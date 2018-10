Forum France Culture Les idées claires en public dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne

Désinformation, mise en cause de la parole savante, discrédit de la parole experte : médias, enseignants, chercheurs font face aux mêmes problématiques.

Comment comprendre les phénomènes en cours ? Comment agir ? A l’occasion du lancement de la 27e édition de la Fête de la science, participez au premier Forum Les idées claires, une demi-journée de rencontres et de débats, un rendez-vous en public pour démêler le vrai du faux !

Le Forum Les idées claires, un événement France Culture en partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Paris, la Bibliothèque nationale de France et franceinfo

Au programme

9h-10h | La Méthode scientifique

Sciences, l’ère du doute par Nicolas Martin Bernadette Bensaude-Vincent, Philosophe et historienne des sciences, professeure émérite à l’UFR de philosophie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est membre de l’Académie des technologies et de plusieurs comités d’éthique.

Gérald Bronner, Sociologue, professeur de sociologie à l’Université Paris-Diderot. Il est membre de l'Académie nationale de médecine, de l'Académie des technologies et de l'Institut universitaire de France.

Etienne Klein, Physicien, directeur du Laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA, docteur en philosophie des sciences.

Diffusion sur France Culture le vendredi 12 octobre de 16h à 17h.

10h15-11h15 | Les Chemins de la philosophie

Faut-il renoncer à la Vérité ? par Adèle Van Reeth

Avec Jean-Claude Ameisen, médecin, chercheur et professeur d’immunologie à l’Université Paris Diderot

et Frédéric Worms, philosophe, professeur à l'ENS et directeur du Centre international d’étude de la philosophie française contemporaine

Diffusion sur France Culture le vendredi 12 octobre de 10h à 11h.

11h30-12h15 | Du Grain à moudre

Comment vulgariser sans falsifier ? par Hervé Gardette

Avec Elena Pasquinelli, Marion Montaigne, Sébastien Carassou et Cécile Michaut

Diffusion sur France Culture le jeudi 11 octobre de 18h20 à 19h.

12h30-13h15 | Entretien de clôture avec Eric Rochant, cinéaste par Olivia Gesbertet Lucas Menget (franceinfo - directeur adjoint chargé de l'édition et de la diffusion des contenus numériques, radio et télé).

Diffusion sur France Culture le vendredi 12 octobre dans La Grande Table (2e partie) de 12h55 à 13h30.

Les Idées claires - Un podcast hebdomadaire co-produit par France Culture et franceinfo, présenté par Nicolas Martin (producteur de La Méthode scientifique) et à voir sur franceculture.fr et franceinfo.fr.

Samedi 6 octobre de 9h à 13h30

Grand amphithéâtre de la Sorbonne

47 rue des écoles 75005 Paris

Entrée gratuite. Réservation obligatoire – maisondelaradio.fr

Plus d’informations sur le sitefranceculture.fret sur Facebook