Selon une étude parue aujourd’hui dans la revue Science, il y a eu beaucoup plus de Tyrannosaurus Rex qu’on ne le pense. Il y a 69 à 66 millions d'années, les T-Rex ont régné en maitres sur notre planète. Pendant 2 millions et demi d’années, ces prédateurs se sont répandus dans ce qui est aujourd’hui la côte ouest de l'Amérique du Nord. Des chercheurs américains ont voulu estimer l’abondance de cette espèce à la fin du Crétacé. Selon leur calcul, environ 2,5 milliards de T-Rex ont vécu sur Terre. Pour faire cette estimation, les chercheurs se sont appuyés sur ce que l’on sait de ces animaux : un T-Rex vit en moyenne 20 ans et pèse 5,2 tonnes en moyenne. Son métabolisme est mal compris mais les chercheurs ont supposé une physiologie à mi-chemin entre celle d'un grand mammifère carnivore (le lion) et celle d'un grand lézard terrestre (comme le dragon de Komodo). Puis, ils ont utilisé une équation écologique (la loi de Damuth) selon laquelle la masse corporelle d’un animal est inversement liée à sa densité de population. Grosso modo, plus l'animal est gros, plus sa densité de population est faible. L'équipe a aussi utilisé des modèles climatiques pour estimer l'aire de répartition géographique totale. La densité moyenne de la population était d'environ un dinosaure pour 100 kilomètres carrés ; autrement dit, il faut imaginer un T-Rex pour une ville d’une superficie comme celle de Paris.

De nouveaux chars sans pilotes russes

L’armée russe va créer une nouvelle unité de combat, non pas de T-Rex, mais de chars sans pilote. C’est ce qu’a annoncé récemment le ministre russe de la Défense. L’armée russe devrait bientôt être dotée de chars de combat baptisés Uran-9, conçus par l’entreprise russe Nakhabino : des chars sans pilotes contrôlés à distance de douze tonnes pour cinq mètres de long, et armés de différents missiles. Les UGV, les véhicules terrestres sans pilote, se développent à travers le monde.

Les chatons-cyborg-espion de la CIA

Selon des documents déclassifiés des années 1960, la CIA a cherché à espionner les soviétiques avec des chatons-cyborg. L’opération était baptisée « Acoustic Kitty» (chaton acoustique). A partir de 1961, la direction de la science et des technologies de la CIA a dépensé des millions de dollars pour développer un chat cyborg espion. Les documents décrivent différentes expérimentations pour implanter un petit émetteur radio à la base du crâne d’un chat et un microphone dans son conduit auditif. Ces chats étaient ensuite censés se faufiler au Kremlin pour enregistrer les conversations. L’opération a tourné court. Lors d’un des premiers tests en conditions réelles, le chat cyborg espion s’est fait écrasé par un taxi. La CIA a abandonné ce projet en 1967.

Une collaboration entre George Martin et HBO pour 5 ans

Coté fiction, George Martin, l’auteur de la Saga « Game of Thrones », a signé un contrat de 5 ans avec HBO, de plusieurs dizaines de millions de dollars, pour développer de nouveaux programmes pour HBO et HBO Max, le service de vidéo à la demande du groupe WarnerMedia. On ne sait pas si le romancier va rester dans l’univers du Trône de fer. Rien d’officiel encore, mais selon The Hollywood Reporter, George Martin travaillerait sur le scénario de « 10.000 Ships », l’histoire de la reine-guerrière Nymeria, mille ans avant les épisodes de Game of Thrones. On sait aussi que l'auteur travaille déjà sur un prequel du Trône de fer avec « House of the Dragon », qui se déroule 300 ans plus tôt. Cette série est prévue pour 2022.

L'adaptation du jeu vidéo "The Last of Us" en série

Enfin, le jeu vidéo The Last of Us est adapté en série, et le tournage commence bientôt. C’est l’un des chefs-d’œuvre de la Playstation 3, sorti en 2013. Ce jeu vidéo raconte la survie de Joël et Ellie, un adulte et une orpheline de 14 ans, dans un monde post-apocalyptique, après une pandémie. Leurs aventures sont ainsi adaptées pour le petit écran pour HBO, par le showrunner Craig Mazin, qui a écrit la série Chernobyl. Joël et Ellie seront incarnés par Pedro Pascal et Bella Ramsey, tous deux révélés par la série Game of Thrones, décidément. Le tournage doit durer un an et commencera en juillet. C’est l’une des plus grosses productions de l'histoire du Canada.