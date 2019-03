Prix Turing : le Français Yann LeCun couronné avec deux autres pionniers de l'intelligence artificielle

Les chercheurs Yann LeCun, Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton remportent le prix Turing, considéré comme l'équivalent du prix Nobel de l'informatique, pour leurs travaux de recherche sur l'intelligence artificielle et le "deep learning".

La société savante d’informatique ACM, Association for Computing Machinery vient de délivrer le prix Turing, le "Nobel de l’informatique" au trio de chercheurs Yann LeCun, Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton pour leurs travaux de recherche sur l’intelligence artificielle.

Le Français Yann LeCun, professeur d’informatique à l’université de New York, le Britannique Geoffrey Hinton, professeur à l’Université de Toronto, et le Canadien Yoshua Bengio, professeur à l’Université de Montréal, ont notamment développé des méthodes d’apprentissage automatique, plus communément appelés deep learning ou "réseaux de neurones profonds" dans le domaine de l’intelligence artificielle. L’Association for Computing Machinery a d’ailleurs qualifié le trio de chercheurs de "pères de la révolution de l’apprentissage profond", dans leur communiqué de presse.

Les "réseaux de neurones", composantes essentielles de l’informatique, sont des systèmes simulés par ordinateurs, en s’influençant les uns les autres grâce à des connexions. Dans leurs recherches, Yoshua Bengio, Yann LeCun et Geoffrey Hinton ont démontré que les paramètres de ces "réseaux de neurones", qui sont des algorithmes, ne sont pas introduits par les programmateurs, mais "appris" à partir d’une base de données d’exemples. L’enjeu pour les chercheurs est de créer des algorithmes d’apprentissage efficaces pour explorer l’intelligence humaine et animale, et construire des machines intelligentes.

Les trois lauréats se partagent le million de dollars du prix. Yann LeCun est le second Français à avoir remporté le prix Turing. En 2007, le chercheur Joseph Sifakis, également directeur de recherche au CNRS, avait remporté le "Nobel de l'informatique", avec les chercheurs américains Edmund Clarke et Allen Emerson, pour leurs travaux sur la méthode d'énumération et de vérifications de modèles. Recruté par Facebook, Yann LeCun dirige aujourd'hui le laboratoire d'intelligence artificielle crée à Paris par le géant des réseaux sociaux.

Invité dans l'émission "La conversation scientifique" en 2017, le chercheur Yann LeCun décryptait la technique du deep learning, la capacité d’un ordinateur à reconnaître des représentations (images, textes, vidéos, sons). Une petite révolution dans l'univers de l'intelligence artificielle... Au sein de Facebook, Yann Lecun dirige la recherche en intelligence artificielle pour que des logiciels reconnaissent une séquences vidéos et créent la légende par eux-mêmes.