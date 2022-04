Institut Imagine : expliquer les formes graves de Covid par la génétique

Plongée au coeur de l'un des laboratoires de l'Institut Imagine, qui a monté le projet "Coviféron". Ce dernier a remporté récemment un appel d'offres important qui va lui permettre de continuer à rechercher les causes des formes graves du Covid-19.

Sur sa façade en verre et en acier se dessine la figure de son parrain Teddy Riner, couronné dix fois champion du monde de judo. L’Institut Imagine affiche ainsi d’emblée sa combativité et son immense ambition : découvrir les secrets de milliers de maladies rares qui frappent plus de 3 millions de personnes en France.

Situé dans l’enceinte de l’hôpital Necker, cet Institut a vu le jour il y a déjà quinze ans. Mais ce n’est qu’en 2014 qu’il a intégré ses nouveaux locaux et a pu regrouper en un même lieu le millier de chercheurs qui y travaille, ponctuellement ou en permanence. C’est donc ici que l’équipe des Professeurs Laurent Abel et Jean-Laurent Casanova a réalisé quelques avancées majeures concernant le Covid-19.

Comment certaines grippes sévères peuvent-elles tuer de gens en bonne santé ?

La réponse aux virus infectieux est très variable.

Depuis longtemps, leur laboratoire "Génétique humaine des maladies infectieuses", qui se situe à la fois à Paris et à New-York, cherche à répondre à une question intrigante : comment se fait-il que certaines personnes tombent très gravement malades d’une maladie infectieuse, comme la grippe par exemple, quand d’autres individus n’ont pratiquement aucun symptôme ? Autrement dit, comment expliquer la très grande variabilité de réaction d’individus infectés par un même agent infectieux ?

Comme le souligne Laurent Abel, directeur de recherche à l’Inserm et co-directeur du laboratoire : "Cette variabilité a été remarquablement illustrée par la pandémie actuelle de Covid-19, puisqu’on a évidemment constaté que la majorité des gens infectés, heureusement, faisait des formes peu ou pas du tout symptomatiques. Et que seule une minorité d’environ 2 à 3 % développait des formes sévères, des pneumonies en particulier, nécessitant leur hospitalisation, souvent en réanimation, et pouvant parfois conduire au décès."

Devant ce constat, qui fait apparaître au grand jour une question de recherche que ce laboratoire avait déjà exploré plusieurs fois, l’équipe des Professeurs Casanova et Abel a commencé à recruter des patients Covid pour tenter de découvrir une cause génétique à ces expressions très différentes d’une même maladie. Les chercheurs se sont mis à tester des hypothèses qu’ils avaient déjà pu vérifier. Car beaucoup de virus, de bactéries ou de parasites - même si le grand public ne s’en rend pas compte - produisent des effets très variables, rappelle le Professeur Abel : "Le virus herpès simplex, par exemple, est un virus extrêmement commun puisque 90% des gens, à peu près, en sont infectés. Or il ne cause absolument rien chez l'énorme majorité d’entre eux, à part chez certains ce qu’on appelle un bouton de fièvre qui est un peu gênant et récurrent, mais pas très grave. En revanche, une toute petite minorité de personnes va développer une maladie grave, c'est-à-dire une infection du système nerveux central qui se traduit par une méningite ou une encéphalite particulièrement sévère. Cela concerne moins d'une personne sur 50 000, ce n’est donc pas beaucoup. Mais voilà, c’est un exemple de variabilité auquel on s'est intéressé. Et on en vient ainsi à notre hypothèse principale, dans le laboratoire, qui est que ces formes sévères peuvent être sous contrôle génétique en quelque sorte."

• Crédits : Huguette&Prosper

En clair, les chercheurs du laboratoire se sont intéressés au rôle des gènes qui codent certaines molécules impliquées dans notre réponse immunitaire.

La réponse immunitaire "ne se limite pas aux lymphocytes T"

Pour mieux comprendre le contexte, voici une petite leçon de biologie par le Professeur Laurent Abel : "Il faut savoir que la réponse immunitaire contre tout agent infectieux implique dans notre organisme un très grand nombre de protéines : il y a celles qui vont reconnaître l'agent infectieux ou d’autres qui vont déclencher toute une série de processus physiologiques pour combattre cet agent. Cela peut être des molécules circulantes - les interférons - cela peut être des anticorps… Toutes ces molécules sont des protéines codées par nos gènes et par conséquent, une anomalie sur un des gènes codant pour une de ces protéines peut altérer la réponse immunitaire, voire complètement l'interrompre. C'est une espèce de chaîne et il suffit qu’un maillon de la chaîne soit cassé pour interrompre toute la chaîne."

Avant l’épidémie, le laboratoire avait déjà travaillé sur les grippes sévères. Chaque année, le virus de la grippe tue des personnes jeunes, parfois même des enfants, dont on ne soupçonnait pas qu’elles tomberaient à ce point malade. En examinant ces patients, l’équipe des Professeurs Abel et Casanova a découvert des mutations génétiques spécifiques et lorsque le Covid-19 est apparu, les chercheurs ont d’abords pisté les mutations, dans ces gènes, qu’ils avaient déjà étudiées précédemment. À partir là, résume le Pr. Abel, le laboratoire a pu avancer : "Nous avons donc fait l'hypothèse - que nous avions déjà validée dans toute une série de maladies infectieuses, dont l'encéphalite herpétique que j’ai évoquée précédemment - qu’il s’agit de mutations rares dans certains gènes qui expliquent ces formes graves de Covid."

• Crédits : Huguette&Prosper

Dans son petit bureau en verre, situé au sein du laboratoire, la chercheuse Emmanuelle Jouanguy se hâte de terminer son sandwich et doit filer à son prochain rendez-vous, mais elle accepte volontiers de revenir sur son travail. Volubile et enthousiaste, elle détaille l’importance des interférons dans nos mécanismes de défense contre les infections. : "La plupart du temps, quand on pense au système immunitaire, on pense aux globules blancs, c’est-à-dire aux lymphocytes B, aux lymphocytes T, comme ceux que l’on repère quand on fait des prises de sang. Mais en fait, petit à petit, par l'étude des patients qui ont justement des prédispositions aux maladies infectieuses, on réalise que cette notion de réponse immunitaire ne se limite pas aux globules blancs et aux lymphocytes, mais implique également les cellules qui vont être 'les professionnelles du tissu' ou de l'organe qui est atteint. Ce sont aussi toutes ces communications entre ces différentes cellules qui vont conduire à la mise en place d'une bonne réponse immunitaire ou, au contraire, d'une réponse immunitaire défectueuse."

Des petites protéines indispensables pour se défendre

C’est ici qu’apparaît au grand jour le rôle d’une petite protéine que l’on a probablement sous-estimé pendant la pandémie. "Les interférons de Type 1 - dont on parle principalement dans la Covid-19 - étaient déjà connus, souligne Emmanuelle Jouanguy, ils ont été notifiés il y a maintenant plusieurs dizaines d'années comme étant des molécules avec une activité antivirale majeure. Donc, quand on pense réponse antivirale, on pense à un moment donné l'interféron de Type 1. Nous-mêmes et d'autres équipes avions déjà découvert des défauts soit de production soit de réponse aux interférons de Type 1, dans le cas d'autres infections virales sévères comme, par exemple, la grippe chez certains enfants. Donc, bien évidemment, quand la Covid-19 est apparue et qu'elle est devenue la pandémie que nous connaissons, comme il s’agissait de virus dans les deux cas et d’atteintes pulmonaires dans les deux cas, les interférons ont fait partie des molécules 'candidates' qu'il fallait tester. Afin de vérifier s’il n’y avait pas de dysfonctionnement, justement, en termes de production, ou de réponses aux interférons."

Pour mieux cerner comment fonctionnent ces petites protéines - dont Emmanuelle Jouanguy et ses collègues ont démontré l’importance - jetons d’abord un oeil sur la définition du rôle des interférons, décrite par trois chercheurs de l’institut d’infectiologie de Montpellier (IRIM) dans un article publié dans la revue médecine/sciences en 2020 : "Lorsque des cellules sont infectées par un virus, elles produisent des interférons (IFN), de puissantes molécules antivirales qui protègent les cellules avoisinantes de l’infection et permettent ainsi de limiter la propagation du virus dans l’organisme. Il existe trois types d’interféron (…) et les IFN de Type 1 sont les principaux INF produits au cours d’une infection virale. Ils induisent, dans les cellules infectées et les cellules avoisinantes, l’expression de centaines de gènes (interferon-stimulated genes, ISG), ce qui va permettre l’établissement d’un état antiviral". Le mécanisme est donc complexe.

Retour dans le bureau du co-directeur du département, Laurent Abel, qui précise encore : "Les interférons ont un rôle vraiment précoce. Ils sont produits dans les heures qui suivent l’infection virale et doivent permettre de freiner la propagation et la réplication du virus. La molécule interféron est codée, pour les Interférons de Type 1, par 17 gènes différents. Chacun de ces gènes codant 'son' interféron. Mais les anomalies génétiques qu’on a trouvées ne sont pas directement sur le gène qui code l'interféron. Elles sont sur d’autres molécules de ce circuit-là, qui interviennent dans la production des interférons.

Les hommes sont porteurs de plus de mutations génétiques

Nous avons fait, par exemple, une recherche spécifique sur le chromosome X. Les hommes étant plus atteints que les femmes par le Covid-19, cela paraissait une hypothèse raisonnable. Nous avons donc trouvé sur ce chromosome un récepteur qui se nomme TLR7. Ce récepteur reconnaît les motifs du virus, autrement dit, il reconnaît l’ARN du virus, et va déclencher ensuite la production d’interférons de Type 1. Pour faire très simple, il doit 'dire' en quelque sorte aux gènes de produire ces interférons. Eh bien nous avons découvert des anomalies sur ce récepteur là !"

Ces anomalies sont plus fréquentes chez les hommes car, comme ils n’ont qu’un seul chromosome X, il suffit d’une mutation dans le gène situé sur ce chromosome pour que la réponse immunitaire soit altérée. "Or nous avons retrouvé ces mutations, poursuit Laurent Abel, chez à peu près 1% des hommes qui font des formes sévères de Covid. Surtout chez les plus 'jeunes', c’est-à-dire ceux qui ont moins de 65 ans. Voilà pour le premier aspect génétique, qui est donc très important. Ces anomalies génétiques aboutissent à un défaut de production des interférons de Type 1."

Et puis, il y a aussi des anomalies génétiques qui concernent la "réponse aux interférons de Type 1". Car il existe également des mutations sur le récepteur des interférons, celui chargé d’enregistrer, en quelque sorte, leur message. "Pour pouvoir agir, les interférons doivent être reconnus par un récepteur qui est situé sur nos cellules, explique le Professeur Abel, l’interféron va se fixer au récepteur de ces cellules et à nouveau générer toute une cascade de réactions qui vont déboucher sur la production de certaines molécules par nos gènes. Ces molécules, que l’on appelle des gènes stimulés par l’interféron, ont pour vocation, pour dire les choses là encore simplement, d’aller détruire le virus. Or nous avons constaté une nouvelle fois, des mutations génétiques qui aboutissent à un défaut de la réponse aux interférons de Type 1." Et lorsque les interférons de Type 1 sont entravés, la réponse immunitaire ne se fait plus correctement. "C’est toute une chaîne dont certains maillons dysfonctionnent." conclut l’épidémiologiste.

Quand le corps de certains malades se retourne contre ses interférons

En découvrant ces mutations, le laboratoire "Génétique humaine et maladies infectieuses" a eu envie de tester une autre hypothèse, qui avait déjà fait ses preuves - là encore - sur d’autres maladies infectieuses. En l’occurrence, il s’agit de la présence d’auto-anticorps anti-interférons, qui empêchent, eux aussi les interférons de Type 1 de fonctionner normalement. "Il s’agit d’une pathologie auto-immune qui va aboutir aux mêmes problèmes, aux mêmes conséquences, mais qui a une origine différente, complète Laurent Abel, ces sujets vont avoir des auto-anticorps qui se retournent contre des molécules produites par leur organisme. C'est le principe des maladies auto-immunes : on produit des anticorps contre ses propres molécules, protéines ou organes, ou que sais je. On avait déjà observé ça, comme je l'ai dit dans d'autres maladies infectieuses."

Dans le cas présent, les individus développent des anticorps contre leurs interférons de Type 1, ce qui évidemment "n’est pas normal ! s’écrit Laurent Abel, en fait, on a trouvé beaucoup de patients qui avaient ces auto-anticorps, de l’ordre de 15% des patients qui font des formes sévères."

Cette découverte majeure a fait l’objet d’une publication dès septembre 2020 dans la revue Science. En réalité, l’équipe a publié simultanément deux papiers, qui expliquaient leurs résultats. Dans la première étude, menée à la fois sur 659 patients atteints d’une pneumonie grave à la suite d’un Covid et sur 534 malades qui n’avaient pas de symptômes, l’équipe franco-américaine a découvert qu’au moins 3,5% des patients sévères portaient les mutations génétiques décrites ci-dessus.

Dans l’autre publication, qui porte sur les auto-anticorps anti-interférons de Type 1, les chercheurs ont comparé le plasma de 987 malades hospitalisés pour formes graves de Covid-19 avec celui de 663 patients sans symptômes mais positifs et de 1 227 sujets sains. Ils ont découvert la présence d’auto-anticorps chez 2,6% des femmes gravement malades et chez 12,5% des hommes sévèrement atteints. Ces auto-anticorps expliquent donc, selon l’équipe de Jean-Laurent Casanova et Laurent Abel, 15% environ des cas graves de Covid-19.

Ces travaux ont été sélectionnés par la revue Nature, explique l’Institut Imagine sur son site internet, dans le top 10 des découvertes majeures de l’année 2020, toutes disciplines scientifiques confondues.

Une des plus grandes découvertes de l'année 2020

Ce ne sont pas les chercheurs de l’Institut Imagine qui ont découvert les auto-anticorps anti-interférons de Type 1. Mais comme l’explique Laurent Abel, ils sont les premiers à avoir fait le lien avec le Covid-19 et à avoir démontré l’importance de ce facteur aggravant : "Ces auto-anticorps avaient déjà été décrits dans différentes circonstances. Soit chez des patients qui ont des maladies auto-immunes, comme par exemple le lupus que vous connaissez peut être, ou la myasthénie. Cela avait été décrit aussi chez des patients, justement, qui avaient des traitements au long cours par des interférons. Certains d'entre eux, au bout d'un certain temps, semblent développer des anti-corps, mais ça n'avait pas été très remarqué parce que ça n'avait pas été associé à une pathologie particulière. On pensait que ces auto-anticorps n'avaient finalement pas d’effet délétère particulier. Et en fait, il a fallu l'arrivée de la pandémie pour se rendre compte qu'en présence du virus du Covid, ces auto-anticorps ont manifestement un rôle délétère."

• Crédits : Huguette&Prosper

Ceci révélé, les chercheurs se sont dit qu’il serait intéressant de vérifier si ces auto-anticorps anti-interféron peuvent aussi agir sur d’autres maladies virales. "Là, je reviens à la grippe sévère dont je parlais au début, détaille Laurent Abel, c'est une chose à laquelle on n’avait pas pensé d’emblée et que nous sommes donc en train de regarder. Nous vérifions s’il n’y a pas un excès d’auto-anticorps dans les cas graves.

Par ailleurs, on les a aussi retrouvés dans une circonstance particulièrement rare, mais qui fournit un peu la preuve du principe qu'ils peuvent avoir un rôle. Les auto-anticorps anti-interféron de Type 1 sont impliqués dans un effet secondaire grave d'un vaccin, celui de la fièvre jaune. Dans ce vaccin, il s’agit d’administrer un virus vivant atténué évidemment. Et de façon extrêmement rare, puisque là on est sur une fréquence de l’ordre de 1 cas pour 1 million à peu près, certaines personnes font des sortes de fièvres jaunes graves après vaccin. Ce qui, bien entendu, n’est pas désiré ! Comme il y a beaucoup de gens vaccinés dans les régions endémiques, il y a quand même quelques cas qui sont rapportés. Nous avons donc pu explorer ainsi 5 ou 6 patients qui avaient développé ces réactions. Et chez la moitié d'entre eux, environ, ont a trouvé des auto-anticorps anti-interféron. C’est donc beaucoup plus que ce qu'on aurait pu attendre."

S'associer avec le privé pour développer un test de dépistage à grande échelle

Fort de ces découvertes, l’Institut Imagine a participé à l’appel à projet de recherche, baptisé RHU pour Recherche Hospitalo-Universitaire, lancé en 2021 par l’Agence nationale de la recherche. "Cet appel d’offres, détaille Laurent Abel, a pour objectif de financer des projets de recherche dans le domaine médical pour faire large, mais avec une composante de collaboration avec des partenaires industriels. Dans ce cadre là, on a soumis notre projet 'COVIFERON' qui a plusieurs objectifs : d’abord aller plus loin dans la recherche sur les formes sévères de Covid, parce qu’il y a encore des choses à trouver. Cela ne se résume pas, je pense, aux découvertes qu'on a faites jusqu'à présent.

Ensuite, mieux comprendre le mécanisme des auto-anticorps et donc développer avec les partenaires industriels un test grand public pour pouvoir dépister les gens de façon beaucoup plus large, afin de connaître leur statut porteur ou non porteur. De telle sorte que si ces sujets là étaient infectés, on puisse mettre en place des mesures particulières.

Enfin, le projet inclut la constitution d’une cohorte d’à un peu près 500 personnes avec auto-anticorps, qui vont être suivies pour pouvoir les prendre en charge précocement s'ils sont infectés et voir l'évolution de leurs auto-anticorps, mieux comprendre leur cinétique, comme on dit, ou leurs mécanismes, leur production etc."

Le projet Coviféron rassemble plusieurs acteurs. L’Institut Imagine, qui joue le rôle de coordonnateur, s’est associé à des partenaires privés - BioMérieux, CerbaHealthCare et Quanterix - ainsi qu’à des partenaires académiques. "L’Inserm, l’Institut Pasteur, l’AP-HP, on travaille aussi beaucoup avec les Hospices Civils de Lyon, donc ça fait tout un réseau qui devrait bien fonctionner", se félicite Laurent Abel.

Le réseau se penche aussi, bien entendu, sur les traitements qui peuvent découler de ces découvertes. Un des objectifs du projet est donc de mettre au point des tests de dépistage à grande échelle. Ils sont d’autant plus importants que la fréquence de ces auto-anticorps est loin d’être négligeable, insiste Laurent Abel : "Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a aussi recherché ces auto-anticorps dans la population générale pour savoir quelle était leur fréquence. Et nous avons pu avoir accès à la population générale 'd’avant la période Covid' si vous voulez, donc indépendamment de la problématique infectés/pas infectés. On a pu analyser un ensemble de prélèvements, notamment de donneurs de sang, qui avaient été prélevés avant la pandémie." Grâce à ces tests, l’équipe s’est rendu compte que ces auto-anticorps anti-interférons de Type 1 sont présents, avant 70 ans, dans à peu près 1% de la population, 'ce qui n’est pas négligeable', commente Laurent Abel, et ce pourcentage augmente beaucoup après 70 ans pour atteindre 5, 6 7% au delà de 80 ans. Ce qui d'ailleurs probablement, explique aussi l'augmentation de fréquence des formes graves des sujets les plus âgés."

D’où l’intérêt de faire un 'screening' de la population, entendez un test de dépistage très large. Chez les sujets les plus âgés, en particulier, cela serait "productif, si je puis dire, insiste le professeur Abel, puisque si on pouvait tester ces auto-anticorps de façon relativement systématique chez les gens de plus de 70 ans, on pourrait dépister un certain nombre de porteurs plus vulnérables, auxquels on pourrait appliquer des mesures particulières en cas d’infection."

Traiter le Covid grâce à des interférons bêta

En effet, ces personnes potentiellement à risque de développer une forme grave pourraient être mieux traitées. Il faut d’abord qu’elles se fassent vacciner, précise le professeur Abel "parce que la vaccination relève de circuits indépendants des interférons, donc elle apporte une certaine protection à ces gens là". Le corps médical pourrait aussi leur prescrire rapidement des traitements antiviraux. Et puis, ils pourront se voir administrer un traitement par interféron. "Parce qu’en fait - et là je reviens à des choses un peu plus techniques - mais vous vous souvenez qu’il y a plusieurs types d’interférons de Type 1. Il y en a 17 pour être exact. Et les sujets qui ont des auto-anticorps n'ont en général pas des anticorps entre tous les interférons de Type 1. Presque toujours, ils en ont contre l'interféron alpha, mais assez peu d'entre eux ont des auto-anticorps contre l'interféron bêta. Et c'est un élément intéressant parce que l'interféron bêta est un traitement qui existe. On peut administrer de l'interféron bêta, ce que l’on fait déjà par exemple dans la sclérose en plaques. Donc cet interféron bêta pourrait être envisagé comme un traitement complémentaire, s’il est donné effectivement dans les deux ou trois jours qui suivent l'infection, c'est pour ça que c'est important de savoir à l'avance que ces sujets sont porteurs parce que tout de suite, on peut agir."

• Crédits : PatrickHMüller

Le laboratoire s’est donc associé avec des partenaires privés industriels pour développer ces tests à grande échelle. L’Institut Imagine utilise des tests mais à des fins de recherche, "On n’a pas les moyens et nous ne sommes pas habilités à le faire au niveau de la population générale" détaille Laurent Abel. Les laboratoires pharmaceutiques privés choisis sont impliqués dans le développement de tests (pour bioMérieux) et dans la diffusion publique via un réseau de laboratoires de ville (pour CerbaHealthCare).

Voilà donc pour le volet concernant les auto-anticorps. Mais il reste encore à avancer sur les mutations génétiques qui provoquent d’autres dysfonctionnements des interférons de Type 1. Et à ce propos, Laurent Abel précise que son laboratoire ne travaille pas pour l’instant sur une thérapie génique. Cela dit, "pour les sujets dont on sait qu’ils sont porteur des mutations qui affectent la production d’interféron, assure Laurent Abel, il est évident qu’ils peuvent, typiquement, être traités directement par interférons. En revanche, procéder à des tests pour vérifier si on est porteur de ces mutations génétiques, ce n’est pas aussi simple à faire que les tests de dépistage d’auto-anticorps. Les tests génétiques sont des tests bien plus compliqués, plus longs et qui posent des problèmes éthiques. On peut les faire lorsqu’on trouve un cas dans une famille, il s’agit alors d’un conseil génétique 'classique' qui se fait dans toute maladie génétique, et on dépiste alors des porteurs qui s’ignorent et ça c’est bien. Mais de là à l’étendre à toute la population, c’est beaucoup plus compliqué. Pour vous donner un exemple, on ne fait pas de dépistage généralisé des gènes qui favorisent le cancer du sein", conclut le chercheur. Mais la recherche étant en constante évolution, d’autres pistes thérapeutiques suivront très probablement.