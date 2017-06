La Terre vue de l'espace : les 50 photos de Thomas Pesquet les plus partagées

De retour sur Terre ce vendredi, Thomas Pesquet sera resté 196 jours dans l'espace, soit la plus longue durée en continu pour un spationaute français. Un vol à 400 kilomètres de hauteur, marqué par des milliers de photos postées sur les réseaux sociaux ! Voici les plus plébiscitées.

• Crédits : Thomas Pesquet / ESA

Jamais un homme dans l'espace n'avait partagé autant d'images de la Terre. Pendant près de six mois et demi, Thomas Pesquet a montré tous les jours au monde entier ce qu'il voyait depuis la Station spatiale internationale (ISS). Des milliers de photos postées sur Facebook, Twitter et Instagram, grâce à une connexion satellite et une équipe au sol de trois personnes de l'Agence spatiale européenne. L'ESA qui bénéficie ainsi d'une publicité sans précédent.

Voici les instantanés historiques qui ont été les plus partagés via le petit oiseau bleu au fil de ce voyage. Classés par nombre de partages. Les reflets d'un monde meurtri par la guerre, les excès de l'industrie ou la dégradation du climat. Mais aussi d'une Terre encore avant tout admirée pour ses splendeurs et sa poésie vu du ciel, en particulier de ses aurores boréales.

Par la langue et les paysages privilégiés, le public de désormais plus d'un demi million de personnes se devine très Français. Même si les premières images nous entraînent notamment au Portugal et en Syrie. Décollage !

Et pour finir en beauté, quelques images animées...