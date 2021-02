L’astrophysicien américain Neil deGrasse Tyson invité de Nicolas Martin - La Méthode Scientifique

“C’est presque comme si ce n’était pas moi qui avais choisi l’univers, mais l’univers qui m’avait choisi” Neil deGrasse Tyson

A l’occasion de la sortie de la sortie de son ouvrage Un astrophysicien dans votre salon aux éditions Belin, Neil deGrasse Tyson, astrophysicien américain et directeur du planétarium Hayden au musée américain d'histoire naturelle de New York viendra sur France Culture partager avec Nicolas Martin ses réflexions sur l’univers.

L’éminent scientifique Neil deGrasse Tyson est considéré comme l’héritier de Carl Sagan. Il a forgé sa notoriété par ses publications et ses interventions dans les médias, toujours pleines d’humour et de pédagogie. Il a présenté la série documentaire plusieurs fois primée Cosmos : Une odyssée à travers l'univers et, depuis 2006, il anime l'émission NOVA scienceNOW sur PBS. Dans son ouvrage, Un astrophysicien dans votre salon, il partage sa correspondance avec ses lecteurs du monde entier sur des thèmes universels ou intimes liés au cosmos.

> La Méthode Scientifique est animée par Nicolas Martin, du lundi au vendredi à 16h sur France Culture. Il propose chaque jour une heure de savoir autour des sciences, toutes les sciences, et sur les problématiques éthiques, politiques, économiques et sociales qui font l'actualité de la recherche.