètes naines. Orbitant à plus de dix-huit milliards de kilomètres du Soleil, l'objet céleste le plus lointain observé dans notre système solaire pourrait permettre d'infirmer ou de confirmer; à terme, l'existence d'une neuvième planète.

Elle dérive solitaire dans l'immensité du vide, orbitant à 18 milliards de kilomètres du soleil, soit 120 unités astronomiques (UA, pour la distance entre la Terre et le Soleil). C'est l'objet le plus lointain non-humain jamais observé dans notre système solaire, Voyager I ayant allègrement dépassé la barre des 21 milliards de kilomètres, d'où son "Farout", comprendre "Far out", tout simplement "Très loin".

D'un diamètre de 500 kilomètres, cette planète naine a été observée pour la première fois le 10 novembre depuis Hawaï, à l'aide du télescope Subaru, par l'équipe de Scott S. Sheppard, du Carnegie Institution for Science.

Si les premières observations permettent d'établir que cette planète naine met environ 1000 de nos années pour accomplir une seule orbite autour du Soleil, il faudra en revanche un moment avant d'établir plus précisément le type d'orbite.

Une planète rose

• Crédits : Roberto Molar Candanosa /Carnegie Institution for Science

Nommée officiellement 2018 VG18 par l'Union astronomique internationale (UAI), Farout semble irisée de rose, a précisé Scott S. Sheppard :

En se basant sur la luminosité, la couleur de 2018 VG18 est rosâtre ou rouge, ce qui donne à penser qu’elle a une surface glacée. La glace devient généralement rougeâtre après avoir été irradiée pendant de longues périodes par le rayonnement solaire.

Rien d'étonnant : quand en juillet 2015 la sonde New Horizons avait survolé Pluton, puis Charon, on avait alors découvert que sa teinte était 20 à 30 % plus rouge qu'attendu. L'hydrogène contenu dans le méthane présent sur Pluton, frappé par des vents solaires, libérerait en effet le carbone constituant l'autre partie du méthane, produisant des teintes de rouge et de noir à la surface de Pluton. Reste à savoir d'où vient la couleur observée sur Farout.

Dans les années 1990, la découverte de nombreux objets dits "trans-neptuniens" au-delà de Pluton avait également valu à la neuvième planète du système solaire de perdre ce statut, en 2006, pour être rétrogradée à celui de "planète naine". Ce terme désigne les objets célestes de classe intermédiaire, c'est-à-dire orbitant autour du soleil, ayant une masse suffisante pour avoir adopté une forme sphérique mais sans pour autant avoir "nettoyé" son voisinage orbital (astéroïdes plus petits et consorts).

• Crédits : NASA, SwRI, JHUAPL

Vers une neuvième planète ?

Farout, ou 2018 VG18, devrait permettre d'infirmer ou de confirmer l'existence d'une possible neuvième planète, dont la taille est estimée entre celle de la Terre et de Neptune. Selon l'orbite de la planète naine, les scientifiques pourront estimer si elle est ou non influencée par une autre planète, plus lointaine encore. Les conclusions risquent cependant de se faire attendre : “Farout se déplace si lentement qu’il faudra quelques années pour voir suffisamment le mouvement de l’objet afin de déterminer son orbite autour du Soleil”, a ainsi assuré Scott S. Shepard.

Déjà, en octobre dernier, la même équipe avait découvert un objet céleste situé à 11 milliards de kilomètres, TG387, alors surnommé "Gobelin" en raison de l’imminence d'Halloween. L'étrange orbite étendue de "Gobelin" tendait, selon eux, à valider la théorie de l'existence d'une neuvième planète, encore jamais observée.

En mars 2017, dans l'émission La Méthode scientifique, Agnès Fienga, astronome à l’Observatoire de la Côte d’Azur, revenait sur cette arlésienne de l'astrophysique :

Nous ne sommes sûrs ni de sa distance au Soleil, ni de sa taille, puisqu'on ne peut pas savoir où pointer nos télescopes pour la voir bouger : elle est très loin, elle va avoir un mouvement très lent. Il faudrait être sûr qu'il s'agit d'une planète pour pouvoir la différencier d'un autre corps. Un des moyens de le voir c'est sa perturbation sur les autres objets environnants. On découvre régulièrement des tas d'objets dans la ceinture de Kuiper, y compris de grandes tailles. On a encore beaucoup de choses à explorer dans les confins du système solaire.

"Farout", ou "Très loin" pourra peut-être aider les astronomes à élucider le mystère de la neuvième planète. Elle reprendrait alors le statut qui a échappé à Pluton. Reste à savoir comment nommer une planète située plus loin encore que "Très loin".