Le dépistage du cancer de la prostate : une catastrophe médicale ?

Pour certains ce dépistage du cancer de la prostate est en soi une catastrophe, c'est l'avis de Christophe Desportes, médecin généraliste dans le Finistère dénonce ce dépistage qu'il juge inutile. Il rappelle qu'on a traité 700 000 hommes en vingt ans pour essayer de les empêcher d'avoir ce cancer pour un résultat sur la mortalité trop insignifiant. Il a publié un deuxième livre sur ce sujet intitulé Le Scandale du dépistage du cancer de la prostate : 300 000 hommes impuissants pour rien aux éditions Pascal.

Suite à une opération chirurgicale de la prostate, on estime que 60 % des hommes deviennent impuissants. (...) Ça fait plus de vingt ans que cette histoire dure et la mortalité du cancer de la prostate ne baisse pratiquement pas. (...) La Haute Autorité de Santé qui organise et donne les bonnes pratiques de la médecine dit clairement qu'il n'est pas attendu suite à un dépistage et à une opération à ce que la vie soit prolongée et qu'elle soit améliorée. Dr Christophe Desportes

Ça ne marche pas du tout ! Il y a vingt cinq ans il y avait 9 200 morts par le cancer de la prostate aujourd'hui il y en a 8700, c'est un résultat médiocre. (...) Dr Christophe Desportes