Le prix Nobel de chimie 2021 récompense les créateurs d'un outil de fabrication de molécules

Le prix Nobel de chimie 2021 a été décerné à Benjamin List et David MacMillan, 53 ans tous les deux, pour avoir "indépendamment l'un de l'autre, mis au point un troisième type de catalyse, l'organocatalyse asymétrique", un domaine qui s'est développé "à une vitesse prodigieuse depuis les années 2000", grâce à une méthode "un million de fois plus efficace" que les méthodes pré-existantes, a expliqué le jury Nobel. Cet "outil ingénieux pour fabriquer des molécules” a permis, précise le comité Nobel, de rechercher de nouveaux produits pharmaceutiques et de "rendre la chimie plus verte".

Des petites molécules pour créer des réactions chimiques

Dans une réaction chimique, les catalyseurs permettent de contrôler et d'accélérer les réactions chimiques. Depuis le XIXe siècle, on sait créer des molécules de cette façon, notamment grâce à des composés métalliques. "Le domaine de la catalyse est né par la catalyse organométallique, où ce sont des métaux qui catalysent les réactions chimiques", raconte Angela Marinetti, chercheuse du CNRS à l'Institut de chimie des substances naturelles.

L'organocatalyse désigne quant à elle une forme de catalyse qui s'effectue grâce à un catalyseur organique (c'est-à-dire composé de carbone, d'hydrogène, de soufre et d'autres éléments tous non-métalliques trouvés dans les composés organiques) qui permet d'accélérer la vitesse d'une réaction chimique. "Tout le système vivant fonctionne par catalyse enzymatique : ce sont des réactions organiques qui ont cette propriété d’accélérer et de contrôler les réactions chimiques, précise Angela Marinetti. L’apport de Benjamin List et David MacMillan est d’abord de montrer qu’il y a d’autres outils qui ne sont pas métalliques mais qui sont de petites molécules organiques qui peuvent elles aussi servir de catalyseur, et accélérer des réactions chimiques."

L’organocatalyse utilise comme catalyseur des petites molécules au lieu d’enzymes, qui sont des molécules biologiques de très grosse taille. Angela Marinetti

Depuis les années 1990, les scientifiques ont ainsi cherché à développer des enzymes, c'est-à-dire des catalyseurs, pour créer de nouvelles réactions chimiques. Ce qu'a déduit Benjamin List, c'est que les enzymes étant des sortes d'assemblages complexes de très nombreux acides aminés, il ne fallait non pas la totalité de l'enzyme, mais seulement une partie des acides aminés. Parallèlement, David MacMillan arrive sensiblement (quoique par une autre méthode) à la même conclusion.

Des molécules en miroir

Si c'est l'organocatalyse "asymétrique" qui a été récompensée, c'est parce qu'en matière de molécules, les asymétries ont de curieuses conséquences. Tout comme la main gauche et la main droite, pourtant identiques, les molécules en miroir sont composées d'atomes positionnés de la même façon... mais qu'il est impossible de superposer. La limonene par exemple, ou C10H16, que l'on retrouve dans de nombreuses huiles essentielles, a ainsi des atomes qui, selon leur positionnement, confèrent une odeur ou bien d'orange, ou bien de citron.

"Deux molécules de ce type ont la même composition chimique, la même propriété physique ; si on veut en préparer une, en synthétiser une mais ne pas synthétiser l’autre, alors le processus est extrêmement délicat, car les molécules sont identiques", précise la chercheuse du CNRS.

La découverte de Benjamin List et David MacMillan a permis non seulement de considérablement simplifier les réactions chimiques, mais elle a aussi permis de créer beaucoup plus facilement ces fameuses molécules asymétriques. "L'organocatalyse asymétrique permet de ne produite qu'une seule des deux molécules, et non pas l'autre", poursuit Angela Marinetti.

Cette découverte a permis de faciliter la fabrication de nombreuses molécules "en pharmacie, en parfumerie, et dans de nombreux autres domaines. L’avantage par rapport aux métaux c’est que c’est une chimie qui est beaucoup plus accessible. Les organocatalyseurs sont moins chers que les métaux, ils sont utilisés dans des conditions beaucoup moins drastiques car souvent pour les métaux, il ne faut pas travailler au contact de l’air, et avoir une atmosphère inerte pour ne pas qu’ils s’oxydent etc. Ce n’est pas un problème avec les catalyseurs organiques".

Le vaccin à ARN attendra

Les lauréats succèdent à la Française Emmanuelle Charpentier et l'Américaine Jennifer Doudna, prix Nobel de chimie 2020 pour leur découverte des révolutionnaires ciseaux à ADN Crispr-Cas9. Et, contrairement à beaucoup de spéculations, ce ne sont donc pas les travaux de la Hongroise Katalin Kariko et de l'Américain Drew Weissmann, qui ont permis la création des vaccins à ARN messager Pfizer/BioNTech et Moderna pour contrer la pandémie de Covid-19, qui ont été récompensés. Il était sans doute encore un peu tôt pour que l'assemblée Nobel, qui se veut habituellement prudente, récompense cette découverte, qui ne manquera certainement pas de faire à nouveau partie des possibles candidats à un Nobel dans les années à venir.