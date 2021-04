La pression atmosphérique expliquée par Étienne Klein

voir( 5 min )

5 min

"La nature a horreur du vide". En aspirant dans une paille, on crée un vide que la nature déteste. On demande donc au liquide de monter dans la paille pour empêcher la formation de ce vide. Et si on résonnait comme les anciens pour interpréter ce phénomène ?

Étienne Klein