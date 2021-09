Le cadavre (encore chaud) d'une supernova observée en 1181 a été retrouvé

En 1181, de nombreux récits chinois notent l'apparition d'une nouvelle étoile dans le ciel nocturne, qui disparaît six mois plus tard. Des astronomes viennent d'en retrouver la trace. Elle fait partie des grands événements astronomiques observés au fil des siècles.

Apparue en 1181 dans la constellation de Cassiopée, observée alors en Chine et au Japon, les astronomes avaient qualifié "d'étoile invitée" ce nouvel objet lumineux qui s'inscrivait au firmament. Il s'agissait en réalité non pas d'une nouvelle étoile, mais d'une supernova, c'est-à-dire l'explosion finale d'une étoile en fin de vie. Le point lumineux subsista six mois, avant de disparaître en laissant vide l'emplacement dans le ciel nocturne.

Une dizaine de textes chinois et japonais mentionnent l'existence de cette étoile, apparue le 6 août 1181 et disparue le 6 février 1182. Pourtant, les astronomes n'étaient pas parvenus, jusqu'ici, à retrouver la trace de ce phénomène stellaire... Car si l'étoile est bel et bien morte, les télescopes modernes permettent d'observer leurs restes, c'est-à-dire les nuages de gaz externes qui ont été soufflés à travers l'espace et qui sont bien souvent à l'origine des nébuleuses, ces magnifiques objets astronomiques qui font le bonheur des astronomes, comme celle de l'Hélice ou de la Patte de chat.

Deux étoiles pour le prix d'une

C'est désormais chose faite : une équipe internationale d'astronomes vient de publier une étude, The Remnant and Origin of the Historical Supernova 1181 AD (Restes et origines de la supernova historique de 1181), dans laquelle ils expliquent comment ils se sont rendu compte qu'une nébuleuse Pa30 découverte en 2013 par un astronome amateur, était en fait les restes de l'explosion survenue en 1181.

C'est un événement extrêmement rare qui serait à l'origine de la supernova observée quasi un millénaire plus tôt : il s'agit en réalité non pas de l'effondrement d'une étoile, mais de la collision de deux naines blanches dans un système binaire.

Hasard du calendrier, l'existence de ce type de supernova, théorisée de longue date mais encore jamais observée, venait d'être prouvée deux semaines auparavant par une autre équipe internationale d'astronomes dans un article paru dans la revue Science.

Pour s'assurer du bien-fondé de leurs suppositions, les chercheurs ont observé la vitesse d'expansion du gaz d'une nébuleuse spécifique : la nébuleuse Pa30 s'étend en fait à une vitesse d'environ 1100 km/s.

Dès lors, il ne restait plus aux astronomes qu'à "rembobiner" la nébuleuse pour déterminer le moment où cette dernière s'est formée. Les calculs ont permis d'établir qu'elle existait depuis un peu moins de 1000 ans... Non seulement la date de création de Pa30 correspond sensiblement à celle du phénomène observé en Chine et au Japon en 1181, mais son emplacement coïncide également avec celui indiqué à l'époque.

"Les rapports historiques placent l'étoile invitée entre deux constellations chinoises, Chuanshe et Huagai, précise Albert Zijlstra, professeur d'astrophysique à l'université de Manchester et co-auteur de l'étude. L'étoile de Parker correspond bien à la position. Cela signifie que l'âge et l'emplacement correspondent aux événements de 1181."

Une étoile zombie

Au centre de cette nébuleuse, on trouve d'ailleurs une étoile dite "zombie" : l'étoile Parker. Ce type d'étoile existe spécifiquement dans les nébuleuses qui résultent d'une supernova de type I-a, c'est-à-dire d'une supernova provoquée par la collision entre deux étoiles.

L'étoile Parker est, en prime, une des plus chaudes de la Voie Lactée, puisqu'il s'agit d'une étoile de type Wolf-Rayet, un astre qui expulse la matière qui la compose sous forme de vents stellaires. Près de 1000 ans plus tard, le cadavre de l’événement survenu en 1181 est donc encore chaud... en plus d'être un zombie :

“C’est la seule supernova de type I-a où des études détaillées de l’étoile et de la nébuleuse restantes peuvent être effectuées, a souligné le professeur Albert Zijlstra. C’est super de pouvoir résoudre un mystère à la fois historique et astronomique.”

Cinq supernovas à travers les siècles

Si les supernovas ne sont pas des phénomènes rares à l'échelle de l'univers (il s'en produit une toutes les deux à trois secondes), c'est en revanche un phénomène bien moins fréquent pour ce qui est de la Voie lactée. On en compterait entre deux et trois par siècle dans notre galaxie, mais seules cinq d'entre elles ont été observées jusqu'ici... et aucune d'entre elles ne l'a été depuis l'invention du télescope.

Ce triste constat tient au fait que la plupart des supernovas se produisent probablement dans le disque de la galaxie, autrement dit, là où il y a d'ores et déjà le plus d'étoiles et de poussière stellaire. C'est cette poussière qui, en absorbant ou diffusant la lumière, nous empêcherait de voir ces phénomènes pourtant très lumineux.

Dans la Voie Lactée, les dernières supernovas observées sont donc au nombre de cinq et ont été vues à l’œil nu. On ne connaît d'ailleurs leur existence que grâce aux comptes-rendus rédigés dans de vieux manuscrits.

Dès l'an 1006, une supernova est ainsi observée en Chine. Probablement, là encore, issue d'une collision entre deux naines blanches, elle brille particulièrement fort dans le ciel, et ce pendant deux ans. Les témoignages évoquent ainsi une étoile dont la luminosité est équivalente à celle d'un quartier de lune : elle se distingue même en plein jour !

Un demi-siècle plus tard, en 1054, une nouvelle supernova est observée en Asie et dans la péninsule arabique. De nombreux témoignages la décrivent dont, par exemple, celui du poète et courtisan japonais Fujiwara no Teika :

Ère Tengi de l'empereur Go-Reizei, deuxième année, quatrième mois lunaire, après la période médiane de dix jours. À l'heure double chou, une étoile invitée est apparue dans les degrés des loges lunaires Zuixi et Shen. Elle a été vue dans la direction de l'est et a émergé à l'étoile Tianguan. Elle était aussi grosse que Jupiter.

Cette supernova laissera un rémanent : la nébuleuse du crabe, un magnifique objet astronomique qui fait le bonheur des astronomes amateurs comme des professionnels.

Après la supernova de 1181, la suivante n'est observée qu'en 1572. C'est le célèbre astronome Tycho Brahe qui la distingue depuis l'abbaye de Herrevad et entreprend de soigneusement consigner cette apparition dans la constellation de Cassiopée. Cette observation, révolutionnaire à l'époque, participera au bouleversement de l'astronomie, mettant à mal la conception d'un ciel immuable prônée par l’Église.

La dernière supernova observée dans la Voie Lactée l'a été en 1604 par - entre autres - Johannes Kepler. Visible près d'un an, l'astre sera décrit en détail par l'astronome allemand dans De Stella Nova in Pede Serpentarii ("Sur la nouvelle étoile dans le pied d'Ophiuchus").

On sait, depuis, que deux autres supernovas se sont produites au cours du XVIIe siècle, sans qu'elles aient été observées, grâce aux rémanents (les fameux nuages de gaz) visibles plusieurs siècles après.

Et la prochaine supernova dans tout ça ? En 2017, des scientifiques avaient prévu la collision de deux naines blanches pour 2022, avec pour résultat une supernova visible à l’œil nu dans la constellation du Cygne... avant qu'une autre étude ne vienne mettre à mal cette hypothèse. Il faudra donc s'armer de patience avant de voir une nouvelle étoile apparaître dans le ciel. Ou se rabattre, en attendant, sur les comètes et météorites, ou encore, et c'est dommage, sur la constellation de satellites lancée par le milliardaire américain Elon Musk.