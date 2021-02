L'Agence spatiale européenne recrute les astronautes qui iront sur la Lune (et peut-être Mars)

Entretien | Avis aux candidats : l'Agence spatiale européenne lance une nouvelle campagne de recrutement d'astronautes. Des femmes et des hommes qui iront sur la Lune voire sur Mars dans les années et décennies qui viennent. Entretien avec Didier Schmitt, chargée de l'exploration humaine et robotique à l'ESA.

Une nouvelle génération d'astronautes européens sera bientôt recrutée par l'ESA. L'Agence spatiale européenne lance en mars une nouvelle campagne de recrutement, plus de dix ans après la précédente où Thomas Pesquet avait fait partie des heureux lauréats. Le Français a fait partie des six candidats retenus à l'époque (sur plus de 8 000 candidats) ; il a depuis participé à une première mission entre novembre 2016 et juin 2017 à bord de la Station spatiale internationale (ISS) et il doit repartir une seconde fois vers la même destination le 20 avril 2021. Les prochains astronautes peuvent espérer aller bien plus loin : la Lune et peut-être Mars.

Entretien avec Didier Schmitt, responsable de l'exploration robotique et humaine à l'ESA.

• Crédits : ESA

Quel est le but de cette nouvelle campagne de recrutement d'astronautes ?

La dernière campagne de recrutement de l'ESA avait eu lieu entre 2008 et 2009, il y a 12 ans. On a maintenant la certitude que les astronautes que nous avions sélectionnés vont voler au minimum deux fois avant la fin de leur carrière, comme c'est le cas pour Thomas Pesquet, qui va partir une seconde fois en mission au printemps. Mais nous devons penser à la relève en tenant compte des créneaux que nous négocions avec la NASA : actuellement, nous avons un vol long de six mois tous les 18 mois pour un Européen et on espère arriver bientôt à un par an. Nous pensons qu'il y a assez d'opportunités dans les années à venir pour un nouveau corps d'astronautes. Nous estimons qu'il nous en faudrait quatre autres, peut-être six.

Quelles missions ces futurs astronautes vont-ils mener ?

Ils continueront les missions actuelles à bord de la station spatiale internationale mais ils iront plus loin que l'ISS. C'est la nouveauté de cette décennie : nous irons vers le Gateway, la station spatiale circumlunaire qu'on est en train de réaliser avec les États-Unis, où l'Europe détient une participation très significative. La moitié des modules de cette nouvelle station sera fournie par l'ESA avec l'industrie européenne. Cette station servira à avoir un programme d'alunissage régulier à partir de 2025 et comme l'Europe participe financièrement, nous avons déjà négocié trois places d'astronautes à bord de cette station.

La Lune est quand même mille fois plus loin que la station spatiale internationale : environ 400 000 km au lieu de 400 km. C'est donc une toute autre mission que d'aller sur l'ISS, qui est déjà compliquée en soi. Cela signifie que les trois premiers vols que nous avons négocié seront réalisés par des astronautes déjà recrutés, qui ont fait leurs preuves en allant sur l'ISS et en faisant des sorties extravéhiculaires, donc des gens aguerris. Les nouvelles recrues le feront plus tard, vers la fin de la décennie ou au début de la décennie prochaine.

Quel est l'intérêt du Gateway par rapport à la Station spatiale internationale, qui va encore fonctionner quelques années ?

La Station spatiale internationale va être maintenue en état de fonctionnement au moins jusqu'à la fin de cette décennie et ensuite on verra. L'ISS est utilisée pour mener des expériences en apesanteur et pour s'entraîner à rester le plus longtemps possible là-haut : il y a eu des vols d'un an et on fait des vols réguliers de six mois. C'est un laboratoire relativement proche, à 400 km en orbite. Le Gateway est un projet complètement différent puisqu'il tourne autour de la Lune en permanence : il sera desservi par un vaisseau Orion qui fera la navette entre la Terre et cette station. Un vaisseau qui sera propulsé par un système français, qu'on appelle le module de service : chaque fois que des astronautes américains, canadiens, européens, japonais iront vers cette station, ce sera aussi grâce à l'Europe. Ensuite, un atterrisseur se détachera du Gateway pour aller se poser sur la Lune, d'où il pourra revenir et se réamarrer à la station orbitale.

• Crédits : NASA

Et le but sera d'explorer la Lune, plus que de rester à bord du Gateway ?

Oui, le Gateway pourra accueillir quatre astronautes arrivant de la Terre et deux d'entre eux pourront ensuite descendre sur la Lune grâce à un système d'atterrissage américain. L'intérêt du Gateway n'est pas d'y rester : les équipages vont vers cette station seulement lorsqu'il y a une mission de descente vers la Lune. Après 2030, on pourrait peut-être étendre les fonctions du Gateway, qui pourrait servir de camp d'entraînement pour aller vers Mars dans les années 2030. Mais dans un premier temps, cette station sera petite avec des modules d'habitation fournis par l'Europe et le Japon, qui feront 3 mètres 50 de diamètre : des volumes bien plus petits que ceux sur la station spatiale internationale.

L'idée sera aussi de rester sur la surface lunaire ?

L'intérêt premier de retourner sur la Lune, c'est le pôle Sud, où l'on trouve beaucoup d'eau sous forme de glace sous le régolithe (le sol lunaire). On peut extraire cette eau et, en l'électrolysant, obtenir de l'hydrogène et de l'oxygène. L'oxygène pourra bien sûr être respiré par l'équipage mais ces deux gaz sont les carburants de nos fusées. On pourrait donc imaginer, d'ici 15 ou 20 ans, une espèce de station service pour repartir de la Lune en faisant le plein sur place, évitant ainsi d'avoir à emporter à l'aller le carburant du vol retour, comme c'était le cas pour les missions Apollo, les dernières et les seules à avoir emmener des humains sur la Lune.

Cela signifie qu'il n'y aura plus de stations autour de la Terre ?

Non, pas du tout. On est à peu près d'accord au niveau international qu'il faut continuer le programme de l'ISS aussi longtemps que possible, vus les investissements. Ensuite l'ISS va évoluer : il y a déjà des plans extrêmement précis et très sérieux du côté de la NASA. On va avoir deux modules supplémentaires pour des activités touristiques. On est persuadé qu'il faut continuer l'orbite basse, avoir toujours ce terrain d'entraînement et y continuer la recherche, puisque c'est beaucoup moins cher que de le faire dans le Gateway qui est 1000 fois plus loin que la station spatiale internationale.

Aux États-Unis, la NASA s'appuie désormais beaucoup sur le "New Space", les entreprises spatiales privées, notamment avec Space X et Boeing. Où en est l'Europe de son côté ? Sachant que nos pays ne sont pas autonomes pour le vol habité...

Depuis la retraite de la navette spatiale américaine en 2011, les vols vers l'ISS ne sont plus faits directement par des programmes de la NASA, mais par le Starliner de Boeing et le Crew Dragon de Space X. C'est une nouveauté certes car la NASA achète désormais un service de transport spatial. Mais in fine, le seul client de Space X et Boeing pour le vol habité reste la NASA, qui a quasiment tout financé pour que ces deux industries arrivent à réaliser leur système. Donc, ce n'est pas si nouveau que cela car la NASA est toujours derrière, hormis les sièges supplémentaires que permettent ces nouvelles solutions, et qui seront vendus à des touristes.

Quant à l'Europe, on utilise pas le terme "New Space" pour parler des entreprises qui travaillent dans le spatial mais Arianespace commercialise depuis des décennies des lancements de satellites. Nous étions les champions de la commercialisation : on a eu la moitié du marché mondial sur les vols de la fusée Ariane et les Américains n'avaient pas fait ça. Il ne faut pas dire que nous sommes en retard, nous avons même été en avance sur beaucoup de domaines dans le spatial commercial.

Mais ce que promet Space X est tout de même inédit : une entreprise privée avec sa propre stratégie d'exploration. Avec Starship, qui est en cours de développement, Elon Musk (le patron de Space X) veut aller sur Mars : ce n'est pas un projet de la NASA, c'est un projet de Space X.

Effectivement, l'argent investi par la NASA dans Space X a donné des ailes à cette entreprise pour mener ses propres projets en dehors de la NASA. La grande différence avec l'Europe, c'est que nous n'avons pas de milliardaires seulement intéressés par le spatial pour prendre les mêmes initiatives et surtout les mêmes risques. M. Elon Musk est prêt à prendre beaucoup de risques : je ne sais plus à combien d'explosions en est son futur lanceur, Starship... C'est une façon de faire très différente des agences, où nous cherchons à minimiser les risques : c'est peut-être une erreur mais la façon de faire de Space X est de prendre des risques en permanence et d'y aller étape par étape, tant pis si ça explose au décollage, à l'atterrissage, etc. A un moment donné, évidemment, ils vont y arriver.

En Europe, il n'existe pas de projet pour être autonome et envoyer des humains dans l'espace ?

C'est l'éternelle question de savoir si l'Europe doit être indépendante pour le vol habité dans l'espace. Il existait un projet mais il a été abandonné en 1992 : la mini navette Hermès. L'Europe a préféré participer à la Station spatiale internationale et nous comptons aujourd'hui sur les Américains et les Russes pour envoyer des Européens dans l'espace. Depuis, la question revient régulièrement : doit-on qualifier la fusée Ariane 6 pour le vol habité avec un lancement depuis la Guyane, par exemple ? Mais cela coûte extrêmement cher d'être indépendant et cela prend du temps. Si on voulait démarrer aujourd'hui, il faudrait presque dix ans de développement et de certification pour avoir un véhicule autonome qui pourrait aller vers la station spatiale internationale. Mais dans 10 ans, on ne sait pas ce que va devenir l'ISS. La question fondamentale est de savoir si c'est nécessaire et s'il n'y a pas d'autres objectifs plus prioritaires : se préparer pour aller vers Mars par exemple. Faut-il dépenser des milliards pour aller vers la station spatiale, et être au même niveau que les Américains, les Russes, les Chinois et bientôt les Indiens ? Faut-il vraiment un cinquième système pour aller en orbite basse ou faut-il nous concentrer, avec des budgets limités, pour les futures missions martiennes ? C'est un débat que nous avons en ce moment avec les Etats membres et avec l'industrie.