La matière noire plonge les astrophysiciens dans le doute

La matière noire? C'est le mystère le plus profond de l'univers. Les astrophysiciens en ont mathématiquement besoin pour expliquer la différence des masses dans les amas de galaxie. En analysant le spectre des galaxies spirales comme la galaxie d’Andromède, il est possible de calculer une courbe de rotation : autrement dit quand on mesure la vitesse de rotation d’une galaxie spirale par rapport à son centre, les étoiles à la périphérie devraient tourner moins vite que celles qui sont au centre. Eh bien ce n’est pas le cas, elles tournent trop vite et les étoiles concernées ne semblent pas obéir aux lois de la gravitation.... D'où la nécessité de cette "matière noire" théorique pour expliquer ces phénomènes.

« La matière noire est nécessaire pour rendre compte de la dynamique des galaxies et des amas de galaxie ».

L'astrophysicien au CEA de Saclay et professeur à Polytechnique Roland le Houcq reconnait que cette matière noire envisagée dès les années 1930 et relancée dans les années 1970, reste insaisissable. :

L’explication possible de ces étoiles qui tourneraient trop vite à la périphérie des galaxies spirales? La présence d’un halo de matière noire, qui pourrait représenter jusqu’à 90% de la masse de ces galaxies.Les scientifiques espéraient beaucoup que les particules qui constitueraient la matière noire puissent être détectées par le collisionneur de particules à la frontière franco-suisse, le LHC. Malheureusement, la science a fait chou blanc.

Nathalie Palanque est directrice de recherche en cosmologie au CEA de Saclay et une des spécialistes mondiales de la matière noire :

Les moyens scientifique mis en œuvre sont considérables : le LHC en Suisse n’a rien détecté, il y a eu une expérience non concluante à bord de la station spatiale internationale, l’ISS, avec le spectromètre AMS. Une autre expérience Lux, se solde, pour l’instant, par l’absence de mise en évidence des particules Wimps, pouvant expliquer la matière noire : la matière manquante dans l’univers est décidément insaisissable, du moins jusqu’à preuve du contraire.