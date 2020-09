L’astrophysicienne Françoise Combes remporte la médaille d’or du CNRS

"Françoise Combes est une sommité scientifique incontestée de la physique extragalactique au niveau mondial. Son influence s’étend, au-delà de son champ disciplinaire, à toute l’astronomie", a souligné Antoine Petit, président-directeur général du CNRS, en annonçant que la médaille d'or 2020 du CNRS, l'une des plus prestigieuses récompenses scientifiques françaises, était attribuée à l'astrophysicienne.

Née le 12 août 1952 à Montpellier, c'est en intégrant l'Ecole Normale Supérieure que Françoise Combes commence à s'intéresser aux grands mystères de l'univers : elle en sortira diplômée docteure d’État en astrophysique en 1980, avant d'intégrer le Lerma (Laboratoire d’Études du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique et Atmosphères) de l'Observatoire de Paris. Ses recherches portent notamment sur la formation et l’évolution des galaxies, de leur dynamique à leur structure, ainsi que leurs interactions entre elles.

Françoise Combes a une carrière prolifique, à l'Observatoire de Paris en tant qu'astronome, mais aussi à l'ENS, où elle enseigne et occupe le poste de sous-directrice du laboratoire de physique. Depuis 2014, elle occupe la chaire "Galaxies et cosmologie" au Collège de France.

Recherche fondamentale et imagination

"L'imagination des hommes n'est pas aussi vaste que la réalité", confiait-elle ainsi en 2018 à Alain Prochiantz dans une émission-portrait qui lui était consacrée :

L'imagination pour les astronomes, c'est leur travail quotidien en quelque sorte. Je pense que depuis la nuit des temps, les hommes se demandent d'où nous venons, quelle est l'origine de l'univers, d'ailleurs de quoi est-il fait ? Et puis où allons-nous ? Si on remonte un peu dans l'histoire, c'est amusant, les gens se sont fait une représentation de l'univers très naïve et simple.

L'imagination est un moteur indispensable au travail de recherche de Françoise Combes, indispensable pour se représenter la formation des galaxies, les pulsars, les trous noirs et autres concepts parfois difficilement saisissables pour l'esprit humain. Cette membre de l'Académie des sciences a été maintes fois récompensée pour ses travaux qui ont permis de mieux saisir l'influence des trous noirs super-massifs dans la formation des étoiles, de déterminer la température du fond diffus cosmologique ainsi que la variation hypothétique des constantes de la physique en fonction de l'âge de l'Univers. Véritable touche-à-tout de l'astrophysique, elle travaille également à résoudre l'un des problèmes majeurs de la formation des galaxies : l’existence de matière invisible.

"L’originalité de ces travaux, précise le CNRS, doit beaucoup à la technique dont Françoise Combes est pionnière : l’observation des quasars lointains pour la détection de molécules par spectroscopie d’absorption, afin de détecter de très faibles quantités de matière à de très grandes distances."

Faite officier de la Légion d'honneur en 2015, puis commandeur de l'ordre national du Mérite en 2019, ses nombreux travaux ont surtout été récompensés par de prestigieux prix scientifiques, tels le prix Tycho Brahe de l'European Astronomical Society en 2009, le prix R. M. Petrie de la Canadian Astronomical Society en 2013 et le prix Jules Janssen de la Société astronomique de France en 2017.

Infatigable vulgarisatrice de sa discipline

Non contente d'enseigner aux spécialistes de l'astrophysique, Françoise Combes n'a de cesse de diffuser sa connaissance de sa discipline : présidente de la Société française d'astronomie et d'astrophysique entre 2002 et 2004, éditrice de la revue européenne Astronomy & Astrophysics depuis 2003, présidente du Comité français des unions scientifiques internationales de 2009 à 2015, l'astrophysicienne n'a de cesse de rendre l'univers plus accessible.

Preuve en est, ses (très) nombreuses interventions sur France Culture, notamment dans La Méthode scientifique, où elle est régulièrement venue dispenser ses vastes connaissances de l'univers, expliquant tour à tour, l'état des connaissances sur le Big Bang, ce qu'est (ou n'est pas) la matière noire, ou encore la façon dont des filaments semblent structurer l'univers :

À la fin de son entretien avec Alain Prochiantz, la chercheuse montrait ainsi toute sa capacité à mêler imagination et formules mathématiques pour continuer à rêver, toujours logiquement, de ce que l'univers, ou mieux encore, les multivers, ont à offrir :