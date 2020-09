Alors que 70 élus demandent un débat et un moratoire sur la 5G, son déploiement est toujours d'actualité. Mais quels peuvent être les effets de cette nouvelle technologie pour notre santé et pour l'environnement ? Alain Sibille, professeur à Télécom Paris l'Institut Polytechnique, répond aux questions de Nicolas Martin.

La 5G est-elle dangereuse ?

La 5G n'est probablement pas plus dangereuse pour la santé que les générations précédentes parce qu'elle n'est pas radicalement différente.

La 5G est-elle plus puissante que la 4G ?

Ce n'est pas plus puissant. Elle utilise des ondes radio un petit peu différentes, pas beaucoup différentes du smartphone qu'on utilise tous les jours depuis quelques années, donc, il n'y a pas de très, très grande différence dans la pratique.

S'il y a plus d'émetteurs, y aura-t-il plus d'ondes ?

Pendant un certain nombre d'années, ça va être les mêmes émetteurs que les émetteurs actuels. Et puis, on va en déployer un peu plus parce qu'effectivement, les ondes ne sont pas tout à fait les mêmes. Ces émetteurs ils vont avoir tendance à se rapprocher des utilisateurs. C'est ce qui permettra, par exemple, de communiquer beaucoup plus vite, d'avoir des services différents. Mais non, il n'y aura pas une différence énorme entre le nombre d'émetteurs aujourd'hui et ceux qu'il y aura dans quelques années.

La 5G va-t-elle consommer plus d'énergie ?

Ça ne va pas consommer beaucoup plus, la technologie est très moderne maintenant, elle devient de plus en plus intelligente, de plus en plus efficace et donc les équipements des émetteurs 5G seront beaucoup plus malins. Par exemple, ils ne consommeront d'énergie que quand ils en auront vraiment besoin. Ce qui est beaucoup moins le cas de la 4G, de la 3G, etc. Donc, ils seront beaucoup plus malins. En revanche, comme on communique beaucoup plus, on utilise des bandes de fréquences plus importantes. C'est vrai qu'il y a un besoin d'émissions qui est un peu plus fort, mais cette augmentation de la consommation va être très progressive, alors que nos usages vont beaucoup se développer. Toutes sortes d'usages.

Pourtant la Chine interrompt la 5G la nuit car elle est jugée trop énergivore...

C'est que justement, ils font les choses intelligemment quand il n'y a personne, pourquoi faire fonctionner lourdement un équipement ? Ils ne sont pas éteints complètement, simplement, ils émettent beaucoup moins. Ils se contentent d'écouter. Et si jamais il y a quelqu'un, un utilisateur, alors il va émettre. Mais évidemment, comme on a très peu d'utilisateurs la nuit, ces équipements vont émettre beaucoup moins.

Y a-t-il eu des études sur l'impact climatique ?

Il y a eu certainement beaucoup moins d'études lourdes que sur la santé. Maintenant, plus on utilise ces technologies, plus il faut s'en soucier. La consommation énergétique, c'est une chose, mais il y a aussi les objets, le téléphone. Il faut faire attention à ne pas le changer trop souvent. Il ne faut pas le jeter n'importe comment. Il y a des matériaux là-dedans qui sont rares, qui peuvent être polluants. Toutes ces choses-là, il faut s'en préoccuper. Parce que plus on utilisera ces technologies-là, plus il faudra faire attention à ne pas les jeter, à ne pas les consommer n'importe comment. Et ça, c'est une démarche de tout un chacun. Nous tous, nous devons faire attention à être efficaces, disons frugaux dans notre façon d'utiliser ces technologies.

Les ondes de la 5G sont-elles cancérigènes ?

Comme le téléphone depuis trente ans est cancérigène, certains le disent. Il y a eu énormément d'études depuis de nombreuses années. Il n'y a absolument rien de prouvé. Les mécanismes ne sont pas connus. Les démonstrations sur des populations larges ne sont pas connues. Il y a des études qui continuent à être menées parce que c'est un problème compliqué. Si jamais il devait y avoir un risque de type cancer, ça ne concernerait que quelques personnes, ça serait une proportion extrêmement faible. Et c'est pour ça aussi que c'est très compliqué à démontrer. On continue à faire des études, mais vraiment par rapport à la taille de la population mondial, s'il devait y avoir un risque, ça serait très vraisemblablement un risque extrêmement faible.

Doit-on craindre un effet cocktail ?

L'effet cocktail dans ces domaines-là, non. Parce que les ondes sont toujours les mêmes. C'est plutôt la quantité globale qui augmente un peu, beaucoup moins qu'en proportion de nos usages. Donc, il n'y a pas vraiment d'effet cocktail.

Il n'y a aucune précaution à prendre ?

Non, ce n'est pas ce que je dirais. Je pense que la question des effets sanitaires, ce n'est pas la bonne question, ce n'est pas le problème le plus sérieux. Le problème le plus sérieux, mais c'est un problème général de nos sociétés, c'est qu'on consomme de plus en plus de numérique, on est très content d'avoir ces usages, ça se déploie dans tous les sens. Je pense que le problème principal, c'est de faire attention à ne pas consommer, acheter des équipements n'importe comment, les jeter n'importe comment, faire attention à ce que les technologies ne contribuent pas à dégrader la nature. Ces questions-là sont importantes. Et puis, un deuxième point, c'est notre usage des technologies. Parce que si on regarde des heures et des heures des vidéos sur nos terminaux, cela réduit franchement notre niveau intellectuel. Ce n'est pas très bon. Chez les enfants, par exemple, l'attention, la capacité attentionnelle peut être très fortement dégradée. Pour moi, ce sont les usages auxquels il faut faire attention.

