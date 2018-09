Le prix Kavli, ambitieux petit frère du Nobel

Entretien | Les lauréats du prix Kavli étaient reçus à Oslo ce mardi : sept scientifiques, dont deux Françaises, primés pour leurs travaux dans les domaines de l'astrophysique, des nanosciences et des neurosciences. Entretien avec Ole Sejersted, président de l'Académie norvégienne des sciences et des lettres.

Il n'y a pas que le prix Nobel dans la vie, il y a le Kavli aussi ! Créé bien après son illustre aîné (le Nobel est remis depuis 1901 quand le Kavli ne l'est que depuis 2008), le nouveau venu comble les vides. Le Nobel est suédois (à l'exception du Nobel de la paix remis en Norvège) et distingue des personnes dans des domaines très larges : physique, chimie, médecine, littérature et depuis 1969 en économie*. Le Kavli est norvégien et se concentre sur des disciplines plus spécifiques : astrophysique, neurosciences et nanosciences.

Côté récompense, les deux évoluent dans la même catégorie : un million de dollars et une médaille en or massif pour les vainqueurs du Kavli remis tous les deux ans, neuf millions de couronnes suédoises (soit 986 000 dollars environ) pour le Nobel décerné chaque année en octobre. Entretien avec Ole Sejersted, le président de l'Académie norvégienne des sciences et des lettres, qui remet le prix Kavli avec le ministère de l'Education norvégien et la Fondation Kavli.

A-t-on raison de comparer le Nobel et le Kavli ?

Oui et non. Le Nobel existe depuis le début du XXe siècle, c'est la plus haute des distinctions. Mais aujourd'hui, le Kavli a atteint une réputation très élevée au sein de la communauté scientifique. Par ailleurs, le Kavli se concentre sur des disciplines spécifiques alors que le Nobel voit plus large. C'était la volonté du créateur du prix, Fred Kavli, qui a lui-même choisi ces trois sciences : l'astrophysique car elle s'intéresse à l'infiniment grand, les nanosciences pour l'infiniment petit et les neurosciences pour l'infiniment complexe. Fred Kavli estimait qu'elles représentaient l'avenir, qu'il était important pour l'humanité d'approfondir ses connaissances dans ces domaines précis. Philanthrope américano norvégien mort en 2013 à l'âge de 86 ans, il a investi une grande partie de sa fortune dans la fondation qui porte son nom.

Cette année, la lauréate en astrophysique a travaillé sur les nuages stellaires, qui sont à l'origine de la création du système solaire et de notre planète. En nanosciences, les vainqueurs en 2018 ont inventé une technologie qui permet de réparer ou de modifier l'ADN en intervenant directement à l'échelle atomique, pour soigner des patients atteints de maladies génétiques ou créer de meilleures cultures dans les champs... Quant aux neurosciences, les gagnants de cette année ont travaillé sur l'audition, sur les cellules qui transforment les ondes sonores en signaux électriques pour que le cerveau puisse les interpréter, pour lutter contre la surdité par exemple. Ces avancées nous permettent de comprendre le fonctionnement de l'univers, de la matière et du cerveau humain !

Depuis la création du prix Kavli en 2008, que deviennent les vainqueurs ? Y a-t-il eu un effet sur leur carrière ?

Certains ont gagné un Nobel par la suite. En 2016, les vainqueurs du Kavli d'astrophysique ont reçu le Nobel de physique l'année suivante pour leurs travaux sur la détection des ondes gravitationnelles. Et en 2014, l'un des vainqueurs du Kavli de nanosciences a gagné le Nobel de chimie pour ses recherches sur l'amélioration de la résolution des microscopes optiques ; il a repoussé des limites que l'on pensait indépassables.

Les lauréats reçoivent un million de dollars dans chaque discipline, autant que pour le Nobel. Que font-ils de cet argent ?

Ils en font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de condition au versement de cette somme, qui n'a pas à être réinvestie dans leurs recherches par exemple. Et la médaille que nous leur offrons est en or massif.

Savez-vous pourquoi la Suède et la Norvège sont les pays qui distribuent les prix les plus prestigieux au monde ?

Les Suédois et les Norvégiens, les Scandinaves en général, ont toujours considéré l'éducation et la recherche comme très importantes. Alfred Nobel nous a montré le chemin en créant les Nobel au début du XXe siècle et aujourd'hui, nous suivons son exemple. L'institution que je préside (l'Académie norvégienne des sciences et des lettres) remet aussi le prix Abel en mathématiques depuis 2003. Il est remis tous les ans et récompense une carrière aboutie dans cette discipline. La médaille Fields, bien connue également, n'est remise que tous les quatre ans et à des mathématiciens de moins de 40 ans. Nobel estimait que les mathématiques n'avaient pas d'intérêt et n'a pas créé de prix spécifique. Pour cela au moins, il s'est bien trompé !

Les lauréats du Kavli 2018

Astrophysique : Ewine Van Dishoeck (Pays-Bas) pour ses travaux sur les processus chimiques et physiques des nuages interstellaires où se forment les étoiles et les planètes.

Nanosciences : Emmanuelle Charpentier (France) avec l'Américaine Jennifer Doudna et le Lituanien Virginijus Siksnys pour l'invention d'un "scalpel pour le code de la vie", le CRISPR-Cas9, un nano-outil permettant de réécrire l'ADN.

Neurosciences : Christine Petit (France) avec l'Américain James Hudspeth et le Britannique Robert Fettiplace pour leurs découvertes sur les mécanismes moléculaires et neuraux de l'audition.

*Le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, pour être précis