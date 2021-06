Une étude parue hier dans Nature communications décrit le premier tissu numérique. Des chercheurs du MIT aux Etats-Unis viennent de présenter une manche de chemise : un manchon composé d'un tissu capable de stocker et de traiter des données numériques. C’est un peu comme si vous portiez un tee-shirt-clé USB. Pour ce matériau innovant, les chercheurs ont incorporé dans une fibre polymère des centaines de puces micrométriques en silicium. Ils ont ainsi créé une fibre longue d’une dizaine de mètres, suffisamment fine pour pouvoir passer dans le trou d'une aiguille et qui peut donc ensuite être cousue dans des vêtements. L’article précise que cette fibre est même lavable et résiste à 10 cycles de lavage sans s’abimer. Les chercheurs ont ensuite démontré l’efficacité de leur fibre numérique et ont stocké dessus un court-métrage de 767 kilobits ainsi qu'un fichier de musique de 0,48 mégaoctet. L’idée est de pouvoir améliorer les outils de suivis médicaux et les interfaces homme-machine au plus près du corps.

Le projet de Transformers sur la Lune de la JAXA

L’agence spatiale japonaise travaille sur un projet de robot transformable pour la Lune. Des Transformers sur la Lune : c'est un beau pitch de film et c’est aussi l’annonce récente de la JAXA. Dans ces nouvelles courses internationales à la Lune, le Japon prévoit d’envoyer un robot ultra-compact et ultra-léger pour se déplacer à sa surface. Il s’agit d’un petit robot sphérique de 250 grammes, 8 centimètres de large et qui, une fois posé sur le régolithe lunaire, prend une nouvelle forme. La sphère poussera le boitier vers l'extérieur pour créer deux roues. Concrètement, le robot ressemble à BB8 dans Star Wars. Le but est d’étudier comment un petit rover peut se déplacer sur la Lune, entre sa faible gravité et son sol poussiéreux. L'alunissage est prévu pour 2029.

Voyager dans la Lune à la cinémathèque

Coté fiction : "Le Voyage dans la Lune" se fait aussi du côté de la cinémathèque à Paris. Le musée Georges Méliès a été inauguré au sein de la cinémathèque française. Le pionnier du 7ème art et de la science-fiction à l’écran considérait le cinéma comme une « machine à faire rêver ». Le cinéaste a réalisé plus de 500 films. Certains de ces trucages n’ont toujours pas été élucidés par les spécialistes. Le nouveau musée présente des centaines de pièces : un kinétoscope, un fusil chronophotographique, des décors et costumes. Une salle entière est, bien entendu, dédiée au "Voyage dans la Lune" de 1902.

Le magazine culte Métal Hurlant est de retour

Edité de 1975 à 1987, puis avec un succès moindre entre 2002 et 2004, le Métal Hurlant version 21e siècle se veut autant révélateur de talents que sa version du 20e siècle. C’est l’un des spécialistes du 9e art, Vincent Bernière, qui reprend le titre et qui est déjà à la tête des Cahiers de la BD depuis 2017. Cette nouvelle formule se pense toujours comme un laboratoire de la SF. Le premier numéro sera riche de 288 pages, avec 28 histoires et 50 auteurs. Le tout dédié à l’anticipation du future très proche : du "near near futur". La campagne d’abonnement commence la semaine prochaine, le 10 juin, et le premier numéro est attendu pour le 1er octobre.

Un nouvel album de la bande-son de Battlestar Galactica

Autre monument de la SF : la série Battlestar Galactica. Un nouvel album de sa bande son sort aujourd’hui chez les disquaires et sur les services de streaming. Le travail de Bear McCreary sur la bande originale de la série a plusieurs fois été salué par la critique. La BO est considérée comme l’une des musiques les plus innovantes pour le petit écran. Le compositeur américain réunit dans ce disque la musique des 4 saisons de la série sous forme remasterisée. En bonus : un album de 13 morceaux enregistrés en live à la suite d’une tournée de 3 ans de concerts avec de nombreuses nouvelles versions.

L’adaptation de SILO en série

Le roman SILO de Hugh Howey va être adapté en série. Il s’agit de l’un des plus grands succès SF de ces dernières années. Silo est une trilogie post-apocalyptique et dystopique où la Terre est dévastée et où l’humanité survit dans un silo souterrain. AppleTV , la plateforme de vidéo à la demande d'Apple, vient d’annoncer son adaptation. Depuis 2 ans, l’auteur lui-même a travaillé sur cette adaptation. Les épisodes sont tous écrits et le casting est clôturé. Il n’y a pour le moment pas de date de diffusion. Le tournage des 10 épisodes de la saison une devrait commencer cet été.

Les Utopiales reviennent !

Le Festival des imaginaires vient de faire cette annonce. Après avoir été annulé l’an dernier (crise sanitaire oblige), Les Utopiales se tiendront du 29 octobre au 1er novembre 2021, toujours à Nantes, à la Cité des Congrès. Le thème de cette année : « Transformations ».