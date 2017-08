Les petits secrets de Florence Porcel, youtubeuse de l'espace

Entretien | Auteure, comédienne et chroniqueuse radio, Florence Porcel réussit à vulgariser la science et l'espace sur son blog et sa chaîne YouTube. Celle qui pilote tous les jours le Café astro du festival d’astronomie de Fleurance nous a confié ce qui l'animait.

Florence Porcel s'est faite connaître pour ses talents de plongée dans la science et l'espace à la radio et sur le web. Dès 2012, elle se lance sur YouTube, en voix off, dans "La folle histoire de l’Univers". Elle passera deux ans plus tard face caméra et n'hésitera pas à y répondre aussi aux attaques sur son physique ou à y dénoncer le sexisme qui règne dans le monde de la vulgarisation scientifique en ligne. Invitée pour la première fois au festival de Fleurance, en particulier pour animer les Cafés astro, elle a répondu à nos questions.

Comment avez-vous eu l’idée d’une chaîne YouTube dédiée à la science ?

En fait, j’étais frustrée en tant que citoyenne de ne pas voir à la télé ce que j’aurais aimé y voir, c’est-à-dire des nouvelles de ce qui me passionnait : le spatial et les sciences de l’univers. Et comme cela n’existait pas, je me suis dit, je vais le créer moi-même, avec les moyens du bord : c’est que j’ai commencé à faire sur ma chaîne YouTube. J’ai créé une espèce de J.T. du spatial et des sciences, qui s’appelle "La Folle Histoire de l’Univers", que je sortais toutes les semaines la première année, un peu moins maintenant, mais qui existe toujours.

Comment ont réagi les internautes ?

Eh bien, cela a tout de suite bien pris. Alors pas sur YouTube, mais sur ITunes (le site d'Apple pour récupérer des podcasts). Quand je sors des épisodes régulièrement, je suis souvent dans le Top 3 des podcasts ITunes, entre "la Tête au Carré" et "Sur les épaules de Darwin" (deux émissions de France Inter). Donc c’est plutôt cool pour quelque chose que je fais avec trois bouts de ficelle : dans mon coin, rivaliser avec Radio France, c’est plutôt chouette. Donc oui, oui, ça marche très bien et du coup je me sens beaucoup moins seule à être passionnée par ces sujets. C’est une bonne nouvelle.

Comment choisissez-vous vos sujets et quels sont ceux qui vous ont le plus passionné ?

J’ai une affection toute particulière pour les sujets martiens, parce que je suis passionnée par la planète Mars et tout ce qui s’y trouve. Mais globalement, tous les sujets d’astrophysique me passionnent. J’essaie un peu de traiter de la physique des particules, même si les particules, c’est un peu moins sexy qu’une planète. Mais cela me fait rêver aussi. Et puis voilà, la vie des astronautes, le quotidien, les missions, ce qui se passe, c’est quand même plutôt cool.

Ici, à Fleurance, vous êtes un peu sur la planète de la science. Avez-vous déjà trouvé des sujets pour votre chaîne ?

Alors, la chaîne YouTube, je ne l’alimente pas vraiment, car c’est sur mon temps libre et je n’en ai pas. Parce que c’est extrêmement chronophage de faire une vidéo. Quand vous regardez un film, et que vous regardez le générique, il faut tous ces gens-là pour faire le film. Une vidéo c’est plus court, mais cela reste de l’image, du son, une écriture, de la technique, du montage, de la post-production : on ne se rend pas compte du temps et du travail, que c’est. Donc je n’ai pas le temps d’en faire : cela dit, ça m’a donné plein d’idées pour effectivement raconter des histoires dans de futurs livres.

"Twitter me sert de veille"

Comment vous servez-vous des réseaux sociaux pour votre écriture ou votre blog ?

En fait, Twitter me sert surtout de veille… Je m’abonne à des comptes de scientifiques, à des comptes d’agence spatiale, à des comptes d’agences tout court d’ailleurs. Ce sont mes sources : comme ça, j’ai les communiqués de presse, les news, les astronautes depuis la station, les informations de source directe. Je fais de la veille comme ça. Ensuite, je fais mon petit tri quand je dois faire un contenu. Mais du coup, cela m’aide beaucoup pour faire de la veille. Là, je reçois, mais je donne aussi. Soit je partage un article qui m’a particulièrement plu, soit j’explique un concept en quelques tweets. J’ai aussi créé l’univers en 30 comptes sur Twitter : le soleil, la terre, les trous noirs etc. Et je les fais interagir entre eux, comme si c’étaient des personnages vivants : donc voilà, il y a différentes manières de s’amuser avec les réseaux sociaux, en l’occurrence Twitter que je maîtrise bien, pour faire de la vulgarisation et diffuser la culture scientifique.

Et pourquoi ne pas alimenter l’écriture de livres, de pièces de théâtre ?

Des pièces de théâtre, pas tout de suite, car hélas sur Terre les journées n’ont que 24h. Mais mes livres, oui, bien sûr : j’en ai déjà sorti deux. C’est vrai qu’en faisant cette veille depuis déjà plusieurs années, j’engrange dans ma mémoire des histoires, je stocke des favoris, et cela me permet de me faire un carnet d’adresses aussi. Donc ça sert énormément. Les réseaux sociaux sont une partie de mon travail, voire une partie de mon lieu de travail.

Vous n’êtes pas une scientifique, donc comment racontez-vous la science ?

Du mieux que je peux : comme je ne suis pas une scientifique, je me fais relire systématiquement par des professionnels, des spécialistes, pour être sûre de ne pas dire de bêtises. Maintenant, ce que j’apporte aux scientifiques, eh bien je n’en sais rien. Il faudrait leur demander. Il faudrait leur poser la question : est-ce qu’elle est utile cette dame en faisant des vidéos sur YouTube ou en écrivant des livres sur le "caca" des astronautes ? Je ne sais pas, poser leur la question, je caricature. Moi, je pense que j’ai une mission de service public, c’est un peu présomptueux…

"On manque de Culture scientifique en France"

On manque tellement de culture scientifique en France. Et dans les médias ce sont toujours les mêmes qui sont invités dans les émissions grand public. Ce ne sont pas forcément les meilleurs d’ailleurs : du coup, j’essaie d’apporter ma pierre à l’édifice de la diffusion de la culture scientifique sur les supports qui touchent les jeunes comme les moins jeunes, je fais des livres qui sont lus par les plus âgés, je fais des vidéos qui touchent les plus jeunes. J’essaie de multiplier les supports pour toucher un public le plus large possible et diffuser la culture scientifique : cela me semble absolument indispensable dans notre société, qui est basée sur des sciences et des technologies.