La chute des corps expliquée par Étienne Klein

voir( 6 min )

6 min

Chacun voit bien que tous les corps ne tombent pas à la même vitesse : les plus lourds ont tendance à tomber plus rapidement que les plus légers. Celui qui va vraiment interroger cette loi c’est Galilée au XVIIe siècle. Il fait différentes expériences avec des pierres qu'il laisse tomber dans dans de la mélasse, de l’eau, de l’air. Et ses constats sont sans équivoques.

À LIRE AUSSI voir( 9 min ) 9 min Savoirs E = mc², la formule expliquée par Étienne Klein icon/ camera Created with Sketch. Vidéo

Étienne Klein