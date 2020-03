Les minisatellites à faible coût de Space X sont-ils des cibles idéales pour les hackers ?

Selon un article paru dans The conversation, il serait facile de pirater les satellites de la constellation Starlink de Space X. Plus de 200 minisatellites de Space X orbitent actuellement autour de notre planète, et la compagnie d’Elon Musk prévoit d’en envoyer 42.000 au cours de la prochaine décennie : une méga-constellation pour fournir un accès Internet partout dans le monde. L'une des particularités de ces minisatellites est qu’ils sont peu coûteux. Ils sont fabriqués avec des technologies standards, et de nombreux composants utilisent l’Open Source. Dans cet article, le chercheur souligne les failles et les vulnérabilités de ses systèmes. Selon lui, il manque des normes et des réglementations en matière de cybersécurité pour les satellites commerciaux. Il rappelle que dans le passé, des satellites ont déjà été hackés, et il craint que ceux de Space X puisse l’être facilement… De plus, ces minisatellites sont équipés de propulseurs pour être pilotés à distance ; ils pourraient donc être détournés pour servir d’armes ou de projectiles. Quelles sont les normes et limites de la cybersécurité de l’internet de l’espace ?

Martin Ditter est responsable du centre de la sécurité de l’Agence Spatiale Européenne.

Écouter Écouter LA_METHODE_SCIENTIFIQUE - Martin Ditter 1 min LA_METHODE_SCIENTIFIQUE - Martin Ditter

La «voûte apocalyptique» enrichit ses fonds

La réserve mondiale de semences du Svalbard, "l’arche de Noé végétale en Arctique" ou encore "la voûte apocalyptique", a enrichi ses fonds de réserve. Cette chambre forte enfouie dans une montagne Norvégienne a été construite en 2008 et préserve des centaines de semences d'espèces végétales à travers le monde. Le but est de conserver à -18°C des échantillons de plantes menacées d’extinction. La réserve vient de recevoir plus de 60.000 échantillons de semences en provenance du monde entier : des graines d'oignons du Brésil, des haricots de guar d'Asie centrale et des fleurs sauvages britanniques par exemple. Le grenier conserve désormais plus d’un million de variétés végétales.

Le tournage de Jurassic World 3 a commencé

Coté fiction, le tournage de Jurassic World 3 a commencé. Le réalisateur Colin Trevorrow a également annoncé le titre de ce troisième et ultime volet : Dominion (domination en français). On ne sait pas grand chose du blockbuster, excepté son casting : Chris Pratt, mais aussi tous les acteurs du Jurassic Park d’origine seront à nouveau réunis. Omar Sy revient également dans la franchise. On connait également sa date de sortie en France. Ce sera le 9 juin 2021.

Une nouvelle saga littéraire Star Wars

Disney lance une nouvelle saga littéraire Star Wars, une série de romans et de comics chez Marvel qui s’intitule « The High Republic ». L’univers de cette saga se déroule 200 ans dans le passé, avant l'ère Skywalker et les événements de La Menace fantôme. Cette série s’intéressera en particulier à l’âge d’or de la République et à ses jedis. Le premier volume, « Light of the Jedi », sortira en août prochain. Pour ce qui est de l’avenir de Star Wars sur les écrans, cinq films au total seraient désormais en projet.

Improbablologie : les vaches aussi traversent des crises d’adolescence

Comme chaque vendredi, on termine ce journal avec la rubrique des sciences improbables. Aujourd’hui, selon une étude parue dans The Royal Society Publishing, les vaches aussi traversent des crise d’adolescence. Des chercheurs canadiens se sont intéressés à la puberté des vaches et leur ont fait passer des tests de personnalité à différentes étapes de leur vie. Les tests de personnalité pour bovin consistent à réunir des vaches dans une arène et a observé comment elles réagissent face à des objets nouveaux ou comment elles se comportent lorsqu’elles sont seules. Les chercheurs constatent qu’à l’âge de 12 mois, les veaux produisent plus d’hormones et se montrent plus intrépides et plus agressifs. L’étude parle d’ "instabilité émotionnelle" chez le veau. Ils se stabilisent ensuite à l’âge de 2 ans, soit l’âge adulte des bovins.