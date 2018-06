Le glyphosate est-il dangereux pour la santé ?

Les idées claires | Le glyphosate et son impact sur la santé sont au cœur de notre programme hebdomadaire, Les Idées claires, proposé par France Culture et France Info et destiné à lutter contre les désordres de l'information, des fake news aux idées reçues.

L’utilisation de glyphosate a-t-elle des conséquences néfastes sur la santé ?

Le 27 novembre 2017, Emmanuel Macron annonçait dans un tweet que le glyphosate, un herbicide massivement utilisé partout dans le monde depuis les années 1970, serait interdit en France d’ici trois ans. Le même jour, 18 États-membres de l’UE votaient pourtant pour le renouvellement de la licence de l’herbicide pour cinq ans.

S’il est pour le moment impossible d’obtenir un consensus politique sur l’interdiction de l’herbicide, il est également très difficile d’avoir un consensus scientifique sur sa dangerosité. Les études pointant un éventuel risque sur la santé se suivent mais ne se ressemblent pas.

Un rapport du Journal of the National Cancer Institute, publié en novembre 2017, affirmait que le produit n’augmentait pas le risque de cancer. Une conclusion bien différente de celle du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), une agence spécialisée de l’OMS. L'organisme concluait en 2015 que le glyphosate était "probablement" cancérogène, et un perturbateur endocrinien pour l’homme.

A cette impossibilité d’atteindre un consensus, s’ajoutent des soupçons de conflits d’intérêt entre certaines agences et l’ex-Monsanto (aujourd’hui racheté par l’Allemand Bayer), le géant américain qui a fait du glyphosate son produit-phare. Des liens entre scientifiques et agro-industrie sont régulièrement pointés du doigt et permettent de remettre en cause la sincérité de certaines études.

Les Idées claires", un programme hebdomadaire vidéo et audio

Parce que la vérité est plus lente que le mensonge, parce que la désinformation est plus séduisante que l’information vérifiée, Les Idées claires démêle le vrai du faux. Chaque semaine, dans une vidéo et en podcast, un.e expert.e et Nicolas Martin (producteur de La Méthode scientifique sur France Culture) remettent de l’ordre autour d’une idée reçue. Retrouvez l'intégralité des épisodes dans le dossier "Les Idées claires"