Hacker dans l'espace, c'est possible

En septembre 2018, la ministre des Armées révèle qu’un satellite russe a tenté d’espionner un satellite franco-italien. Cette tentative a eu lieu en 2017, sur un satellite servant à des communications militaires sécurisées.

Tenter d’écouter ses voisins, ce n’est pas seulement inamical. Cela s’appelle un acte d’espionnage - Florence Parly

Thierry Berthier, maître de conférences en mathématiques à l’Université de Limoges et chercheur en cyberdéfense et cybersécurité, nous explique le contexte relatif à ce type de cyberattaque spatiale : "Le cyberespionnage, c’est quelque chose qui arrive assez fréquemment sur Terre, sur des infrastructures, sauf que là, les choses se sont produites sur des satellites en orbite aujourd’hui".

Quel est l’objectif de l’attaquant ?

Thierry Berthier : L’intérêt pour l’attaquant peut être très varié. Ce n’est pas forcément pour faire de la collecte de données ou pour vraiment récupérer ce qu’il y a dans le système. Cela peut aussi être pour voir comment le système satellite peut réagir par rapport à ce type d’attaque.

Quand vous êtes attaquant : vous testez un système. Vous allez donc essayer de faire quelques approches comme ça pour voir comment le système répond, et voir quels sont les boucliers, quelles sont ses défenses.

Autrement dit, est-ce que le système vous détecte tout de suite ? Sinon, est-ce que vous pouvez simplement faire une attaque test pour voir jusqu’où vous pouvez aller sans être détecté ?

Concrètement, comment hacker un satellite ?

Thierry Berthier : Vous allez essayer de capter les flux cryptés qui partent du satellite et qui sont échangés avec sa base de contrôle.

Si vous êtes un autre satellite, vous allez essayer de vous rapprocher et puis voir si, au niveau électromagnétique, vous pouvez récupérer du signal. Ce qui en général n’arrive pas souvent...

Ou alors vous allez leurrer le satellite si vous êtes juste à côté en lui faisant croire que vous êtes sa base.

Quels sont les leaders dans le domaine aujourd’hui ?

Thierry Berthier : La Chine est très en avance dans le domaine, les Américains sont en train aussi de rattraper le petit retard qu’ils avaient à ce niveau-là. Evidemment, la sécurisation est au cœur des problématiques derrière ces satellites-là.

Une réglementation est-elle possible ?

Thierry Berthier : Dans le cyberespace il y a une règle, c’est qu’il n’y a pas d’amis, pas d’alliance. Donc c’est à chacun de développer ses capacités de défense, sa résilience au niveau systémique. Si on ne le fait pas, on est attaqué.

C’est un système un peu darwinien où c’est le plus fort qui gagne finalement. Et c’est très difficile d’avoir une réglementation, ou une régulation juridique à l’échelle mondiale, moi je n’y crois pas une seconde. Même s’il y a des tentatives, c’est très très compliqué...

La recherche en cybersécurité peut-elle être utile ?

Thierry Berthier : La cybersécurité est une thématique de recherche très stratégique aujourd’hui. On parle beaucoup d’intelligence artificielle, on parle beaucoup de transition numérique pour les entreprises. Mais si en marge vous n’avez pas la sécurité numérique, rien ne se fait : parce que s’il n’y a pas de sécurité, il y a des attaques ; et s’il y a des attaques, il n’y a plus de confiance. Du coup la plateforme, même si elle est magnifique, il suffit qu'elle soit attaquée deux, trois fois, et les gens n’ont plus confiance et ne l’utilisent pas. Donc les recherches en cybersécurité deviennent vraiment primordiales.