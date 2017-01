La lamproie, ce poisson primitif qui aide à comprendre le cerveau humain

Avez-vous déjà pensé que le cerveau d’une lamproie pouvait avoir des similitudes avec le cerveau humain ? A l’aide d’archives radiophoniques, de 1951 à 2009, éclairage sur la manière dont la connaissance du cerveau de cet animal a apporté des clés de compréhension pour le cerveau de l'homme.

• Crédits : Bettmann - Getty

La lamproie, cet animal aquatique vieux d'environ 530 millions d'années, sans nageoires et sans mâchoires qui se nourrit des sang des autres poissons en s'accrochant à eux, est l'un des vertébrés les plus primitifs appartenant aux agnathes (ou cyclostomes). Le cerveau de ce poisson a pourtant des similitudes avec celui de l'être humain. Comment la connaissance du cerveau animal permet-elle de d'éclairer le fonctionnement du cerveau humain ? Exploration neurologique à partir d'archives radiophoniques, de 1951 à 2009 !

Ecoutez : Voyage au centre du cerveau, une série documentaire de Lydia Ben Ytzhak et Anna Szmuc

L’homme et la lamproie : le cerveau des vertébrés

Nous sommes en 1951 dans l’émission l’Heure de Culture Française. Dans cette archive, qui a volontiers l’allure d’un cours de neuro-anatomie comparée, Raoul-Michel May, professeur de biologie à la Sorbonne, compare le cerveau humain à celui de la lamproie :

Écouter “Comparons le cerveau humain à celui d’un des vertébrés les plus primitifs : la lamproie.” (Raoul-Michel May, 1951)

Durée : 10'41 • Archive INA - Radio France

La comparaison est à première vue vertigineuse. Et pourtant ! Le professeur Michel-Raoul May s’exclame :

“On pourrait croire que le cerveau de l’espèce humaine est foncièrement différent de celui des autres vertébrés. Mais il n’en est rien. Les bases et le plan général de son organisation sont les mêmes que ceux du cerveau de n’importe quel vertébré.”

A travers la description du névraxe - ou système nerveux central - de la lamproie, Raoul-Michel May énumère l’ensemble des structures cérébrales communes à l’ensemble des vertébrés, dont le tube neural et les cinq vésicules cérébrales. Il procède ensuite par différenciation en expliquant la complexification des systèmes nerveux en fonction des différents vertébrés (poissons, oiseaux, reptiles, mammifères) et évoque par exemple “la spécialisation des nerfs crâniens en remontant dans l’échelle des vertébrés”.

Le cerveau de la lamproie : un modèle pour l'homme

Au-delà de la comparaison de deux vertébrés situés aux extrémités de l’échelle, diverses études sur la lamproie ont apporté des éclairages sur le cerveau humain en permettant de mieux comprendre la commande de la locomotion chez l’homme et d’éclairer notamment sa bipédie.

La lamproie, dépourvue de nageoires, se déplace en effet en ondulant le corps, par la contraction de muscles d’un côté puis de l’autre - une nage qui n’est pas sans rappeler aussi la reptation des serpents. En janvier 2009, au micro de Stéphane Deligeorges dans Continent Sciences, le biologiste Jean-Etienne Surveille Bazeille en parlait en ces termes :

Écouter Le cerveau de la lamproie et la locomotion de l'homme (Jean-Etienne Surveille Bazeille, Continent Sciences)

Durée : 2'33

“La nage alternative n’est pas très loin de la bipédie, c’est-à-dire de la marche. Alternativement, nous mettons la jambe droite, puis la jambe gauche en avant. Toutes ces études qui utilisent le cerveau de la lamproie comme modèle permettent de comprendre ces phénomènes, de savoir quels types cellulaires sont mis en branle, et pouvoir, en les comprenant mieux, comprendre chez nous la marche et la locomotion.”

En observant le trajet des influx nerveux dans le cerveau animal, les chercheurs peuvent identifier des modèles simples pour ensuite comprendre des modèles plus complexes. Pourquoi la lamproie ?

“Ses neurones ont une taille suffisamment importante pour pouvoir mettre des électrodes (...), pouvoir les observer et ainsi pouvoir mettre en évidence des schémas de fonctionnement.” (Jean-Etienne Surveille Bazeille)

Les recherches autour de la lamproie se sont majoritairement développées en Suède sous l’impulsion de Stern Grillner à l'institut Karolinska, mais également outre-atlantique où la lamproie est très présente dans les grands lac américains. Un objet d’étude à portée de main dont les chercheurs s’emparent pour mener des recherches allant de l'histologie à la bionique. Les prémices de ces recherches ne sont pas nouvelles et remontent à la fin à la fin du XIXe siècle avec Sigmund Freud. Alors étudiant en médecine, il a rejoint en octobre 1876 le laboratoire d'Ernest Wihlehlm von Brücke à Vienne, et fut l'un des premiers à travailler sur les cellules nerveuses de la lamproie.

Écouter La lamproie (Continent Sciences, 05.01.2009)

Durée : 58'15