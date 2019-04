C'est un petit boîtier jaune fluo qui cristallise les passions depuis déjà plusieurs années. Le compteur Linky doit remplacer les compteurs d'électricité traditionnels dans 35 millions de foyers français d'ici 2021. Ce nouveau compteur envoie en temps réel les informations de consommation d'énergie à Enedis, afin d'éviter le déplacement de techniciens pour le relevé annuel.

Pourtant depuis le début de son installation, c'est une véritable fronde qui s'organise : des particuliers qui refusent l'installation chez eux, des associations de consommateurs et même des communes. Plusieurs maires ont déjà pris des arrêtés municipaux pour permettre à leurs administrés de refuser cette installation.

Parmi les inquiétudes, la récupération des données personnelles par Enedis, le gestionnaire d'électricité mais surtout les ondes émises par ces compteurs qui seraient potentiellement dangereuses selon certains.

Nous avons posé la question de la dangerosité de ces compteurs à Olivier Merckel, chef de l'unité Agents Physiques à l'Anses, l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Les compteurs Linky sont-ils dangereux pour la santé ?

Olivier Merckel: "Aujourd’hui si on a assez peu d’études sur les risques pour la santé liés aux compteurs Linky, ce qu’on sait malgré tout, c’est que l’exposition des communications émises par ces compteurs est extrêmement faible et donc que la probabilité d’un risque pour la santé est très faible."

Quel type d’ondes les compteurs Linky émettent-ils ?

Olivier Merckel: "Le compteur Linky, c’est un compteur d'électricité qui sert à mesurer la quantité d’électricité consommée et qui envoie des informations de consommation, notamment au réseau informatique, d’Enedis qui est le gestionnaire de la distribution d'électricité. Il émet effectivement une certaine quantité d’ondes électromagnétiques lorsqu’il envoie des communications à travers le réseau. Ces communications circulent sur les câbles électriques et donc ce sont ces câbles électriques qui vont rayonner une très faible quantité de champs électromagnétiques."

Ces ondes sont-elles les mêmes que celles des téléphones ?

Olivier Merckel: "Les ondes qui sont émises par les communications des compteurs Linky ne sont pas tout à fait les mêmes que celles des téléphones mobiles ou du wifi. En réalité, ce sont des ondes à une fréquence différente, beaucoup plus faible et qu’on peut comparer aux ondes émises par les lampes, les lampe à LED ou les lampes fluo-compactes ou encore par les chargeurs d’appareils électroniques."

Quelle est la technologie CPL dont ces compteurs sont équipés ?

Olivier Merckel: "Le Courant Porteur en Ligne, il est utilisé, notamment pour faire fonctionner les boxes internet. L’ASDL en réalité fonctionne un peu comme le CPL, c’est-à-dire qu’on a le téléphone fixe qui transite par les câbles du téléphone et puis on a aussi le réseau internet qui transite par ces mêmes câbles mais à d’autres fréquences. Le CPL, c’est le même principe, on a l’électricité qui transite dans les câbles électriques et on a donc les communications Linky, qui transitent par le biais de cette technique du CPL. Les expositions qui sont dues au CPL des compteurs Linky sont très inférieures, c’est-à-dire 100 ou 1 000 fois inférieures aux valeurs limites réglementaires."

Ces compteurs sont-ils dangereux pour les électro-hypersensibles?

Olivier Merckel: "L’électro-hypersensibilité se définit comme le fait pour certaines personnes qui ressentent des symptômes au voisinage d’une exposition à des champs électromagnétiques. Elle se définit par le fait d’attribuer ces symptômes, ces effets sur leur santé à leur exposition aux champs électromagnétiques et le compteur Linky fait partie des sources de champs électromagnétiques, tout comme les antennes relais de téléphonie mobile, mais aussi le courant électrique de secteur qui font partie de ces sources qui peuvent être incriminées par les personnes électro-hypersensibles."

Y a-t-il un danger quand plusieurs compteurs sont dans une même résidence?

Olivier Merckel: "Effectivement, sur un palier d’immeuble, on peut avoir plusieurs compteurs, jusqu’à une dizaine. On va avoir tous ces compteurs qui vont communiquer, pas forcément en même temps mais en réalité, ces émissions sont extrêmement brèves, 140 millisecondes, pas plus et elles sont de niveau très faible donc globalement, même si on a beaucoup d’émissions en même temps, on aura toujours une exposition des personnes extrêmement faible."

Pourtant, les compteurs communiquent plus que ce qu’Enedis avait annoncé…

Olivier Merckel: "Effectivement, au début quand on s’est intéressé à cette question, on nous avait dit que les compteurs émettaient seulement moins d’une minute, la nuit pour transmettre les données de consommation. Lorsqu’on a fait des mesures chez des personnes, on s’est rendu compte qu’en réalité le compteur émettait beaucoup plus souvent, entre 4 et 6 fois par minute, dans les tests qu’on a réalisés.

Mais encore une fois, un temps de communication à chaque fois très bref et surtout une intensité, un niveau d’exposition extrêmement faible."

Pourquoi ces compteurs suscitent-ils autant de rejet ?

Olivier Merckel: "Les controverses qui sont associées aux compteurs Linky trouvent leur origine dans un certain nombre de questions.

Il n’y a pas que la santé, la question de l’accès aux données personnelles, le respect de la vie privée mais aussi des interrogations quant à l’utilité économique ou écologique de l’ensemble de ces compteurs a été posée et ça participe de la controverse.

Il faut bien aussi noter que ces compteurs Linky, ils représentent l’intrusion dans l’espace privé, quelque chose de très intime, l'intrusion d’un boîtier communicant qui va transmettre des informations à l’extérieur et ça, ça peut être perçu très négativement par certaines personnes."

Écoutez et abonnez-vous au podcast

Les Idées claires, c'est aussi une version à écouter d'une dizaine de minutes. À découvrir ici-même ou en vous abonnant pour ne pas rater un épisode.

Écouter Écouter Les compteurs Linky sont-ils dangereux ? 9 min Les compteurs Linky sont-ils dangereux ?

Pour Android et autres applications : abonnez-vous avec le fil RSS.

Sur iTunes et téléphones Apple : abonnez-vous ici