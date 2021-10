France Culture à Nantes pour la 21e édition des Utopiales

Au programme, 5 émissions

12h - 13h LE MEILLEUR DES MONDES | François Saltiel

Que reste-t-il de nos dystopies ? Avec Yannick Rumpala, maître de conférences en science politique à l’Université Côte d’Azur et directeur de l’Équipe de recherche sur les mutations de l’Europe et de ses sociétés (ERMES), Sylvie Denis, nouvelliste, romancière, essayiste, anthologiste et traductrice d’auteurs de science-fiction et de fantasy, Et Xavier Dollo, libraire, auteur et éditeur. > Diffusion le 29/10 à 21h

13h15 - 14h15 AFFINITÉS CULTURELLES | Tewfik Hakem

Post-apocalypse now : quand la dystopie inspire les jeunes auteurs de SF. Avec Ugo Bienvenu, auteur-illustrateur de bande dessinée, Léa Murawiec, autrice de bande dessinée, et Jérôme Vincent, directeur des éditions ActuSF. > Diffusion le 30/10 à 6h

14h30 - 15h15 SCIENCE EN QUESTIONS | Etienne Klein

La nouvelle adaptation ciné de Dune. Avec Vincent Bontems, philosophe, Sara Doke, journaliste et David Meulemans, président des éditions Aux Forges de Vulcain, docteur en philosophie. > Diffusion le 30/10 à 16h

16h00 - 17h00 LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE | Nicolas Martin - en direct

Science-fiction et environnement. Avec Jérôme Vincent, journaliste, Bénédicte Leclercq, journaliste et Gwen de Bonneval, dessinateur et scénariste.

17h30 - 18h30 MAUVAIS GENRES | François Angelier

Rencontre avec Jean Baret, à l'occasion de la sortie de _Mort [TM] _, troisième volet de la trilogie _Trademark _aux éditions Le Bélial’. Collaborateurs : Jean-Luc Rivera et Xavier Mauméjean. > Diffusion le 30/10 à 22h

Découvrez le programme des Utopiales, Festival international de Science-Fiction Du vendredi 29 octobre au lundi 1er novembre 2021

Et aussi à l’antenne de France Culture :

Dimanche 31 octobre, de 17h à 18h LA SÉRIE MUSICALE | Zoé Sfez

Science-fiction en musique Ou comment se crée le sentiment d’étrangeté en musique ? (titre provisoire)