Jocelyn Bell, passion pulsars

Tout comme Rosalind Franklin avant elle, Jocelyn Bell Burnell n’est pas passée loin d’un prix Nobel. Pourtant, le fruit de ses recherches ne lui a pas d'emblée été attribué, conformément à l'effet Matilda, théorisé par l’historienne des sciences Margaret Rossiter, qui veut que la contribution des femmes scientifiques à la recherche soit souvent minimisée au profit des hommes.

Née en juillet 1943, Jocelyn Bell Burnell se passionne très jeune pour l’astronomie, lorsqu’elle accompagne son père à l’observatoire d’Armagh. C'est tout naturellement qu'elle s'oriente vers les sciences, et qu'elle commence, après avoir obtenu son diplôme à l’université de Glasgow en 1965, ses études en radioastronomie à l’université de Cambridge. Elle participe alors à la construction d’un radiotélescope destiné à étudier les quasars, sous la direction de l’astronome britannique Anthony Hewish.

En 1967, le télescope est terminé, et c’est Jocelyn Bell Burnell qui est chargée d’analyser les données captées grâce à l’instrument. Sur les enregistrements - plus de 30 mètres de papier étaient imprimés par jour - Jocelyn Bell remarque, en les analysant à l’oeil, des anomalies qui ne correspondent pas aux schémas typiques des quasars .

Dans l’émission Dialogues du ciel et de la vie, en 2006, Hubert Reeves racontait cette découverte :

Elle signale alors sa découverte à Anthony Hewish. “On ne peut pas dire qu’elle ait vraiment été soutenue par son patron”, rappelait l’astrophysicienne Yaël Nazé, dans une émission de La Marche des sciences consacrée aux femmes dans l’astronomie :

Jocelyn Bell Burnell va néanmoins contre la volonté de son responsable de thèse et approfondit, de son côté, ses recherches. Elle découvre alors les pulsars, des étoiles à neutrons qui tournent très rapidement sur elles-mêmes en émettant un important rayonnement électromagnétique : les fameux “bip bip” réguliers que l’astrophysicienne a repérés.

Quand, en février 1968, le résultat de ces recherches est publié dans la revue Nature, la première signature qui y apparaît est celle d’Anthony Hewish, le directeur de thèse de Jocelyn Bell. La même année, cette dernière obtient son doctorat, et sa découverte lui vaut une brillante réputation dans le domaine.

Pourtant, en 1974, c’est Anthony Hewish qui est récompensé, avec Martin Ryle, du prix Nobel de physique. Une partie de la communauté scientifique s’indigne alors de l’”oubli” de Jocelyn Bell Burnell, rappelait Yaël Nazé :

Philosophe, Jocelyn Bell Burnell rappelle qu’elle n’avait, lors de la découverte, pas encore de diplôme et préfère en plaisanter dans le documentaire de la BBC “Beautiful Minds” :

On peut actuellement s’en tirer extrêmement bien sans avoir obtenu de prix Nobel, et j’ai eu de nombreux autres prix, et tellement de récompenses et d’honneur que, en réalité, je pense que je me suis bien plus amusée que si j’avais eu le prix Nobel. C’est un feu de paille en quelque sorte : vous l’avez, vous êtes heureux le temps d’une semaine , et tout est terminé, plus personne ne vous remet quoi que ce soit après, parce qu’il y a le sentiment que rien ne peut être au même niveau.