La CIA, le médium et les Martiens

La déclassification des archives de la CIA donne toujours lieu à de grands moments. Dans ces archives un document intitulé « Mars Exploration » intrigue. On y apprend qu’en 1984, en pleine guerre froide, les services secrets américains recouraient activement aux médiums pour explorer la planète Mars, notamment telle qu'elle était il y a un million d'années. On y retrouve entre autre une conversation entre un agent de la CIA et un médium qui a eu lieu le 22 mai 1984.

Avant d’en arriver à la description des Martiens, et parce que la méthode scientifique c’est notre dada, il faut expliquer le protocole. Les agents de la CIA se sont assurés des pouvoirs du médium en lui donnant une enveloppe fermée dans laquelle se trouvaient les coordonnées de l’endroit sur Mars dont il devait parler, sans bien sûr qu’il puisse ouvrir l’enveloppe. À l'intérieur de l'enveloppe, se trouvait donc un papier avec quelques phrases : « Mars », « Le temps d'intérêt, environ un million d'années avant notre ère », « 40,89 degrés de latitude nord et 9,55 degrés de longitude ouest ».

Le médium a réussi à lire le contenu de l'enveloppe sans l’ouvrir et a donc prouvé ses capacités aux agents des services secrets américains. Puis est venu le moment de la transe du médium, il a déclaré qu'il voyait sur la surface de la Planète rouge « des gens longs et fins ». Je le cite « Ils sont très grands et maigres, je ne vois que des ombres. Ils habitent dans des pyramides en fer. Ils ne vont pas bien, ils sont en train de mourir. Maintenant, ils ne sont plus là », fin de citation. Croisons les doigts maintenant pour que le rover Perseverance trouve des traces de ces pyramides martiennes.

Une vaste étude affirme que la 5G n'est pas nocive au-dessus de 6 GHz

Une vaste méta analyse affirme que la 5G n’est pas dangereuse au-dessus de 6 giga hertz.

Ce sont même deux vastes études conduites par des équipes de recherche en Australie qui sont parvenues à ces conclusions. Les deux méta-analyses ont passé en revue 138 études réalisées sur le sujet et réanalysé 107 expériences à la recherche des dangers possibles liés aux fréquences des ondes au-dessus de 6 GHz. Plusieurs effets ont été scrutés, comme la génotoxicité (l'apparition de mutations), l'expression des gènes, la prolifération cellulaire, ou encore la fonction des membranes. Conclusion, il n’existe aucun danger pour les personnes qui seraient exposées à ces ondes. Qu’en est-il de la bande des 3,5GHz considérée comme la plus stratégique pour la 5G et qui est la bande privilégiée en France ? On ne peut pour l’heure pas extrapoler les conclusions des études australiennes au réseau 5G français. Un rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (l’ANSES) sur le sujet devrait être publié dans les prochains mois.

Le premier quartier entièrement imprimé en 3D va voirle jour en Californie

Ce premier quartier résidentiel entièrement imprimé en 3D devrait voir le jour aux abords de la ville de Palm Springs. L’office du tourisme de la ville décrit ce quartier à venir comme « un mirage moderniste au milieu du désert,, un véritable écrin de verdure au cœur de la vallée de Coachella ». Les prix pour une maison aux structures modulaires entièrement imprimée en 3D iront de 595 000 à 950 000 dollars. L’impression 3D est de plus en plus considérée comme le meilleur moyen de réduire les déchets de chantier.