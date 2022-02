Le codécouvreur du virus du sida, le professeur Luc Montagnier est mort mardi à l'âge de 89 ans. Ce prestigieux virologue et biologiste aura reçu de nombreux prix, dont la médaille d’argent du CNRS. Professeur Emérite à l’Institut Pasteur, où il a dirigé, de 1972 à 2000, l’unité d’Oncologie virale, directeur de recherches honoraire au CNRS et membre des Académies des sciences et de médecine, il est l’auteur ou le co-auteur de 350 publications scientifiques et de plus de 750 brevets d'après l'Institut Pasteur. Ses travaux sur le VIH le mèneront au sommet : le Prix Nobel de Médecine qu'il partagera en 1988 avec Françoise Barré-Sinoussi. Ses dérives et affirmations à l'emporte-pièce lui vaudront une fin de carrière riche en controverses. La mairie de Neuilly a confirmé à Franceinfo ce jeudi avoir enregistré son certificat de décès.

Très tôt attiré par les sciences, Luc Montagnier adolescent vit Hiroshima et Nagasaki comme un choc et se tourne vers la médecine, d'abord à Poitiers puis à Paris. Puis ce fut le CNRS et les premiers contacts avec la virologie en Angleterre, où il découvre, en 1963, le mécanisme de réplication des virus à ARN et où il met en évidence une nouvelle propriété spécifique des cellules cancéreuses : leur capacité de croître en suspension dans un milieu gélifié. De retour à Paris, à l'Institut Curie, il travaille à la fois sur le mécanisme d'action et de purification des interférons et sur celui de la cancérisation par les virus. Et il

Il est aussi à cette époque l'un des rares chercheurs à s'intéresser à ces mystérieux agents transmissibles non conventionnels que l'on désigne aujourd'hui sous le terme de prions 2008, le Graal. Ses travaux sur la découverte du virus du sida en 1983 sont récompensés par le prix Nobel de médecine, qu’il partage avec la Pr. Françoise Barré-Sinoussi. .Jean-Claude Chermann est injustement exclu du palmarès.

À RÉÉCOUTER Réécouter La découverte du responsable du Sida écouter ( 29 min) 29 min À voix nue La découverte du responsable du Sida

La suite est moins brillante. La gloire s'effiloche. Le milieu médical français tance la suffisance avec laquelle Luc Montagnier multiplie les conférences à l'étranger et dénonce ses dérives. Parmi lesquelles le soutien à la théorie controversée de la "mémoire de l'eau", sa charge contre 8 des 11 vaccins obligatoires à l'école, ou encore, il y a peu, sur la base d'une prépublication d'une étude de 2 chercheurs indiens, cette affirmation : le virus du Covid a été artificiellement fabriqué en injectant du virus VIH dans un coronavirus. La sphère complotiste applaudit et le porte aux nues. Luc Montagnier accuse "le cartel" de l'industrie pharmaceutique de le prendre pour cible lui "l'homme qui fait peur".

Avec la collaboration d'Éric Chaverou