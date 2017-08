A Fleurance : diamants et météorites pour voyager au centre de la Terre

Voyager au centre de la terre est impossible : la pression broierait les corps humains, et aucun matériau actuel ne pourrait résister à la chaleur intense du magma. Pour en connaître la composition, les scientifiques utilisent les diamants et pour connaître l’âge de notre planète, les météorites.

Mars est à plus de 400 millions de kilomètres de Terre, alors que le centre de notre planète n’est pas plus loin que la distance Paris-San-Francisco en avion, soit 6400 km et il n’est pas possible d’y aller. Il y a une raison essentielle, les scientifiques ne savent pas voyager dans la matière condensée, autrement dit, un corps humain a du mal à traverser les murs, tandis qu'entre Mars et la Terre, il est possible de se déplacer. Au centre de la Terre les résistances sont phénoménales et la pression augmente très rapidement. Pour voyager jusqu'au noyau terrestre, il faudrait se transformer quasiment en fantômes, et avoir une épaisseur minimale. Quant à forer, le forage le plus profond actuellement est à 14km. Il faudrait, sans garantie de succès, forer et installer un conduit en diamants, ce qui ne résout pas le problème de la pression.

Le diamant meilleur ami du géologue

Le seul moyen d’avoir des témoins du centre de notre planète, c’est d’analyser les diamants qui y sont fabriqués, en emmagasinant des petits copeaux de terre profonde. Le diamant est fait en carbone, et les matériaux terrestres sont en silice, piégée dans du carbone, et remontée en surface à l’occasion d’éruptions volcaniques anciennes. Ces diamants renferment des minéraux comme des grenats ou des pyroxènes, qui nous racontent que le centre de la Terre est un immense vitrail vert et rouge, loin du magma rouge que nous imaginons.

"Pour voyager au centre de la Terre il faudrait se transformer en spectres, ...et ne pas être plus épais qu'une feuille de papier à cigarette" Violaine Sautter

Violaine Sautter, géologue, est chercheuse au CNRS et au MNHM, le museum National d’Histoire Naturelle. Elle est également co-investigatrice sur le laser chemcam du robot Curiosity qui roule sur mars :

La Terre est une très vieille dame qui cache bien son âge

Voyager au centre de la Terre est impossible, mais connaître son âge est difficile, car il faut déjà déterminer à partir de quel moment les scientifiques doivent mettre le point zéro. Il y a aussi la difficulté qu’en se formant la Terre s’est modifiée et ses molécules aussi. Du coup impossible de dater précisément le moment zéro. Cela peut s’apparenter à une sorte de grande lessive de ce qui est devenu la planète Terre. Comme pour le voyage au centre, les scientifiques utilisent donc les météorites venues notamment de la planète Mars.

Brigitte Zanda est chercheuse au Museum national d’histoire naturelle et spécialiste des météorites. Elle se dit elle-même, « météoritologue » :

Donc des diamants et des météorites, voilà le kit du parfait petit scientifique pour partir au centre de la Terre et pouvoir déterminer son âge.

Jules Verne lui-même écrivait dans "Voyage au centre de la Terre" :

La science est faite d'erreurs, mais d'erreurs qu'il est bon de commettre, car elles mènent peu à peu à la vérité.