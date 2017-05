Les notes manuscrites de Grothendieck, un trésor des mathématiques maintenant en libre accès

Des milliers de documents inédits d'Alexandre Grothendieck, considéré comme un des grands génies des mathématiques, ont été mis en libre accès.

• Crédits : IHES

Elles sont enfin disponibles à la lecture, mais toujours indéchiffrables pour le commun des mortels. Les pages manuscrites d'Alexandre Grothendieck, génie des mathématiques, ont été rendues accessibles au public sur le site de l'université de Montpellier, où il avait enseigné. Longtemps, la question s'était posée de savoir quoi faire de ces trésors laissés à l'abandon dans des cartons : mort en 2014, à l'âge de 86 ans, Alexandre Grothendieck s'était en effet retiré du monde depuis près de 25 ans et avait catégoriquement refusé que ses notes soient publiées. Après plusieurs années de tergiversations, les enfants d'Alexandre Grothendieck et l'université de Montpellier sont parvenus à un accord pour la publication en ligne de 18000 pages de notes que leur auteur qualifiait lui-même de "gribouillis".

"Alexandre Grothiendick, c'est un homme qui a eu quatre vies comme les chats en ont sept", racontait Pierre Cartier, chercheur à l'Institut des hautes études scientifiques (IHES) en novembre dernier dans une émission de La Méthode Scientifique consacrée au mathématicien. Né à Berlin en 1928, fils d'un anarchiste militant ukrainien - qui fut condamné à mort par le Tsar russe comme par les bolcheviques - et d'une journaliste anarchiste allemande, Alexandre Grothendiek arrive en France en 1939. Très rapidement, il se découvre une passion pour les mathématiques qui ne se tarira jamais et révolutionne le monde des mathématiques, notamment en créant une nouvelle discipline, la géométrie algébrique. "Il fallait faire la synthèse entre divers courants de la géométrie et créer des objets nouveaux, explique ainsi Pierre Cartier, qu'on appelle les schémas, et qui combinaient à la fois les aspects arithmétiques et les aspects géométriques. Tous les outils qu'il a créés étaient faits pour résoudre des problèmes."

Écouter Écouter L'héritage d'Alexandre Grothendieck (La Méthode scientifique, 2016) L'héritage d'Alexandre Grothendieck (La Méthode scientifique, 2016)

C’est bel et bien par la découverte surtout de questions nouvelles, et celle de notions nouvelles également, ou encore par des points de vue nouveaux voire des mondes nouveaux, que mon oeuvre mathématique s’est avérée féconde. Plus encore que par les solutions que j’ai su apporter à des questions déjà posées. Alexandre Grothendieck

• Crédits : Université de Montpellier

Passionné de mathématiques, Alexandre Grothendieck l'était tout autant par la politique. Ses convictions l'amenèrent d'ailleurs à refuser la médaille Fields en 1966, puisqu'il fallait se rendre en URSS pour la recevoir.

René Thom, qui a eu la médaille Fields, a arrêté de faire des mathématiques parce qu’il s’est rendu compte qu’à une époque il avait 2 ans d’avance sur les autres mathématiciens et qu’il n’était plus qu’à 6 mois d’avance, ce qui est déjà très bien. Grothendieck lui, dans certains champs, avait 20 ans d’avance. Claude Viterbo, directeur du département de mathématiques de l’École normale supérieure

Dans les années 70, Alexandre Grothendiek démissionne de l'IHES et fonde "Survivre et vivre", un groupe antimilitariste et écologiste radical. S'il continue à être professeur associé au Collège de France, il préfère dispenser un cours intitulé "Faut-il continuer la recherche scientifique ?" plutôt que les mathématiques, et ne voit donc pas son affectation renouvelée. Il continue à enseigner à l'université de Montpellier et refuse le prix Crafoord, jugeant que les travaux récompensés sont trop vieux et que son salaire de professeur lui suffit déjà amplement.

Finalement, lassé, ce génie se retire du monde en 1990, alors âgé de 62 ans, pour vivre une vie d'ermite dans le petit village de Lasserre, dans l'Ariège, refusant quasiment tout contact. A sa mort, en 2014, on retrouve chez lui encore 65 000 autres pages noircies des pattes de mouche de ce graphomane.

Chargé d'expertiser les documents en question, Jean-Bernard Gilot, dans la Méthode scientifique, racontait sa réaction face à ces documents : "Alexandre voulait tout détruire, mais quand on voit les boîtes, tout est en ordre, tout est classé, tout est lisible. Les pages sont pleines, quand il écrit quelques choses sa pensée avance. C’est sa pensée, mais tout est ordonnée. Ce type est à la fois un fou et un génie, ça part dans tous les sens. [...] A un moment donné il s’intéresse à la physique nucléaire. [...] On lui envoie deux ou trois bouquins sur la physique nucléaire, il commence à écrire et puis, à la vingtième page, plus personne ne comprend rien car il a une capacité à refondre les mathématiques, la science. Il analyse tout et il a une vision tellement différente du commun des mortels : [...] il a une capacité de recul… Je ne sais plus qui m’a raconté cette histoire du morceau d’un tableau : Grothendieck prend un petit morceau d'un tableau, il recule à 30 m, et lui sait, il est seul à comprendre que c’est un morceau du tableau de "La Cathédrale de Rouen" de Monet. Quand il prend quelque chose, quel que soit le sujet, il va le travailler de manière incroyable parce qu’il a une intelligence hors normes."

Dès lors, pas étonnant que les travaux jusqu'ici inaccessibles du chercheur soient considérés comme un véritable trésor. Reste à savoir s'il sera possible de déchiffrer les "gribouillis" de ce mathématicien de génie. Pour chaque page de note affublée des pattes de mouche de Grothendieck, il faut une dizaine d'heures à un algébriste géomètre confirmé pour comprendre de quoi il retourne.