France Culture fête la Science !

Dès le lundi 7 octobre, à l’occasion de la Fête de la Science et des annonces des Prix Nobel, plusieurs émissions seront consacrées aux découvertes, aux chercheurs, à la science sous toutes ses formes jusqu’à la science-fiction : A voix nue avec Alain Prochiantz : “un scientifique en liberté”, Matières à penser par René Frydman : “De la science-fiction à la science du futur”, Les Matins de Guillaume Erner du jeudi 10 octobre avec Etienne Klein et Mickaël Launay et La méthode scientifique de Nicolas Martin du vendredi 11 octobre avec Cécile Lestienne, directrice de publication de Pour la Science, Sylvain Guilbaud, journaliste à La Recherche et Marion Montaigne, auteure de BD et dès le mardi 8 octobre, la vidéo Culture Prime à découvrir : _"_Comment obtenir un prix Nobel ?”

Jeudi 10 octobre

7h00-9h00 Les Matins de France Culture de Guillaume Erner

Avec Etienne Klein, physicien, philosophe des sciences, directeur de recherche au Commissariat à l’énergie atomique (CEA), producteur de La Conversation scientifique sur France Culture, auteur notamment de “Ce qui est sans être tout à fait. Essai sur le vide” (Actes Sud) et Mickaël Launay, mathématicien, auteur de « Le théorème du parapluie » (Flammarion).

Du 7 au 11 octobre

20h00-21h00 A Voix nue / coordination Sandrine Treiner

Alain Prochiantz, un scientifique en liberté par Antoine Beauchamp et Vincent Decque

Né en 1948, Alain Prochiantz est neurobiologiste et morphogénéticien. Il a animé pendant 12 ans la Chaire “Processus morphogénétiques” au Collège de France, institution dont il a été l’administrateur de 2015 à septembre 2019. Passionné par les formes du vivant, auteur d’une découverte majeure dans le domaine de la morphogénèse et défenseur ardent de la culture scientifique, il partage tout au long de cette semaine ses combats, sa passion pour la recherche sous toutes ses formes et se confie aussi sur la part nécessaire à accorder à la rêverie dans la science.

- Lundi 7 octobre Toute déformation est un apprentissage

- Mardi 8 octobre Il n’y a pas de pensée sans risque

- Mercredi 9 octobre « Ni Dieu, ni nature, mais des maîtres »

- Jeudi 10 octobre L’art d’inventer son langage - Vendredi 11 octobre Faire entendre la musique de la science

22h15-23h00 Matières à penser par René Frydman

De la science-fiction à la science du futur – 2e partie. Réalisation Dany Journo et Gilles Blanchard

- Lundi 7 octobre Atout cœur / “Réparer les vivants”

Avec Daniel Sibony, philosophe, le professeur Pascal Leprince, chirurgien cardiaque et Louis Guichard, journaliste et critique de cinéma à Télérama.

Comment annoncer la mort d’un proche ? Comment aborder le prélèvement d’organes ? Comment vivre avec le cœur d’un autre ? Et quid du cœur artificiel ? De quoi commenter le livre d’Ezéchiel “Je vous donnerai un cœur nouveau, j’ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair”.

- Mardi 8 octobre Fabriquer l’autre, fabriquer soi-même / “Frankenstein”

Avec le professeur Laurent Lantiéri, spécialiste de la greffe de visage et Fernando Ganzo, rédacteur en chef à Sofilm.

Accepteriez-vous de donner vos organes, ou votre visage, après votre mort ? Un mort a-t-il encore un visage ? Qu’est-ce que l’identité ? questionne Emmanuel Levinas (Totalité et infini, 1961).

- Mercredi 9 octobre Sida up / “120 battements par minute”

Avec le professeur Laurence Weiss, spécialiste en immunologie et Thomas Sotinel, journaliste et critique au Monde.

Va-t-on pouvoir éradiquer le Sida comme l’hépatite C ? Qu’en est-il de l’information des jeunes et des mesures prophylactiques ?

- Jeudi 10 octobre Don, contre-don et dette / “Un conte de Noël” Avec Eliane Gluckman, professeure et chercheure à l’INSERM à l’hôpital Saint-Louis et Pierre Murat, journaliste et critique de cinéma à Télérama.

Qu’est-ce que le groupe HLA ? Les banques de moelles existent-elles ? Peut-on conserver le sang du cordon de son bébé à la naissance pour une éventuelle maladie future ? Qu’est-ce que le bébé du double espoir ?

- Vendredi 11 octobre L’apparence en moins / “Elephant Man” Avec Pierre Wolkenstein, professeur spécialiste de la neurofibromatose, et Laura Koeppel, animatrice du Ciné-Club du cinéma Le Vincennes.

Le film de David Lynch, “Elephant Man” (1980) raconte la vie de Joseph Merrick et sera commenté par Laura Koeppel, critique d’art cinématographique et le professeur Pierre Wolkenstein, responsable du centre de référence de la neurofibromatose de Créteil, fera le point sur cette étrange affection qui touche à l’intime.

Vendredi 11 octobre

16h00-17h00 La Méthode scientifique de Nicolas Martin, spéciale Fête de la science

Cécile Lestienne, directrice de la publication de Pour la Science, Sylvain Guilbaud, journaliste à La Recherche et Marion Montaigne, auteure de BD, créatrice du blog humoristique de vulgarisation scientifique Tu mourras moins bête, marraine de la Fête de la science 2019.

16h02 Le Journal des sciences de Natacha Triou spécial Prix Nobel

Lundi 7 : Prix Nobel de Médecine, Mardi 8 : Prix Nobel de Physique, Mercredi 9 : Prix Nobel de Chimie