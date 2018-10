France Culture en public des Utopiales de Nantes

En partenariat avec Sciences et Avenir

A l’occasion de la 19e Edition des Utopiales - Festival International de Science-Fiction de Nantes, France Culture, média partenaire de l’événement, installe son studio sur la scène de la Cité des Congrès - Scène Shayol, le vendredi 2 novembre 2018. De 12h à 19h30, « Le Corps dans tous ses états », la thématique des Utopiales 2019, sera traitée en public, et avec de nombreux invités, dans La Méthode scientifique de Nicolas Martin sur Le corps cybernétique : quand la Science-Fiction s’incarne, Mauvais Genres de François Angelier et La Conversation scientifique d’Etienne Klein. Trois grands entretiens autour de la littérature de science-fiction française et britannique encadreront également cette journée.

Au programme du Vendredi 2 novembre

12h-12h45 | Grand entretien avec Patrick K. Dewdney par François Angelier (enregistrement)

Écrivain britannique, auteur de Perséphone Lunaire, son premier recueil de poésie, publié en 2010, en 2015, Crocs puis, en 2017, Écume qui reçoit le Prix Virilo 2017.

L’Enfant de poussière et La peste et la vigne sont les deux premiers volumes du Cycle de Syffe.

12h45-13h30 | Grand entretien avec Catherine Dufour par François Angelier (enregistrement)

Écrivain de romans et des nouvelles de science-fiction et chroniqueuse au Monde Diplomatique

14h-15h | Mauvais Genres - François Angelier (enregistrement, diffusion le samedi 3 novembre de 22h à 23h)

Utopiales 2018 : Rencontre avec Gilles Dumay et Robert Jackson Bennett.

Avec Gilles Dumay, directeur de la collection Imaginaire et Robert Jackson Bennett, auteur de American Elsewhere.

16h-17h | La Méthode scientifique - Nicolas Martin (direct)

Le corps cybernétique quand la Science-Fiction s’incarne Raphaël Granier de Cassagnac, chercheur en physique des particules et écrivain, auteur entre autres des romans d’anticipation Thinking Eternity et Eternity Incorporated (aux éditions Mnémos), Li Cam, autrice de science-fiction. Lauréate du prix Bob Morane 2016. Elle a notamment publié Cyberland (Mü Editions, 2017) et Gwennaël Gaffric, maître de conférences en langue et littérature chinoises à l’Université Jean Moulin Lyon 3, spécialiste des littératures de l’imaginaire dans le monde sinophone. Traducteur littéraire, il a notamment traduit la trilogie de Liu Ciuxin (Le Problème à trois corps (2016) La Forêt sombre (2017) et La Mort immortelle (2018) chez Actes Sud).

17h-18h15 | Grand entretien avec Christopher Priest par Nicolas Martin (enregistrement)

Écrivain britannique, également vice-président de la H. G. Wells Society. Auteur de Futur intérieur (A Dream of Wessex, 1977), La fontaine pétrifiante (The Affirmation, 1981), Le Prestige (The Prestige, 1995), La séparation (The Separation, 2003), Grand Prix de l'Imaginaire 2006, Les Insulaires (The Islanders, 2011), prix British Science-Fiction 2011.

18h30-19h30 | La Conversation scientifique - Etienne Klein (enregistrement, diffusion le samedi 3 novembre de 16h à 17h)

Avec Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA de Saclay et président de l'association du Festival International de Science-Fiction de Nantes, Les Utopiales et Audrey Dussutour, chercheuse au CNRS où elle étudie le comportement des fourmis et des organismes unicellulaires, auteure de Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander (Les Equateurs, 2017).

A DÉCOUVRIR EN SON 3D- L’APPEL DES ABYSSES

La science-fiction, c’est aussi un podcast natif de fiction de France Culture L’Appel des abysses de Cyril Legrais et Juliette Rose avec notamment Ariane Ascaride.

• Crédits : Séverin Millet

Après la catastrophe, deux mondes s’affrontent pour leur survie... L’océan sépare l’élite financière, des laissés-pour-compte de la surface. Marin, élevé à l’air libre, découvre qu’il aurait dû grandir dans les abysses. Il doit désormais choisir entre ses origines et sa famille d’adoption.

Retrouvez les 10 épisodes en son 3D sur franceculture.fr et sur toutes les plateformes de podcasts.

[Festival Utopiales – du 31 octobre au 5 novembre 2018 – Cité des Congrès de Nantes]