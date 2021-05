Le dernier exercice de simulation d'impact avec un astéroïde ne s'est pas bien conclu...

Depuis 2009, dans le cadre de la Conférence de défense planétaire, les agence spatiales internationales se réunissent tous les 2 ans pour participer, pendant une semaine, à un exercice de simulation d’impact d’astéroïde. L’objectif est de s’y préparer et trouver de meilleures solutions pour éviter une catastrophe. Jusqu’à présent, cet exercice s’est toujours conclu en échec. La semaine dernière, les experts ont fait face à un astéroïde fictif : le 2021 PDC, qui avait 5% de chance de s’écraser sur Terre dans les 6 mois. Après avoir déterminé sa taille et son lieu d’impact, les expert ont voulu le dévier. Or, 2021 PDC était trop proche et trop rapide pour une correction de cap... En effet, il aurait fallu tirer une arme nucléaire, ou plusieurs roquettes, avec le risque qu’il se fragmente et qu’il explose tout de même sur Terre. A la fin de la simulation, l’astéroïde s‘est écrasé en Allemagne et a ravagé toute l’Europe... Ce qu’il faut retenir c’est que dans des délais si courts, nous ne serions pas en mesure de lancer un vaisseau spatial pour détourner un astéroïde et DONC, il faudrait mieux anticiper ces évènements. Les chances pour qu'un astéroïde dangereux frappe notre planète sont très faibles mais elles existent. L’exercice montre que nous ne sommes pas tout à fait prêts à y faire face.

Une IA championne de mots croisés

Lors d'un tournoi national de mots croisés aux Etats-Unis, un prénommé docteur Fill a battu près de 1.300 concurrents humains. Docteur Fill n’est autre qu’une IA inventée par un astrophysicien américain. L’IA participe depuis 2012 à cette compétition. Elle a intégré des montagnes de données (Wikipédia, dictionnaire, astuces de mots croisés) et fonctionne en convertissant un mot croisé en problème mathématique (en problème de satisfaction de contrainte pondéré). Puis, elle maximise ses probabilités d’être correcte. Docteur Fill a remporté ce tournoi en seulement 49 secondes.

La Chine lance le premier service de robotaxi sans conducteur

La société Baidu va lancer les voitures autonomes « Apollo » dans le centre de Pékin. Après des millions de kilomètres de test, la société a reçu le feu vert des autorités. Les Pékinois pourront désormais commander leur véhicule à l’aide d’une application. Le taxi démarre une fois les portes fermées et les ceintures de sécurité bouclées. La société Baidu espère développer ce modèle dans d’autres villes chinoises.

Pourquoi n’avons-nous toujours pas reçu un contact des extraterrestres ?

Une prépublication parue sur le site arXiv propose une nouvelle hypothèse à cette question. Selon les calculs de ce chercheur allemand, si nous n’avons pas encore reçu de signal c’est peut-être parce que les extraterrestres ne peuvent pas le faire : parce qu’ils sont bloqués sur leur planète. Si vous vivez sur une Super Terre, sortir de votre atmosphère pour explorer l’espace serait presqu’impossible. Sur Terre, il faut déjà d’énormes quantités de carburant pour que nos fusées réussissent à s’extraire de notre atmosphère. Les Super Terres possèdent une gravité de surface beaucoup plus élevée que la nôtre. Sur ces exoplanètes plus massives, les vols spatiaux seraient donc difficiles. Il n’y aurait donc pas de satellite, pas de télescopes spatiaux et donc pas moyen pour entrer en contact avec le reste de l’univers.

« Crimes of the Future » : le futur film de David Cronenberg

Après 7 ans d’absence, le réalisateur canadien s’apprête à tourner « Crimes of the Future ». Ce n’est pas une adaptation de son film du même titre de 1969, mais bien un scénario orginal, aux notes transhumanistes. L’histoire raconte l’émergence d’un syndrome, le "syndrome d'évolution accélérée", qui permet aux humains de faire pousser de nouveaux organes. Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart sont au casting. Le tournage devrait commencer cet été en Grèce.

La maison d’édition L’Atalante attend vos manuscrits

Si vous écrivez de la science-fiction, du fantastique ou de la fantasy, et si vous aimez comme nous les éditions de L’Atalante : vous pouvez leur envoyer votre texte par mail. Une session de réception de manuscrits est ouverte jusqu’au 31 mai pour une future publication dans leur collection « La dentelle du cygne ». Les règles et les modalités sont à retrouver sur le site.