Plébiscitée par des stars comme Meghan Markle pendant sa grossesse, l'acupuncture a commencé a franchir les portes des hôpitaux en France. Il existe aujourd’hui des formations reconnues et dispensées dans les facultés de médecine.

Cette pratique chinoise ancestrale est de plus en plus sollicitée comme médecine douce ou complémentaire, mais son efficacité a-t-elle été prouvée scientifiquement ? Et pour quelles maladies est-elle préconisée ?

Nous avons demandé à Caroline Barry, chercheuse et méthodologiste à l’Inserm, de nous éclairer sur ces questions.

L’acupuncture est-elle efficace ?

Oui, il y a de très belles études scientifiques qui montrent une efficacité de l’acupuncture. Elle amène un soulagement à certains patients qui ont mal au dos, qui ont mal à la tête de façon extrêmement régulière, ou pour les nausées et les vomissements chez les patients en chimiothérapie par exemple.

Est-elle plus efficace que la médecine pour certaines maladies ?

Il y en a très peu pour lesquelles l’acupuncture fait mieux que la médecine conventionnelle, mais il y a les lombalgies chroniques par exemple.

L’acupuncture est-elle efficace dans beaucoup de maladies ?

En général, dans la quasi-totalité des pathologies, il n’y a pas de données ou alors des données de très mauvaise qualité. Donc, sur la quasi-totalité des pathologies, on ne peut ni conclure que l’acupuncture est efficace, ni conclure que l'acupuncture est inefficace, il n’y a pas de données, on ne sait pas.

Pourquoi n’y a-t-il pas plus d’essais cliniques ?

Le moteur principal, c’est l’argent. L’industrie pharmaceutique peut se permettre d’évaluer des médicaments, parce qu’elle a déjà des médicaments qui lui rapportent de l’argent et parce qu’elle sait qu’elle va rentabiliser. Les acupuncteurs n’ont pas la force monétaire suffisante pour faire de nombreux essais thérapeutiques. L’État non plus ne peut pas se permettre d’évaluer toutes les pathologies en acupuncture. Après, il y a des difficultés méthodologiques qui sont importantes comme le fait de devoir mesurer l’effet placebo ou le fait que le traitement soit individualisé. Ce sont des difficultés méthodologiques mais elles sont surmontables et on peut mesurer l’efficacité de l'acupuncture par un essai clinique.

Comment fonctionnent ces essais cliniques ?

C’est ce qu’on appelle les essais "randomisés", les patients sont distribués dans un groupe ou dans l’autre de manière aléatoire et surtout non prévisible. On va traiter les patients, par exemple, pendant trois mois, soit avec des anti-inflammatoires, des antidouleurs, de la kinésithérapie, soit par acupuncture. Ensuite, on va mesurer s’il y a eu un soulagement de la douleur, s’ils ont gagné en mobilité ou non. Un essai a été fait en Allemagne sur de nombreux patients et il a montré que l’acupuncture vraie et l’acupuncture factice étaient plus efficaces que le traitement conventionnel.

Qu’est-ce que l’acupuncture factice ?

Pour les vraies aiguilles, l’aiguille est pointue et va pénétrer la peau du patient, pour les aiguilles factices, l’aiguille a un petit bout arrondi, ce qui fait que le patient va sentir le bout arrondi et va avoir l’impression d’être piqué, mais il n’est pas piqué réellement. Ceci dit, ces systèmes sont critiquables et sont attaqués dans le sens où ils pourraient avoir un effet physiologique parce que l’acupuncture pourrait être efficace même sans pénétration d’aiguille dans la peau. Il y a des systèmes d’acupressure où on appuie et on ne pénètre pas dans la peau, donc le système factice pourrait être en fait physiologiquement actif.

Est-ce qu’on a des preuves que les méridiens existent ?

Il y en a peu. Il y a quelques essais qui ont montré une efficacité plus importante de l’acupuncture sur des points spécifiques que sur des points pris aléatoirement. Ceci dit, il y a très peu d’essais, la seule chose que ça montre c’est que c’est plus efficace sur certains points que sur d’autres, ça ne démontre pas l’existence de méridiens.

Alors comment ça marche l’acupuncture ?

On n’a pas vraiment d’idée. Il y a plein d’hypothèses.

Il y a l’hypothèse classique de la médecine chinoise traditionnelle avec les méridiens.

Il y a des hypothèses physiologiques où rien que le fait de piquer, peu importe l’endroit, déclencherait l'émission d’hormones, de neurotransmetteurs, qui permettraient de libérer des endorphines dans le cerveau et de calmer la douleur.

Il y a des hypothèses qui sont plus psychologiques, et je ne parle pas d’effet placebo. En acupuncture c’est différent, le médecin ne pose pas les mêmes questions, il y a du temps, donc le patient va s’investir un peu plus dans son traitement, va reprendre confiance en lui.

On peut aussi faire l’hypothèse que ça va baisser l’anxiété, baisser le stress. Et le patient va aller mieux et va pouvoir réinvestir, reprendre confiance, par exemple dans les lombalgies, va se remettre à bouger, ce qui est un vrai cercle vertueux : plus il va bouger moins il aura mal, etc.

Quels sont les effets indésirables ?

Les effets indésirables dans le contexte français, il y en a très peu parce que l’acupuncture est bien intégrée au système de soins donc elle est effectuée par des médecins dans des conditions de stérilité qui sont correctes. En France aussi, il y a peu d’échappement aux soins en acupuncture. Le danger maximum d’échappement aux soins c’est dans le cas de cancers. Comme il y a beaucoup de centres de cancérologie qui offrent des traitements complémentaires, les patients ne vont pas sortir du centre pour faire de l’acupuncture, ils vont le faire à l’intérieur donc ça les aide à subir les effets indésirables sans échappement aux soins.

Comment éviter les charlatans ?

Allez voir un médecin, ou une sage-femme, allez voir un professionnel de santé. De toute façon, en France, les autres n’ont pas le droit de pratiquer l’acupuncture, c’est de l’exercice illégal de la médecine.

